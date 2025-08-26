El futuro de Leo Castro es uno de los temas más relevantes para Millonarios en este cierre de agosto. El club ya tiene lista una oferta formal de renovación para el delantero de 33 años, con el objetivo de garantizar su continuidad en Bogotá y blindarlo frente al interés de equipos de Argentina y México.

Castro, quien llegó al cuadro embajador en 2023 tras ser campeón con Deportivo Pereira, en aquel momento firmó contrato por tres años, pero su rendimiento lo ha puesto en el radar internacional. En ese contexto, la dirigencia azul quiere adelantarse y asegurar que su goleador siga siendo parte fundamental del proyecto deportivo.

Los números de Leo Castro en Millonarios

Desde su llegada, Castro se consolidó como un jugador determinante para los embajadores. En 109 partidos oficiales, ha marcado 50 goles y entregado 7 asistencias, cifras que lo ubican entre los atacantes más productivos del fútbol colombiano en los últimos años.

Su capacidad goleadora, sumada al sacrificio dentro del área y su liderazgo en la cancha, lo convirtieron rápidamente en uno de los referentes del plantel. No solo es un delantero que responde en los momentos clave, también es un símbolo de experiencia para los más jóvenes del equipo.

El momento difícil: lesión que tiene inactivo a Leo Castro desde marzo

El presente de Leonardo Castro está marcado por la lesión que lo alejó de las canchas desde el pasado 30 de marzo. Una fractura de peroné lo obligó a detener su temporada, dejando a Millonarios sin su principal carta ofensiva en un semestre complejo para el equipo.

La renovación, en ese sentido, es también una muestra de confianza y respaldo. El club apuesta a que, una vez recuperado, Castro pueda retomar su nivel y ser nuevamente decisivo en la búsqueda de títulos locales e internacionales.

Interés internacional en el goleador

Aunque Millonarios trabaja en su continuidad, la situación no es sencilla. Según reportes recientes, equipos de Argentina y México han mostrado interés en fichar al delantero. La experiencia, los números y la vigencia de Castro lo convierten en un jugador atractivo para mercados que valoran delanteros con jerarquía y capacidad inmediata de impacto.

Sin embargo, de acuerdo con la información compartida por el periodista Pipe Sierra, la prioridad de Leo sigue siendo Millonarios. El atacante quiere continuar en Bogotá, siempre y cuando la propuesta que reciba responda a sus expectativas deportivas y contractuales.

La estrategia de Millonarios

El club entiende que asegurar la continuidad de Leo Castro no solo es vital desde lo futbolístico, sino también desde lo emocional. La hinchada lo identifica como un referente y su salida sería un golpe difícil en medio de un semestre con altibajos.

Por eso, la oferta de renovación buscará ser competitiva en lo económico y en lo deportivo, ofreciendo al goleador estabilidad en el cierre de su carrera profesional. Además, garantizar su permanencia permitiría al nuevo cuerpo técnico contar con un líder de área en la planeación de los próximos torneos.

Lo que viene para el goleador azul

La decisión se conocerá en cuestión de días. Millonarios presentará la oferta y Leo Castro, junto a su entorno, analizará las opciones antes de tomar una resolución. Su trayectoria con la camiseta azul y el interés de seguir ligado al club parecen inclinar la balanza a favor de una renovación, pero el mercado internacional sigue al acecho.

El desenlace marcará un punto clave en el futuro inmediato del equipo. De concretarse la continuidad, Millonarios asegurará la permanencia de uno de sus máximos goleadores recientes y enviará un mensaje de confianza a la hinchada en medio de un momento de reconstrucción.