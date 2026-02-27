El mercado de fichajes de Millonarios no solo trajo refuerzos al plantel. También historias que conectan con la esencia del club, como la de Mateo García, mediocampista bogotano, hincha confeso del equipo y canterano que ahora vive el sueño de jugar profesionalmente con la camiseta albiazul.

Su regreso ya había tenido momentos especiales: el debut en El Campín y el llanto de emoción durante el himno de Bogotá. Pero aún faltaba algo en su historia. Algo que él mismo soñó desde niño: marcar un gol con Millonarios en el estadio que siempre lo vio como hincha. Ese momento llegó ante Deportivo Pereira y se convirtió en una escena inolvidable.

Mateo García y su historia con Millonarios desde las divisiones inferiores

Hablar de Mateo García en Millonarios es hablar de una relación que viene desde la infancia. El mediocampista hizo gran parte de su proceso formativo en las divisiones menores del club. En su momento no logró debutar profesionalmente y tuvo que buscar oportunidades en otros equipos, como Deportivo Pasto, Llaneros, Unión Magdalena, Real Cartagena y Once Caldas.

Ese recorrido lo formó como futbolista y como persona. Con el paso de los años, el sueño de volver a Millonarios nunca desapareció. Su familia, hincha del equipo, siempre mantuvo viva la ilusión. Cuando el club confirmó su fichaje para 2026, el regreso tuvo un componente emocional enorme: era el retorno del canterano que quería cumplir una promesa pendiente.

El debut en El Campín que emocionó a la hinchada albiazul

El primer partido de Mateo García en El Campín con Millonarios tuvo un momento que marcó a la afición. Durante los actos protocolarios, al sonar el himno de Bogotá, el futbolista se quebró. Lloró y dejó una imagen que recorrió las redes sociales y los programas deportivos.

Ese instante reflejó lo que significa para un jugador bogotano vestir la camiseta del club del que es hincha. No era solo un fichaje. Era una historia de vida. Sin embargo, en el fútbol siempre hay metas nuevas. Y en el caso de Mateo, faltaba una muy especial: anotar su primer gol con Millonarios en casa.

El primer gol de Mateo García con Millonarios en el Campín

Ese momento llegó en el partido ante Deportivo Pereira. Millonarios jugaba en El Campín y dominaba el marcador. Carlos Sarabia desbordó y envió el pase preciso que encontró a Mateo García dentro del área. El mediocampista definió ante el arquero Yimy Gómez y marcó el 2-0 parcial de una victoria que terminó 5-1.

El festejo fue tan importante como el gol. Mateo corrió hacia la tribuna occidental, mostró el escudo de la camiseta y lo besó. Fue el primer gol en 8 partidos oficiales con Millonarios y una escena cargada de emoción. Para él, no era un tanto más. Era completar otra parte de su sueño.

El significado de su gol para la hinchada de Millonarios

La historia de Mateo García conecta con la hinchada de Millonarios porque refleja un camino que muchos jóvenes sueñan recorrer. Un canterano que no tuvo lugar, que salió a buscar oportunidades y que volvió para cumplir su sueño.

El gol ante Deportivo Pereira simboliza ese proceso. No solo por el festejo besando el escudo, sino por lo que representa: perseverancia, identidad y amor por el club. En un fútbol cada vez más marcado por fichajes internacionales y movimientos millonarios, estas historias tienen un valor especial.

Mateo García y el próximo objetivo con Millonarios

Tras marcar su primer gol, el mediocampista dejó claro que su meta no se detiene ahí. Quiere consolidarse en el equipo y luchar por títulos con Millonarios. El objetivo colectivo es el que marca el rumbo del plantel en 2026.

Para un jugador que creció soñando con vestir esta camiseta, cada partido es una oportunidad de seguir escribiendo historia. El gol en El Campín fue una parte más de su sueño cumplido. Ahora, el reto es seguir sumando capítulos con el equipo del que es hincha desde niño.