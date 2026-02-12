Millonarios volvió al triunfo en la Liga BetPlay 2026-1 y, además del resultado deportivo, dejó instalada una pregunta clave en el entorno del club: ¿Habrá un último fichaje para el semestre? Con un cupo disponible en la plantilla profesional, la expectativa crece entre la afición albiazul, más aún tras el inicio irregular del semestre y el cambio de entrenador.

Fabián Bustos, en su segundo partido al frente del equipo y luego de la victoria ante Águilas Doradas en El Campín, fue consultado directamente sobre esa posibilidad. Su respuesta marcó una línea clara sobre la planificación deportiva, el análisis interno del plantel y la filosofía con la que afronta este tramo decisivo del mercado de pases.

Millonarios y el cupo disponible en el mercado de fichajes

Millonarios cuenta actualmente con un solo cupo habilitado para inscribir un jugador más antes del cierre del libro de pases, previsto para los primeros días de marzo. Esa situación mantiene abierta la puerta a un movimiento adicional, especialmente en una plantilla que ha tenido ajustes importantes durante el inicio del año.

Sin embargo, la decisión no pasa únicamente por ocupar el espacio disponible. Desde la dirección técnica y deportiva se evalúa si realmente existe un nombre que eleve el nivel competitivo del grupo. En ese contexto, Bustos dejó claro que el análisis no se centra en “llenar el cupo”, sino en fortalecer el funcionamiento colectivo.

Qué dijo Fabián Bustos sobre un posible último refuerzo

El entrenador argentino fue directo en su respuesta tras el partido ante Águilas Doradas en el Campín. “Hoy tengo esto, hablar de qué falta… hay un solo cupo y hay unos chicos entrenando, con distintas características. Confío en el funcionamiento que tenemos que mejorar, no en un nombre”, afirmó en rueda de prensa.

Esa declaración revela un enfoque claro: priorizar el crecimiento interno antes que depender exclusivamente de una incorporación. Bustos reconoció que, si aparece un jugador que represente un aporte realmente importante, será bienvenido. Pero también dejó claro que no se trata de fichar por presión o por expectativa externa.

“Obviamente si aparece un nombre que realmente sea un aporte importante, bienvenido sea. Y si no, con el plantel que tenemos, vamos a buscar la herramienta y el funcionamiento que nos ayude”, añadió el DT, marcando una postura equilibrada frente al mercado.

La confianza en el plantel actual de Millonarios

Uno de los puntos centrales del mensaje de Bustos es la confianza en el grupo que ya tiene a disposición. Destacó que hay jóvenes entrenando con distintas características y que el trabajo diario permitirá encontrar soluciones tácticas y estratégicas dentro del mismo plantel.

En el partido ante Águilas Doradas, el técnico resaltó el rendimiento de los carrileros, que jugaron altos y profundos. Considera que ese tipo de ajustes pueden potenciar el equipo sin necesidad inmediata de un nuevo nombre. Para Bustos, el margen de mejora está en la toma de decisiones y en la capacidad de asociarse mejor en campo rival.

Mencionó una acción puntual como ejemplo: el centro de Carlos Sarabia que casi termina en gol de Leo Castro. Esa jugada, para el entrenador, refleja el camino que quiere consolidar: profundidad por bandas, mejores habilitaciones y mayor claridad en los últimos metros.

Lo que falta mejorar en el funcionamiento de Millonarios según Bustos

Más allá del debate sobre fichajes, Bustos hizo énfasis en lo que todavía debe crecer en Millonarios. Señaló que el equipo necesita asociarse mejor, generar sociedades que permitan ganar partidos con mayor consistencia y no repetir siempre el mismo esquema.

“No vamos a jugar siempre de la misma manera. Nos falta asociarnos mejor”, explicó, abriendo la puerta a variantes tácticas según el rival y el contexto del juego. La idea es construir un equipo flexible, capaz de adaptarse sin perder identidad.

También dejó claro que la confianza será un factor determinante. Según su análisis, cuando el equipo encadene triunfos y gane seguridad, el fútbol fluirá con mayor naturalidad. Ese proceso, en su visión, depende más del trabajo diario que de una incorporación puntual.

«Nos falta asociarnos mejor (…). Vamos a encontrar las sociedades y si no viene nadie porque en los primeros días de marzo cierra el mercado de pases, se verá cuando haya que hacer otros ajustes en otra apertura del libro. Hoy estoy conforme con lo que tengo. Sé que podemos pelear, que vamos a mejorar y que vamos a estar más arriba. Ojalá que la capacidad de los chicos siga demostrando que no estoy equivocado”.

El cierre del mercado y la planificación a futuro

El mercado de pases cerrará en los primeros días de marzo. Si Millonarios no concreta un refuerzo antes de esa fecha, el plantel quedará definido para afrontar la Liga BetPlay y los compromisos internacionales hasta la siguiente ventana.

Bustos fue claro en ese sentido: si no llega nadie ahora, el club evaluará posibles ajustes en la próxima apertura del libro. “Se verá cuando haya que hacer otros ajustes en otra apertura del libro”, sostuvo, dejando claro que la planificación no es improvisada.

Por ahora, el entrenador se mostró conforme con lo que tiene. Aseguró que el equipo puede pelear, que va a mejorar y que estará más arriba en la tabla. Su confianza no está puesta en un nombre específico, sino en la capacidad del grupo para crecer y consolidarse bajo su dirección.