El regreso de Mackálister Silva a Millonarios no fue uno cualquiera. El capitán volvió a ser titular y asistió en el gol que definió la victoria ante Santa Fe en el estadio El Campín. Fue un triunfo clave en la recta final de la Liga BetPlay que, más allá de la tabla, tuvo un fuerte componente emocional: David confesó que durante su larga recuperación pensó seriamente en el retiro.

Fueron más de ocho meses fuera de competencia oficial. En ese tiempo atravesó dos operaciones y un complejo proceso de recuperación que no siempre entregaba señales positivas. Hoy, tras volver a jugar y ser determinante en un clásico, su historia toma una nueva dimensión para el club y sus hinchas.

El momento en que Mackálister Silva pensó en el retiro

Mackálister Silva abrió su corazón en rueda de prensa posterior al clásico: “Sí nos planteamos la opción del retiro (él y su familia). Cuando tienes una lesión y no encuentras el porqué es muy difícil. Nuevamente agradezco al cuerpo médico por esa lucha incansable tratando de encontrar qué era lo que me pasaba. Cuando tú a los 38 años tienes dos operaciones y no ves resultados, es innegable que uno tenga el miedo de no volver a una cancha. Por eso, le doy gracias a Dios, a mi familia y a todo el mundo que me acompañó durante estos 8 difíciles meses”.

Sus palabras explican el impacto emocional que atravesó. No fue solo una cuestión física, también significó enfrentar la posibilidad real de que su carrera profesional terminara antes de lo esperado.

La lesión que tenía fuera de competencia al capitán de Millonarios

La historia de su ausencia comenzó el 12 de febrero de 2025. Aquella noche, Mackálister fue titular en la visita de Millonarios a Llaneros en Villavicencio. Apenas disputó 24 minutos. Había anotado un gol, pero debió abandonar el campo por una lesión que, al confirmarse, le cambiaría el rumbo al semestre.

El parte médico reveló un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla (grado 2) y una lesión en el menisco interno. Desde entonces inició un extenso proceso de recuperación que lo marginó de toda competencia oficial por ocho meses, justo en un año en el que Millonarios enfrentó turbulencias deportivas y cambios en su cuerpo técnico.

Un largo camino de recuperación para Mackálister

Durante estos meses, Mackálister enfrentó un proceso que combinó intervenciones quirúrgicas, sesiones de rehabilitación y momentos de incertidumbre. A su edad, cada día sin señales de progreso aumentaba el temor de no poder regresar. Sin embargo, el capitán no dejó de estar presente en la dinámica del equipo: acompañó entrenamientos, asistió a partidos y mantuvo un liderazgo cercano al grupo.

Esa constancia y la confianza en su recuperación hicieron que el regreso se diera en uno de los momentos más importantes del semestre. No solo volvió a vestir la camiseta azul, sino que lo hizo en un clásico capitalino, siendo influyente y ovacionado por la hinchada.

La asistencia clave para ganarle a Santa Fe

Su regreso se ha ido sintiendo en el campo. Mackálister volvió en el cierre del Todos contra Todos, con Millonarios sin margen de error. Lleva 3 partidos disputados. El tercero fue el clásico en el que brindó la asistencia para el gol de Cristian Cañozales que le dio la victoria al equipo. Fue un aporte técnico y simbólico: el capitán volvía para liderar en el momento en que más se necesitaba.

La escena de su abrazo con sus compañeros tras la jugada se viralizó rápidamente. Para muchos, significó el cierre de un capítulo difícil y el inicio de otro que podría marcar el tramo final de su carrera.

Mackálister Silva, un símbolo de resiliencia

Con 38 años, Mackálister es uno de los referentes más importantes de Millonarios en la última década. Su historia está marcada por títulos, asistencias, goles y liderazgo, pero también por sacrificio y amor por el club. Haber vuelto tras una etapa en la que consideró el retiro consolida su figura como un emblema azul.

En su carrera con Millonarios ha conquistado títulos, liderado vestuarios y representado a la hinchada con su estilo de juego y su compromiso. Hoy, al volver a las canchas y aportar en un clásico, demuestra que aún tiene mucho para dar.

Lo que viene para Millonarios con su capitán

La reaparición de Mackálister Silva se da en un momento decisivo de la temporada. Con 3 fechas por delante en la Liga BetPlay, Millonarios mantiene opciones matemáticas de clasificar a cuadrangulares. Su presencia no solo suma en lo futbolístico, sino también en lo anímico para un grupo que ha vivido un semestre de altibajos.

La hinchada lo recibió con una ovación. Su historia de regreso tras pensar en el retiro ya se convirtió en uno de los momentos más emotivos del año para el club. Su experiencia, liderazgo y técnica serán claves para lo que viene.

Un mensaje que trasciende el fútbol

La historia de Mackálister Silva es también la de la perseverancia. Pensó en dejar el fútbol, pero eligió luchar y volver. Y lo hizo en un momento clave. Brilló en el escenario que mejor lo representa: El Campín y un clásico capitalino. Hoy su mensaje es claro: no se trata solo de jugar, sino de creer, insistir y volver más fuerte. Su regreso emociona a los hinchas y revitaliza a Millonarios, que ahora cuenta con su capitán en la recta final del torneo.