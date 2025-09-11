Millonarios volvió a contar con Leonardo Castro, delantero de 33 años, después de más de cinco meses de ausencia por una fractura de peroné. El atacante regresó a las canchas en este segundo semestre, un hecho que no solo emociona a la hinchada, sino que también coincide con un momento decisivo para su futuro en el club.

Castro está cumpliendo su tercera temporada como jugador albiazul, periodo en el que se ha consolidado como uno de los goleadores más importantes de los últimos años en Bogotá. La expectativa ahora no solo está en lo que puede aportar tras su recuperación, sino también en si continuará escribiendo su historia con el “Ballet Azul”.

La palabra de Leo Castro sobre su futuro y la opción de renovación con Millonarios

El propio delantero fue quien confirmó la situación de su renovación, dejando claro que su intención es seguir vistiendo de azul. Lo dijo luego del partido ante Deportivo Pasto en el que fue su regreso a la actividad oficial que no tenía desde marzo.

En rueda de prensa dijo: “Siempre he dicho que Millonarios tiene la primera palabra, están en negociaciones, esperamos que se concreten algunos detalles y seguir en Millonarios”. Sus declaraciones reflejan dos puntos esenciales: primero, que existe voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo; y segundo, que la negociación está avanzada, aunque aún faltan detalles por resolver.

Los números de Leo Castro con Millonarios

Desde su llegada en 2023, Leo Castro se ha convertido en un nombre indispensable para el ataque azul. En poco más de dos temporadas ha alcanzado cifras que lo colocan como uno de los mejores refuerzos ofensivos del club en los últimos años:

110 partidos jugados con la camiseta de Millonarios.

con la camiseta de Millonarios. 50 goles anotados , demostrando constancia y efectividad.

, demostrando constancia y efectividad. 7 asistencias, que complementan su aporte ofensivo.

Estos números cobran aún más relevancia teniendo en cuenta que parte de su rendimiento estuvo condicionado por la grave lesión que lo alejó de los terrenos de juego en 2025.

Lo que significa su renovación para Millonarios

Para Millonarios, renovar a Leo Castro es asegurar un atacante que, aun con la edad y las lesiones a cuestas, mantiene un promedio goleador competitivo y un liderazgo dentro del camerino. Su jerarquía lo convierte en un referente tanto para los más jóvenes como para sus compañeros de ataque.

Además, con su regreso a la actividad oficial, Leonardo Castro puede ser fundamental en un semestre en el que el equipo busca recuperar terreno en la Liga BetPlay y seguir avanzando en la Copa BetPlay, donde ya está instalado en los octavos de final.

Millonarios ha tenido varias salidas importantes en los últimos meses y conservar a un delantero de la talla de Castro resulta estratégico tanto desde lo deportivo como desde lo emocional para la hinchada. Con 33 años, su renovación también representa una apuesta por la experiencia y la estabilidad, dos factores clave en un equipo que ha tenido que lidiar con constantes cambios en su plantilla.

Un regreso con valor simbólico para Millonarios

Más allá de los números y de la negociación, la vuelta de Leo Castro tras la fractura de peroné tiene un alto valor simbólico. El delantero vuelve a ponerse la camiseta azul tras superar meses de rehabilitación, demostrando compromiso y resiliencia. Este regreso no solo fortalece al equipo en lo deportivo, sino que también envía un mensaje de confianza a los hinchas en un momento clave de la temporada.