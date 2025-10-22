La noche en el Campín dejó un sabor amargo para Millonarios, que no pudo sostener la ventaja y terminó empatando con Atlético Bucaramanga (1-1), en un duelo decisivo por la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2. Por eso la molestia de Hernán Torres.

Aunque Beckham Castro había adelantado al cuadro local con un gol al minuto 73, un error defensivo en un saque de banda al 85 permitió el empate visitante, lo que desató la frustración de Hernán Torres, quien calificó la acción como “triste” y “preocupante”.

Hernán Torres y su declaración tras el empate de Millonarios

En rueda de prensa posterior al partido, Torres fue contundente: “Lo malo es que no nos pueden hacer un gol de saque de banda, no. No encuentro la justificación, pero no nos pueden hacer un gol de saque de banda. Es triste y más en lo que nos estamos jugando (…). Esa jugada me tiene amargado, me tiene triste porque las cosas se avisan antes de y nos pasan. Eso me hace ir muy preocupado. Soy responsable de lo que pasa, de los resultados. Soy el primer responsable”.

El entrenador albiazul dejó claro que la jugada había sido advertida en la preparación del partido. Bucaramanga utiliza con frecuencia el saque largo como arma ofensiva, y aun así, la defensa no pudo responder.

La jugada del gol: un error que costó caro y molestó a Hernán Torres

La acción clave ocurrió en el costado suroccidental. Carlos Henao tomó impulso y lanzó un saque de banda largo que fue peinado en el área. Álex Moreno Paz falló en el despeje inicial, Dewar Victoria y Jorge Arias tampoco lograron interceptar y el balón cruzó hasta el segundo palo, donde Fabián Sambueza, libre de marca, definió ante la impotencia de Diego Novoa.

Millonarios pasó de tener tres puntos en el bolsillo a resignar dos en cuestión de segundos. Un error simple que evidenció desconcentración y falta de coordinación en una defensa que venía siendo observada de cerca por el cuerpo técnico.

Tabla de posiciones y panorama de Millonarios en la Liga BetPlay

El empate deja a Millonarios en el puesto 15 de la tabla con 18 puntos, a cuatro unidades del octavo lugar, cuando restan apenas cuatro jornadas por disputar. El margen de error desapareció. Para soñar con la clasificación, el cuadro embajador deberá sumar la totalidad de los puntos y esperar otros resultados.

Lo que le queda a Millonarios en el calendario

Visitante: Independiente Santa Fe (Clásico capitalino) Envigado Fútbol Club Boyacá Chicó Fútbol Club

Local: Once Caldas.



Los números de Millonarios en el regreso de Hernán Torres

En total, Millonarios con Hernán Torres al mando ha disputado 12 partidos entre Liga y Copa, con 4 victorias, 3 empates y 5 caídas. No ganó ninguno de los 3 disputados en la Copa BetPlay (eliminado) y en la Liga BetPlay sumó 14 puntos de 27.

Un empate que pesa como derrota

Si Millonarios hubiese ganado este encuentro, habría quedado a solo dos puntos de la zona de clasificación y con un partido ante rival directo en la siguiente fecha. En cambio, ahora está obligado a sumar de a tres en todos sus partidos restantes y depender de otros resultados.

En este contexto, el clásico ante Santa Fe y el duelo contra Once Caldas se perfilan como verdaderas finales. La jugada que amargó a Hernán Torres puede convertirse en un punto de quiebre: o sirve como llamado de atención para reaccionar, o marcará la eliminación anticipada del equipo en el torneo.

Un cierre de semestre bajo presión

Con la clasificación cuesta arriba y la afición impaciente, el cuerpo técnico y los jugadores de Millonarios afrontan semanas decisivas. La Liga BetPlay entra en su recta final, y cada detalle -como ese saque de banda mal defendido- puede definir la historia del semestre.

Para Hernán Torres, el mensaje es claro: los errores no pueden repetirse. Lo que suceda en las próximas cuatro fechas determinará si Millonarios logra dar vuelta a un semestre irregular o si esa jugada amarga será recordada como el inicio del fin de su camino en el campeonato.