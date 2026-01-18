El 2026 comenzó oficialmente para Millonarios con un golpe que reactivó viejos debates. La derrota ante Atlético Bucaramanga en la Fecha 1 de la Liga BetPlay (2-1) no solo dejó al equipo sin puntos; encendió una alarma temprana alrededor del proceso que lidera Hernán Torres.

La reacción no se explica únicamente por un resultado. El arranque de 2026 llega con arrastre: un cierre de 2025 sin los objetivos cumplidos y un rendimiento global que, con el paso de los partidos, no supera la mitad del promedio. Por eso la palabra “alarma” aparece desde ya: no por pánico, sino por contexto.

La derrota de Millonarios en Bucaramanga que activa el debate

Millonarios visitó a Bucaramanga con expectativas altas tras una pretemporada extensa y una gira internacional que había dejado sensaciones competitivas. En el campo, el equipo mostró dificultades para sostener el control, errores defensivos puntuales y problemas para imponer condiciones en momentos clave.

El 2-1 final fue leído como continuidad de una tendencia: irregularidad. En un inicio de campeonato, los resultados pesan doble cuando vienen acompañados de dudas en el funcionamiento. La crítica se activó porque la forma no ayudó a amortiguar el golpe del marcador.

Los números de Millonarios con Hernán Torres en el 2025-26: el foco principal

El análisis del presente se apoya en datos. Desde su regreso al cargo a finales de julio del año pasado, Hernán Torres acumula 17 partidos oficiales (Liga y Copa), con el siguiente balance:

6 victorias

5 empates

6 derrotas

El rendimiento ronda el 45%, un porcentaje que en Millonarios resulta insuficiente. La clave de la alarma está ahí: ya hay volumen de partidos para evaluar y los números no despegan.

Por qué el tiempo no jugó a favor del proceso

En los proyectos deportivos, el margen de paciencia suele sostenerse cuando hay señales claras de crecimiento. En este caso, el rendimiento no muestra una curva ascendente. Hay triunfos, sí, pero no continuidad; hay buenas actuaciones, pero no regularidad.

La percepción que se instala es que el equipo no consolida una identidad que garantice resultados sostenidos, especialmente fuera de casa. Ese diagnóstico alimenta la inquietud desde el primer día del torneo.

Los antecedentes del cierre de 2025 que pesan en la crítica a Hernán Torres

El arranque del 2026 no se puede leer sin mirar atrás. Con Torres al mando, Millonarios cerró 2025 con dos golpes que marcaron el ambiente:

Eliminación en Copa BetPlat: El equipo quedó fuera de la Copa tras caer ante Envigado FC , un resultado que se interpretó como un fracaso por contexto y objetivos.

El equipo quedó fuera de la Copa tras caer ante , un resultado que se interpretó como un fracaso por contexto y objetivos. Sin cuadrangulares en Liga: Además, no clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2, incumpliendo un mínimo histórico para el club.

Estos antecedentes explican por qué la derrota en Bucaramanga no fue aislada en la lectura del entorno.

La inversión y la expectativa del plantel de Millonarios para el 2026

Otro factor que acelera la alarma es la calidad del plantel. Millonarios reforzó zonas clave, apostó por experiencia y sumó variantes. Con ese contexto, la exigencia crece: los resultados deben acompañar.

Cuando la inversión deportiva no se refleja en el rendimiento, el foco se traslada de inmediato al cuerpo técnico y a la capacidad de potenciar los recursos disponibles.

Por qué la Fecha 1 pesa más de lo normal

Perder en el debut siempre duele, pero duele más cuando el margen de error es corto. Con un cierre de 2025 negativo, el inicio del 2026 estaba llamado a cambiar la narrativa. No ocurrió.

La Fecha 1 se convierte así en un síntoma, no en la causa. Y por eso la presión se instala desde ya, sin esperar varias jornadas para evaluar. En Millonarios, el calendario no concede treguas. Cada partido pasa a ser un examen, y cada resultado alimenta o apaga la alarma. El inicio dejó al equipo obligado a responder rápido, tanto en resultados como en funcionamiento.

La urgencia no implica decisiones inmediatas, pero sí exigencias claras: mejorar el rendimiento, encontrar regularidad y sostener una idea que respalde los puntos.

La clave de la alarma encendida en Millonarios: contexto y números

La síntesis es clara. La alarma se enciende desde ya por la combinación de factores:

Un arrastre negativo del semestre anterior

del semestre anterior Un rendimiento del 45% tras 17 partidos

tras 17 partidos Un debut con derrota en 2026

Un plantel que exige más resultados

No es pánico, es lectura de contexto. El campeonato recién empieza, pero el debate ya está instalado. Y Hernán Torres sabe que el inicio del 2026 no admite tiempos largos: la respuesta debe llegar pronto.