Millonarios complicó aún más su camino en la Liga BetPlay 2025-II tras caer en su visita al Deportivo Pereira. El equipo dirigido por Hernán Torres perdió por 3-2 en el estadio Hernán Ramírez Villegas en un partido que empezó ganando con gol de Leonardo Castro, pero que terminó sufriendo con remontada.

Fue la octava derrota en 15 partidos para Millonarios en este semestre. Un resultado que lo deja rezagado en la tabla de posiciones y que obliga a un cierre casi perfecto si quiere soñar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Cómo quedó Millonarios en la tabla de posiciones tras 15 fechas en la Liga BetPlay 2025-2

Con esta caída, Millonarios quedó en la casilla 15 de la tabla con 17 puntos. Está a tres unidades del octavo lugar, lo que le permite mantenerse matemáticamente en carrera, pero con muy poco margen de error.

El equipo albiazul suma un rendimiento irregular: 5 victorias, 2 empates y 8 derrotas. En condición de local ha perdido puntos importantes y de visitante ha tenido dificultades para sostener ventajas como la que tuvo en Pereira.

Un partido que reflejó las falencias del semestre en el cuadro albiazul

El encuentro ante Deportivo Pereira tuvo un desarrollo muy representativo del semestre de Millonarios. Empezó bien, se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Leo Castro, pero volvió a sufrir en defensa y en manejo de partido.

La presión del local fue constante y terminó convirtiéndose en remontada. El equipo bogotano no supo sostener la ventaja ni reaccionar a tiempo. Y así terminó acumulando su octava caída del campeonato.

A tres puntos del octavo, pero con poco margen en la tabla de posiciones

Aunque la distancia con el grupo de los ocho no es imposible de remontar, el contexto deportivo no es sencillo. Millonarios tiene solo 5 partidos por disputar y la línea de clasificación está proyectada en al menos 30 puntos.

El equipo dirigido por Hernán Torres solo podría alcanzar un máximo de 32 unidades, lo que significa que debe ganar al menos cuatro de esos cinco partidos y, en el peor de los casos, sumar un empate adicional para seguir con opciones.

Los partidos que le quedan a Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2

Para lograrlo, Millonarios deberá mostrar una solidez que no ha tenido durante el semestre. Su calendario restante incluye duelos de alta exigencia, tanto en Bogotá como fuera de casa:

Local: Atlético Bucaramanga Once Caldas

Visitante: Independiente Santa Fe (clásico capitalino) Envigado Fútbol Club Boyacá Chicó Fútbol Club



De estos cinco compromisos, tres serán fuera de casa, un escenario en el que Millonarios ha tenido más problemas.

El rendimiento que necesita Millonarios para clasificar a cuadrangulares

Con 17 puntos en 15 partidos, el conjunto albiazul necesita sumar al menos 13 puntos de 15 en disputa para alcanzar 30 unidades y tener alguna opción de clasificación. Su mejor escenario es alcanzar los 32 para tener una mayor posibilidad. Eso equivale a ganar todos los partidos. Aunque no es un objetivo imposible, requerirá un nivel de regularidad que el equipo no ha mostrado hasta ahora. El margen de error es nulo.

Los números de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2

La irregularidad ha sido la constante del equipo bogotano durante el torneo. Estos son algunos de sus números tras 15 fechas:

Partidos jugados: 15

15 Victorias: 5

5 Empates: 2

2 Derrotas: 8

8 Puntos: 17

17 Goles a favor: 18

18 Goles en contra: 23.

La diferencia de goles negativa también complica el panorama en caso de empate en puntos al final de la fase regular.

El contexto tras la llegada de Hernán Torres

Desde la llegada de Hernán Torres al banquillo técnico, el equipo mostró algunos signos de mejora en su rendimiento, pero no ha podido encadenar la seguidilla de triunfos necesaria para escalar posiciones de manera sostenida.

Si bien ha sumado puntos importantes, las derrotas en partidos claves (como la sufrida ante Pereira) han impedido que logre estabilizarse en la parte alta de la tabla.

Lo que viene para Millonarios

Los próximos partidos no solo definirán si Millonarios clasifica o no a los cuadrangulares. También podrían ser determinantes en la planificación del próximo semestre, en cuanto a decisiones deportivas y de plantilla.

El primer reto será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín ante Atlético Bucaramanga, un partido en el que está obligado a sumar de a tres. A partir de ahí, cada juego será prácticamente una final para el equipo bogotano.

Un reto mayor para Hernán Torres y el plantel de Millonarios

La derrota en Pereira dejó en evidencia las falencias estructurales del equipo, pero también la necesidad de reaccionar de inmediato si no quiere ver frustrado su objetivo de avanzar. Hernán Torres, que llegó como reemplazo de David González, enfrenta ahora el desafío más grande de su gestión en este segundo ciclo al frente de Millonarios: llevar al equipo a una clasificación que hoy luce cuesta arriba, pero que aún no es imposible. La pelota está en la cancha de los jugadores y el cuerpo técnico. El margen es corto, pero las cuentas todavía dan.