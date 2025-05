Desde Argentina, donde actualmente brilla con San Lorenzo, Jhohan Romaña dejó una confesión que movió fibras entre los hinchas de Millonarios. El defensor colombiano, que ha construido buena parte de su carrera en el exterior y hoy se destaca en el fútbol argentino, expresó su ilusión de jugar en el cuadro embajador. No se trató de un simple elogio al club capitalino, sino de un sueño de vida, de una promesa hecha a su padre, quien es hincha ferviente del club bogotano.

La declaración llegó durante una entrevista con el Gol Caracol, en la que Romaña fue consultado sobre la posibilidad de volver al Fútbol Profesional Colombiano. La respuesta, cargada de emoción y sinceridad, dejó en claro que Millonarios ocupa un lugar muy especial en su historia personal. Lo que empezó como una charla sobre fútbol, terminó revelando uno de sus anhelos más profundos.

Quién es Jhohan Romaña, zaguero colombiano

Nacido en Apartadó (Antioquia) en 1997, Romaña es un defensor central diestro que se formó en las divisiones menores del DIM. En el club antioqueño apenas disputó un par de partidos oficiales, sin llegar a consolidarse, lo que lo llevó a buscar oportunidades fuera del país. Su primera experiencia internacional fue en Paraguay, donde se desempeñó con Club Guaraní y luego con Olimpia, uno de los grandes del continente.

Fue justamente con Olimpia que Romaña vivió uno de los momentos más destacados de su carrera: en la Copa Libertadores 2023 fue titular en los dos partidos de la serie ante Flamengo, en la que el equipo paraguayo logró una sorpresiva y épica clasificación a los cuartos de final. Esa actuación lo catapultó como un defensor sólido y confiable, lo que abrió puertas en otras ligas.

También cuenta con un paso por Austin FC en la MLS y desde 2023 defiende los colores de San Lorenzo de Almagro, en Argentina, donde ha sido protagonista bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo.

La confesión de Jhohan Romaña sobre Millonarios: una promesa familiar

Cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano, Jhohan Romaña no dudó. “Tengo dos clubes”, dijo. “Con el DIM me quedó la espinita, la sensación de que pude haber dado más. Quiero estar ahí en algún momento de mi vida; y si me lo preguntan hoy, Millonarios, por mi papá”. Esa mención no fue casualidad. Su padre, según explicó el zaguero, es fanático a muerte del equipo embajador y siempre soñó con verlo jugar allí.

“El sueño que tenemos él y yo es que algún día yo pueda ponerme esa camiseta. Desde niño me lo decía, antes de que yo fuera profesional. Me decía: ‘Si algún día jugás en Millonarios, me hacés el hombre más feliz del mundo’. Espero que Dios me dé esa oportunidad”, comentó.

No solo fue una respuesta sentimental, sino una que demuestra que, a pesar de haber jugado poco en Colombia, Romaña no ha desconectado su corazón del fútbol nacional. Esas palabras generaron una reacción inmediata entre los hinchas del azul capitalino, que ya empiezan a imaginarlo reforzando la zaga.

Presente con Miguel Russo en San Lorenzo

Otra coincidencia que refuerza el vínculo con Millonarios es el hecho de que Jhohan Romaña actualmente sea dirigido por Miguel Ángel Russo, el técnico que llevó al club capitalino a su estrella 15 y que siempre será recordado con cariño en Bogotá. Con Russo, el defensor colombiano se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y se ha convertido en habitual titular en la defensa de San Lorenzo.

En total, Romaña suma más de 60 partidos oficiales con el equipo argentino, con un gol anotado y actuaciones destacadas, principalmente en torneos locales Tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026, pero no se descarta que en algún momento pueda regresar a Colombia, quizás para cumplir esa promesa pendiente.

Un defensor con reconocimiento internacional

Jhohan Romaña es hoy uno de los nombres que empieza a destacarse en el fútbol internacional. A pesar de no haber tenido una carrera mediática en Colombia, su proceso ha sido constante y maduro. Con pasos sólidos en ligas exigentes y la experiencia de disputar torneos como la Libertadores, ha logrado consolidarse como un zaguero versátil, fuerte en el juego aéreo y con buen posicionamiento táctico.

Su proyección sigue en alza y, aunque por ahora está enfocado en su carrera en Argentina, su reciente confesión demuestra que en su hoja de ruta todavía hay espacio para un capítulo especial en Colombia… y con Millonarios. El tiempo dirá si ese sueño compartido con su padre se convierte en realidad. Pero las puertas de la ilusión ya están abiertas.