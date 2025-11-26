El 2025 dejó a Millonarios frente a un balance incómodo: un semestre inicial competitivo pero sin coronación y una segunda mitad marcada por eliminaciones tempranas que evidenciaron la necesidad de ajustes profundos. Con una nómina desgastada y un rendimiento irregular en la Liga BetPlay, la Sudamericana y la Copa BetPlay, la dirigencia decidió activar una reestructuración seria de cara a 2026.

Didier Moreno, prioridad en la nueva estructura azul

Con la llegada del nuevo gerente deportivo, Ariel Michaloutsos, comenzaron a perfilarse los primeros movimientos del mercado. Versiones periodísticas señalan que el negocio por Didier Moreno está muy adelantado y que el mediocampista, próximo a terminar contrato con Junior, estaría listo para dar el salto a Bogotá. La noticia fue entregada por el comunicador de Win Sports, Eduardo Luis López.

Aunque no existe un anuncio oficial, el plan del club apunta a cerrar el fichaje una vez terminen las competencias organizadas por la Dimayor, lo que permitiría su presentación a mediados de diciembre. Su arribo se sumaría a los avances en la construcción de la plantilla con nombres como Carlos Darwin Quintero y Mateo García.

A sus 34 años, Moreno aportaría experiencia, orden táctico y fortaleza en marca, cualidades clave para reconstruir el mediocampo en una temporada que exigirá regularidad y profundidad competitiva.

Didier Moreno se va de Junior tras 6 años

Durante su ciclo en Barranquilla, el volante se consolidó como un futbolista de entrega, disciplina y constante presencia en la mitad del campo. Sus títulos en la Superliga 2020 y la Liga BetPlay 2023 respaldan un recorrido en el que siempre asumió roles de liderazgo.

Sin embargo, su estilo intenso divide a la afición: mientras unos valoran su capacidad de sostener el equilibrio, otros cuestionan que, en ocasiones, su ímpetu lo lleve a romper la estructura o acumular sanciones.

Moreno, con un camino ya consolidado en el fútbol colombiano, analiza junto a su entorno si llegó el momento de buscar un nuevo reto para el cierre de su carrera. Agradecido con Junior y su hinchada, el mediocampista contempla que este podría ser el escenario ideal para un cambio que mantenga activa su vigencia competitiva.