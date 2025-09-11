El partido en el estadio El Campín entre Millonarios y Deportivo Pasto terminó con victoria para los bogotanos por 1-0, pero el marcador no fue lo único que dejó tema de conversación. En la rueda de prensa posterior, el entrenador del cuadro nariñense, Camilo Ayala, centró su intervención en una jugada puntual ocurrida en los minutos finales del compromiso y cuestionó la actuación arbitral de manera directa.

La acción en cuestión se dio en tiempo de adición, cuando el jugador Johan Caicedo cayó dentro del área tras un choque con el arquero albiazul Diego Novoa. Para Pasto fue un penalti claro, pero el juez del partido, Bismarks Santiago, no sancionó la falta y tampoco acudió al VAR para revisarla, lo que desató la inconformidad del equipo visitante.

La queja de Camilo Ayala, el DT de Deportivo Pasto, por la polémica jugada ante Millonarios

Ayala inició su declaración con un tono de decepción y, al mismo tiempo, de respeto por la labor arbitral:

“Quisiera abordar esta rueda de prensa diferente, pero es imposible porque está decididamente enfocada en algo lamentable y penoso. En mi carrera de jugador siempre fui respetuoso del arbitraje y considerado porque sé que es una labor difícil. Pero ahora, con tantas herramientas que ellos tienen, me parece ilógico no tomarse la delicadeza, en honor a la justicia, de revisar el VAR”.

El estratega lamentó que el esfuerzo de sus futbolistas quedara empañado por una decisión que, a su juicio, careció de serenidad y justicia.

😤 Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir. pic.twitter.com/V62VQ0YV2r — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 11, 2025

Camilo Ayala: “¿Cuál es el temor de pitar un penal contra Millonarios en su estadio?”

La frase más fuerte de Ayala llegó al momento de expresar la inconformidad de manera directa:

“¿Cuál es el temor de pitar un penal contra Millonarios en su estadio? Lo digo con respeto hacia los árbitros. Reitero que soy considerado con esa labor y por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia. Él en Brasil, con 50 mil hinchas, dice: ‘un momento, acá el que mando soy yo y hay penal’. Tiene la autonomía y la ley lo avala para ser la última palabra. En ese orden de ideas, puede decidir tomarse un segundo para revisar qué pasó”.

El DT no solo cuestionó la decisión, sino también la ausencia de consulta al VAR, que en su opinión era fundamental para esclarecer lo ocurrido.

El contexto de la jugada de la protesta de Camilo Ayala

La acción ocurrió en los minutos finales, con Millonarios defendiendo la ventaja de un gol. Johan Caicedo recibió un golpe del arquero Novoa, que lo dejó con el brazo lacerado y la camiseta rota, según detalló Ayala. La jugada fue reclamada enérgicamente por todo el plantel de Pasto, pero el árbitro mantuvo su decisión inicial y no dio lugar a revisión.

La polémica aumentó porque en el reglamento actual, la decisión de revisar o no el VAR está en manos del árbitro central, y Ayala consideró que faltó liderazgo y autonomía en ese momento.

La molestia del entrenador de Deportivo Pasto

Más allá de lo sucedido en el marcador, lo que más incomodó al entrenador fue la sensación de injusticia:

“No tener ese momento de serenidad para decir ‘vamos a ver qué pasó’ me duele. Nuestro jugador sale lastimado, con el brazo lacerado, la camisa rota. No entiendo qué más faltaba para al menos tomarse un segundo y revisar el VAR”.

El técnico insistió en que su plantel trabajó con honestidad, entrega y amor por la camiseta, y que ese esfuerzo no merecía ser empañado por un error arbitral que, según él, pudo cambiar el rumbo del partido.

Lo que viene para Deportivo Pasto

Más allá de la derrota y la polémica, Deportivo Pasto sigue su camino en la Liga BetPlay con la misión de recuperar puntos que lo acerquen a la zona de clasificación. Sin embargo, el mensaje de Ayala tras el partido no solo buscó defender a sus jugadores, sino también dejar una reflexión sobre el uso del VAR y la responsabilidad de los árbitros en partidos decisivos.

La pregunta que dejó el entrenador resonó en el ambiente del Campín y en el entorno del fútbol colombiano: ¿hay temor de sancionar contra los grandes en sus estadios? Un debate que promete continuar más allá de este resultado.