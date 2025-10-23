El nombre de Néyser Villarreal volvió a estar en el centro de la conversación en el entorno de Millonarios. Apenas unos días después del regreso del futbolista del Mundial sub-20, el club confirmó que no se presentó a entrenamientos ni ha tenido comunicación con la institución, por lo que decidió iniciar un “proceso administrativo” en su contra.

“Néyser Villareal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, comunicó el club oficialmente, agregando que Carlos Sarabia, quien también participó en el Mundial, sí se reintegró al grupo. Este episodio marca un giro importante en la relación entre el joven atacante y el club que lo formó.

Los inicios de Néyser Villarreal en Millonarios

Néyser Villarreal llegó a Millonarios en 2022 como una de las grandes apuestas de su cantera. Proveniente de su región natal (Tumaco, Nariño), se integró al fútbol base del club bogotano con la etiqueta de talento prometedor.

Rápidamente empezó a destacar por su habilidad, velocidad y capacidad de asociación en ataque, lo que le permitió formar parte de la Selección Bogotá y ser observado por los entrenadores del primer equipo. Su crecimiento dentro de la estructura formativa de Millonarios fue constante, hasta convertirse en uno de los nombres más mencionados entre las nuevas generaciones del club.

Primera convocatoria y debut profesional con Millonarios

El gran salto de Néyser al profesionalismo llegó en septiembre de 2023. Primero fue convocado por el entonces DT Alberto Gamero para un clásico ante Santa Fe, aunque no tuvo minutos. Días después, el 16 de septiembre, se produjo su debut oficial: ingresó al minuto 87 en el partido ante Atlético Bucaramanga, reemplazando a Daniel Ruiz. Ese corto ingreso marcó el inicio de su trayectoria en el profesionalismo con el cuadro embajador.

El contrato de Néyser Villarreal en Millonarios y las lesiones

El atacante tiene contrato vigente con Millonarios hasta noviembre de 2025. Sin embargo, su proceso en el primer equipo no ha sido lineal. El 20 de junio de 2025 jugó su último partido oficial, justamente en un clásico ante Santa Fe por cuadrangulares. Días más tarde sufrió una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla durante un amistoso con la Selección Colombia sub-20, lo que lo alejó de las canchas. Tras recuperarse, su presencia con el equipo no volvió a ser habitual y pasó más tiempo en procesos de selección que en entrenamientos regulares con el plantel profesional.

Estadísticas de Néyser Villarreal en Millonarios

Durante su etapa en Millonarios, Néyser disputó 26 partidos oficiales. Aunque no logró marcar goles, sí sumó 4 asistencias y mostró chispazos de su talento ofensivo. Su polivalencia le permitió actuar como extremo y mediapunta, y fue visto como una de las cartas de proyección a futuro. Su último encuentro con la camiseta albiazul se dio en junio (clásico de cuadrangulares ante Santa Fe). Desde entonces no volvió a sumar minutos oficiales con el grupo principal.

El precontrato con Cruzeiro y su salida anunciada

El 9 de septiembre de 2025, Cruzeiro Esporte Clube de Brasil confirmó la firma de un precontrato con Néyser Villarreal. El delantero de 20 años se unirá al club a partir de diciembre, cuando finalice su contrato actual con Millonarios.

“Cruzeiro ha firmado un precontrato con Néiser Villarreal, máximo goleador y máximo asistidor del último Sudamericano Sub-20, lo que le permitirá unirse al equipo a partir de diciembre de 2025. El prometedor delantero tendrá un contrato de cinco temporadas con el club”, anunció la institución brasileña. Este anuncio se dio mientras Néyser aún pertenecía contractualmente a Millonarios, lo que sumó un matiz adicional a la relación entre ambas partes.

Millonarios y Néyser Villarreal: qué implica un “proceso administrativo” en el fútbol profesional

Cuando un futbolista con contrato vigente no se presenta a entrenamientos y no justifica su ausencia, el club puede abrir un proceso administrativo. Esto implica un expediente formal que puede derivar en sanciones económicas, suspensión de pagos o incluso procedimientos legales, dependiendo de la gravedad y la duración de la inasistencia.

En este caso, Millonarios optó por activar este mecanismo mientras evalúa los pasos a seguir con Villarreal, teniendo en cuenta que ya existe un precontrato firmado con Cruzeiro.

Un final anticipado para una historia prometedora

La relación entre Néyser Villarreal y Millonarios parecía destinada a marcar una etapa importante en la proyección de juveniles del club. Sin embargo, entre lesiones, convocatorias a selección y decisiones contractuales, el desenlace llegó antes de lo esperado. Su futuro ya está en Brasil, mientras el club busca cerrar este ciclo protegiendo sus derechos contractuales.

De promesa azul a protagonista de un caso complejo

El caso de Néyser Villarreal refleja una realidad frecuente en el fútbol moderno: jugadores jóvenes que dan el salto internacional antes de consolidarse localmente. Su historia con Millonarios tiene luces -como su formación y debut- y sombras -como el actual proceso administrativo-.

La pelota ahora está del lado legal y administrativo, pero en la memoria del hincha quedará como una de esas historias que empezaron con ilusión y terminaron con un giro inesperado.