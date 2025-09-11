El inicio de semestre había sido un verdadero suplicio para Millonarios. Con David González como entrenador, el equipo bogotano disputó 6 partidos de Liga BetPlay 2025-2 sin lograr una victoria, acumulando apenas un punto. La crisis lo llevó al fondo de la tabla y a la necesidad de un cambio inmediato en el banquillo.

Tras su salida, el interinato de Carlos Giraldo dio un primer respiro con una victoria 3-0 sobre Junior en el Campín. Poco después, el club oficializó a Hernán Torres como nuevo técnico, marcando el inicio de una etapa que rápidamente comenzó a mostrar resultados positivos.

Los números de Millonarios en el regreso de Hernán Torres

Desde su llegada, Hernán Torres dirigió 3 partidos de la Liga BetPlay con un balance muy positivo:

Victoria 0-1 frente a Águilas Doradas como visitante.

como visitante. Empate 0-0 en el clásico contra Santa Fe en el Campín.

en el Campín. Triunfo 2-0 sobre Deportivo Pasto, también como local.

En total, sumó 7 puntos de 9 posibles, con dos victorias clave que no solo devolvieron la confianza al plantel, sino que también lo reacomodaron en la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones y el nuevo panorama de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2

Con este repunte, Millonarios llegó a 11 puntos en la clasificación general, situándose a solo 2 unidades del octavo lugar que ocupa Santa Fe. La diferencia, que semanas atrás parecía insalvable, ahora es completamente alcanzable con 9 fechas todavía por jugar.

El resurgir bajo la conducción de Torres se refleja en el ambiente de la hinchada, que ha vuelto a ilusionarse con la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales, algo que parecía lejano en el inicio del torneo.

La importancia de la reacción de Millonarios

La llegada de Hernán Torres no solo trajo resultados inmediatos, sino también un cambio en la forma de competir. El equipo recuperó orden defensivo, logró mantener el arco en cero en dos de los tres partidos y mejoró en la eficacia ofensiva con goles en momentos clave.

El técnico tolimense ha insistido en que el plantel tiene el potencial para revertir la mala racha inicial y que la clasificación depende del trabajo colectivo y la regularidad en lo que resta del campeonato.

Los partidos que le quedan a Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2

El calendario de Millonarios para las últimas 9 fechas de la Liga BetPlay 2025-2 será exigente, con duelos directos ante rivales históricos y equipos que pelean por el mismo objetivo.

Como visitante: Alianza FC, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Santa Fe y Envigado.

Alianza FC, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Santa Fe y Envigado. Como local: Fortaleza CEIF, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Once Caldas.

Cada compromiso será decisivo para mantener viva la ilusión de entrar entre los ocho mejores, especialmente los duelos directos contra Nacional, América y Santa Fe.

La misión de Hernán Torres en el semestre

La tarea del entrenador es clara: sostener el nivel competitivo y convertir la reacción inicial en una verdadera racha que lleve al equipo a los cuadrangulares. Para ello, deberá potenciar a sus delanteros, mantener la solidez defensiva y, sobre todo, aprovechar al máximo los partidos como local en El Campín.

El reto no es sencillo, pero los primeros pasos de este “nuevo Millonarios” con Torres permiten pensar en un semestre de recuperación que todavía puede tener final feliz.