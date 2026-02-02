La llegada de Fabián Bustos a Millonarios se produce en un contexto deportivo desafiante. El entrenador argentino fue confirmado como nuevo DT del club antes del cuarto partido oficial del año, aunque tomará el mando del equipo después de ese compromiso, encontrándose con un plantel golpeado por los resultados y con varias situaciones por corregir en el corto plazo.

El escenario que recibe Bustos está marcado por un bajo rendimiento en la Liga BetPlay 2026-1, sanciones disciplinarias recientes y la cercanía de un objetivo internacional clave. Con poco margen de error, el nuevo DT deberá estabilizar al equipo mientras avanza un calendario que no da respiro.

El arranque de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-1

Tras 4 jornadas disputadas, Millonarios apenas suma un punto de 12 posibles en el campeonato. Ese rendimiento lo ubica en la casilla 18 de la tabla de posiciones, superando únicamente a Boyacá Chicó y Alianza FC por diferencia de gol.

El equipo registra una diferencia de -3, mientras que Chicó y Alianza FC presentan -6 y -8, respectivamente. Un dato que refleja la fragilidad defensiva y la dificultad para sostener resultados en el inicio del semestre. Los resultados del cuadro albiazul en ese tiempo fueron:

Atlético Bucaramanga: derrota 2-1 en el estadio Américo Montanini.

derrota 2-1 en el estadio Américo Montanini. Junior: derrota 1-2 en el Campín

derrota 1-2 en el Campín Deportivo Pasto: derrota 2-1 en el estadio Libertad

derrota 2-1 en el estadio Libertad DIM: empate 0-0 en el Campín.

Las expulsiones recientes en Millonarios

Uno de los factores que más ha impactado el rendimiento reciente de Millonarios son las expulsiones consecutivas. En los dos partidos más recientes, el equipo terminó con un hombre menos:

Mateo García , expulsado ante Deportivo Pasto

, expulsado ante Rodrigo Ureña, expulsado en el compromiso frente a Independiente Medellín

Estas situaciones no solo condicionaron el desarrollo de los partidos, sino que obligaron a reajustes tácticos constantes y dejaron al equipo en desventaja competitiva en momentos clave.

Producción ofensiva: pocos goles y dependencia puntual

En 4 jornadas, Millonarios anotó 3 goles, una cifra baja para un equipo con aspiraciones altas. Además, uno de esos tantos fue un autogol, lo que deja en evidencia la dificultad para generar y concretar situaciones propias.

Los otros dos goles llegaron de maneras distintas:

Un gol de penalti

Un gol en jugada colectiva

Ambos tantos fueron convertidos por el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien aparece como el principal referente ofensivo en este arranque, aunque con un volumen de generación aún limitado.

El contexto en el que asumirá Fabián Bustos en la Liga BetPlay

Bustos tomará el control del equipo con varios frentes abiertos. Por un lado, deberá corregir el funcionamiento en la Liga BetPlay para salir de la parte baja de la tabla. Por otro, tendrá que trabajar en la disciplina competitiva para evitar que las expulsiones sigan condicionando los partidos.

Además, deberá recuperar confianza en un plantel que llega golpeado anímicamente y con urgencia de resultados inmediatos.

El otro gran objetivo del semestre de Millonarios: la Conmebol Sudamericana

Más allá del torneo local, hay un compromiso que marca el horizonte cercano del nuevo DT. Millonarios afrontará un partido decisivo de la Conmebol Sudamericana, en el que deberá visitar a Atlético Nacional el 4 de marzo.

Ese encuentro aparece como uno de los grandes retos del semestre, tanto por la instancia como por el rival. Bustos recibirá el equipo a un mes exacto de ese compromiso, con tiempo limitado para ajustar funcionamiento y recuperar competitividad.

5 partidos de Liga BetPlay antes del duelo internacional

Antes de visitar a Atlético Nacional por la Sudamericana, Millonarios tendrá que disputar cinco jornadas más de la Liga BetPlay. Ese tramo del calendario será clave para medir el impacto del nuevo proceso y la capacidad de reacción del equipo.

Los rivales, en orden, serán:

Deportivo Pereira – local Deportivo Cali – visitante Águilas Doradas – local Llaneros FC – local Internacional de Bogotá – visitante

Este bloque de partidos será determinante para salir del fondo de la tabla y llegar con mejores sensaciones al desafío continental.

El desafío táctico y disciplinario del nuevo ciclo

Uno de los primeros focos de Bustos será ordenar al equipo desde lo táctico y lo emocional. Reducir errores individuales, controlar impulsos que deriven en expulsiones y aumentar la solidez defensiva aparecen como prioridades inmediatas.

Al mismo tiempo, el DT deberá potenciar la generación ofensiva para no depender exclusivamente de acciones aisladas o del acierto puntual de un solo jugador.

Un margen corto y decisiones urgentes para este Millonarios

El Millonarios que recibe Fabián Bustos es un equipo con poco margen de espera. La posición en la tabla, la cercanía de un cruce internacional clave y la presión de la afición obligan a resultados rápidos sin descuidar la construcción de una identidad clara.

El calendario inmediato ofrece oportunidades y riesgos. Cada partido será una prueba para medir la capacidad del nuevo DT de estabilizar al equipo y encaminarlo hacia un semestre más competitivo, tanto en el ámbito local como en el internacional.