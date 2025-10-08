El ambiente en el Estadio El Campín se transformó por completo tras una noche llena de emociones. Millonarios venció 2-1 a América de Cali, consiguió tres puntos determinantes en su camino hacia los cuadrangulares y recuperó una conexión con su hinchada que parecía desvanecerse.

El equipo de Hernán Torres empezó perdiendo con un gol de Jan Franc Lucumí, pero reaccionó con carácter. Primero igualó Dewar Victoria, una de las grandes revelaciones del semestre, y luego Leonardo Castro marcó de penalti el tanto de la victoria, en su reencuentro con el gol tras más de cinco meses de ausencia.

Este resultado no solo significó un respiro en la tabla, sino también un impulso emocional para un plantel que, tras semanas de frustración, volvió a sonreír.

El regreso al gol de Leo Castro tras más de cinco meses

El 30 de marzo de 2025 fue la última vez que Leo Castro celebró un gol con la camiseta de Millonarios. Aquella jornada, ante Alianza FC, marcó y minutos después sufrió la fractura de peroné que lo marginó del fútbol por más de cinco meses.

Regresó el pasado 11 de septiembre, disputó seis partidos sin anotar y ante América volvió a sentirse protagonista. Con la seguridad de un delantero de jerarquía, ejecutó un penalti perfecto y lo celebró con el alma, ante una tribuna que reconoció su esfuerzo y su resiliencia. El tanto significó su gol número 51 con Millonarios, consolidando su lugar entre los atacantes más efectivos de la era reciente.

Millonarios en la Liga BetPlay: cómo quedó en la tabla y qué le falta

Con este triunfo, Millonarios llegó a 17 puntos en 14 partidos, quedando a solo 3 unidades del octavo lugar en la tabla de posiciones. El equipo todavía está en la pelear por la clasificación, con una tendencia positiva bajo el mando de Hernán Torres que le permite volver a soñar con la clasificación. Los próximos partidos serán decisivos, especialmente los juegos de visitante, donde el equipo necesita sumar para no comprometer su futuro en el torneo.

Calendario restante de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2:

Local (2): Atlético Bucaramanga y Once Caldas.

Atlético Bucaramanga y Once Caldas. Visitante (4): Deportivo Pereira, Santa Fe, Envigado y Boyacá Chicó.

El cuerpo técnico confía en sostener la buena racha y mantener el enfoque partido a partido, con la mira puesta en los cuadrangulares.

El impacto del trabajo de Hernán Torres en el regreso a Millonarios

Desde la llegada de Hernán Torres, el cambio en la dinámica de Millonarios ha sido evidente. El equipo pasó de la incertidumbre bajo la dirección de David González (quien dejó al club con un punto en seis partidos) a recuperar orden, agresividad y confianza.

En los 11 partidos posteriores -entre Liga y Copa BetPlay-, el equipo sumó 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas, con una clara mejoría en su rendimiento ofensivo y defensivo. Aunque fue eliminado de la Copa, la prioridad actual es estabilizar el proyecto en el torneo local y asegurar un cierre competitivo.

Torres ha insistido en la intensidad y la mentalidad de ataque, devolviéndole a Millonarios la idea de protagonismo que lo caracterizó en sus mejores etapas recientes.

Un triunfo que puede cambiar el rumbo del semestre de Millonarios

La victoria frente a América no garantiza nada aún, pero sí representa una señal clara de recuperación. Millonarios mostró temple, carácter y determinación en un partido que exigía respuestas. Remontó, sumó y sigue en la pelea.

Con un calendario desafiante por delante, el equipo capitalino tiene la oportunidad de convertir este triunfo en el punto de quiebre de la temporada.El regreso al gol de Leo Castro, el liderazgo de Hernán Torres y el respaldo de su hinchada son los ingredientes que mantienen viva la ilusión azul.