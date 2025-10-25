La estructura deportiva de Millonarios empieza a tener movimientos de cara a su proyecto 2026. Luego de confirmar las renovaciones de dos de sus futbolistas más determinantes, Leonardo Castro y Andrés Llinás, el club bogotano tiene encaminada una tercera extensión contractual que reforzaría aún más su columna vertebral: la de Jorge Arias, uno de los capitanes del equipo.

La estrategia parece estar clara: asegurar a los líderes del vestuario y jugadores con regularidad para mantener una base sólida en el proyecto deportivo de los próximos años, en lugar de iniciar cada temporada con grandes reconstrucciones.

Renovación de Leo Castro: un goleador asegurado por tres años más

El primer gran anuncio llegó con la renovación de Leonardo Castro. El delantero de 33 años, pieza clave en el ataque embajador desde 2023, firmó un nuevo contrato por tres temporadas, que lo mantendrá en el club hasta diciembre de 2028.

Castro acumula 52 goles con la camiseta de Millonarios, siendo uno de los máximos referentes ofensivos en la era reciente. Su renovación no solo garantiza experiencia y jerarquía en el frente de ataque, sino también continuidad en un sector de la cancha que históricamente ha sido determinante en los objetivos del club.

Andrés Llinás, un canterano para largo plazo

En paralelo, Millonarios también selló la renovación de Andrés Llinás, canterano y uno de los defensores centrales más destacados del fútbol colombiano en los últimos años. Su nuevo contrato lo vincula con la institución hasta diciembre de 2029, asegurando así la permanencia de uno de los baluartes de la zaga albiazul.

Llinás, de 28 años, ha disputado más de 200 partidos oficiales con Millonarios y ha sido titular indiscutido en los títulos obtenidos durante la última etapa. Su continuidad refuerza la idea de sostener una base de jugadores que entienden el modelo de juego, la exigencia y la identidad del club.

Jorge Arias sería el próximo en la lista de renovaciones

El siguiente paso en este plan de consolidación pasa por asegurar la continuidad de Jorge Arias. Según información del periodista Mariano Olsen, ambas partes están muy cerca de llegar a un acuerdo que prolongaría su vínculo más allá del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que vence su contrato actual.

“Jorge Arias también está cerca de la renovación. Millonarios está cerca de llegar a un acuerdo con él, cuyo contrato termina el 31 de diciembre. Existe voluntad de ambas partes para renovar el vínculo”, señaló Olsen.

Arias, de 32 años, llegó al club en 2023 tras su paso por Junior. Desde entonces se ha convertido en uno de los líderes del equipo, con más de 125 partidos disputados, cuatro goles, dos asistencias y dos títulos ganados (Liga y Superliga).

Un capitán con liderazgo y experiencia

Más allá de su rendimiento defensivo, Arias es uno de los capitanes del plantel y una voz de peso en el camerino. Su renovación significaría para Millonarios mantener un equilibrio entre juventud y experiencia en su defensa, además de darle continuidad a una línea que ya tiene a Llinás asegurado por cuatro años más.

En las últimas temporadas, Arias ha sido uno de los futbolistas más regulares, adaptándose tanto a una línea de cuatro como a esquemas con tres defensores. Su versatilidad y liderazgo lo convirtieron en una pieza clave dentro del proyecto deportivo.

La estrategia de Millonarios: continuidad como pilar del proyecto 2026

Millonarios apuesta a un proyecto a mediano plazo con nombres que ya conocen la institución, evitando grandes cambios estructurales en cada mercado. La renovación de Castro, Llinás y, en caso de concretarse, la de Arias, va en línea con una planificación deportiva estable.

Este modelo ha sido recurrente en los últimos años: mantener la base de jugadores para potenciar procesos colectivos y no depender únicamente de fichajes externos. El objetivo es sostener un equipo competitivo en el plano local e internacional.

Próximos pasos en el mercado de Millonarios

Con las renovaciones encaminadas, el club también trabaja en definir qué posiciones reforzar de cara al próximo mercado. El plan contempla fichajes puntuales que complementen a la base ya asegurada, especialmente en sectores como el mediocampo creativo y el ataque.

En paralelo, la institución sigue apostando por su cantera, que en los últimos años ha nutrido al primer equipo con nombres como Beckham Castro, Samuel Martín, Álex Moreno Paz, Sebastián Viveros Del Castillo, Nicolás Arévalo y Luis Marimón, entre otros.

Millonarios, con base asegurada para el futuro inmediato

De concretarse la renovación de Jorge Arias, Millonarios cerraría el año asegurando tres nombres fundamentales para el 2026 y más allá. Un goleador probado, un canterano líder en defensa y un capitán experimentado se convertirían en la base del proyecto que buscará nuevos títulos y protagonismo en el fútbol colombiano e internacional.

Con esta estrategia, el club da un paso importante hacia la estabilidad deportiva, un factor clave para competir con solidez en la Liga BetPlay y en futuras participaciones internacionales.