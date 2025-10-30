El sueño de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2 llegó a su fin. El empate ante Once Caldas en El Campín dejó al cuadro bogotano matemáticamente eliminado de la opción de clasificar a cuadrangulares, a falta de dos fechas para el cierre del Todos contra Todos.

Fue un golpe duro para el plantel dirigido por Hernán Torres, que había asumido la dirección técnica con la ilusión de enderezar un semestre complicado. Sin embargo, los resultados no alcanzaron y el equipo quedó sin opciones de pelear por el título. Tras el pitazo final en el Campín, el entrenador habló con la prensa y se refirió a tres temas clave: su continuidad en el cargo, las críticas hacia Edwin Mosquera y su análisis del momento actual del club.

Hernán Torres y su futuro en Millonarios

Una de las primeras preguntas que debió responder el técnico fue inevitable: ¿Seguirá al mando del equipo en 2026? Su respuesta fue contundente, mostrando compromiso, pero también dejando entrever que la decisión final no depende solo de él.

“Lógico que quiero seguir. Si vine acá es porque quiero afrontar el reto. Claro que quiero. Se establecen muchas cosas, hay comentarios, se habla mucho de las circunstancias. Millonarios necesita estar en los primeros lugares de la tabla y yo quiero seguir. Si hay otra decisión, me la tendrán que hacer saber. Por el momento tengo la mejor intención y las ganas de poder continuar y hacer una excelente campaña en el próximo semestre”, afirmó.

El mensaje deja claro que el estratega valora el proyecto y desea consolidar su proceso. Aun así, entiende que el balance del semestre puede generar discusiones dentro de la dirigencia.

Un semestre irregular en resultados

El regreso de Hernán Torres al banquillo albiazul había generado ilusión entre los hinchas por su pasado glorioso en el club, siendo el entrenador con el que se ganó la ESTRELLA 14. No obstante, los números reflejan un rendimiento irregular.

Desde su llegada, Millonarios ha disputado 14 partidos entre Liga y Copa, con un balance de 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas. En la Copa BetPlay, el equipo no consiguió ganar en tres presentaciones y quedó eliminado en octavos de final. En la Liga BetPlay, sumó 18 puntos de 33 posibles, insuficientes para alcanzar los puestos de clasificación.

Torres asumió el mando en un contexto adverso, tras un arranque negativo con David González, pero el repunte no fue lo suficientemente consistente para revertir el rumbo.

La respuesta de Hernán Torres sobre Edwin Mosquera

Entre las críticas más recurrentes de la hinchada estuvo el desempeño de Edwin Mosquera, extremo que no ha logrado consolidarse y que jugó los 90 minutos del partido ante Once Caldas. Hernán Torres fue consultado sobre su permanencia en el campo durante el partido y su respuesta reflejó sinceridad y pragmatismo.

“¿Por quién lo reemplazaba? No tengo más extremos. Tenía que sacar a Beckham o a él. Me decidí por Beckham. La otra opción era Sánder, pero él tiene más vocación para defender y no podía quitar esa posibilidad al Caldas de tener un jugador que tratara de ganarle la espalda al lateral. Necesitábamos ganar y no podía hacer ese cambio. Decidí jugármela con Mosquera. No tenía recambio y él en algún momento podía desequilibrar con un pase de gol o como quedó en el primer tiempo en posición de convertir”, explicó.

Con esta declaración, Torres no solo respaldó al jugador, sino que expuso la falta de alternativas en su plantilla, uno de los factores que condicionaron su desempeño en el semestre.

Lo que viene para Millonarios

El equipo albiazul afrontará las dos últimas jornadas del torneo con el objetivo de cerrar dignamente la temporada y empezar a planificar el 2026. En los próximos días, la directiva evaluará el balance del semestre, el futuro del cuerpo técnico y los ajustes necesarios en la nómina.

Hernán Torres, por su parte, insiste en que tiene la motivación intacta para continuar el proceso. Su objetivo es liderar una reestructuración deportiva que devuelva al club al protagonismo que tuvo en temporadas anteriores.

“Si vine a Millonarios fue para ponerlo donde merece estar. El semestre no salió como esperábamos, pero quiero seguir y trabajar para que el equipo vuelva a pelear arriba”, reiteró.

El desafío de recuperar la identidad azul

La eliminación de Millonarios deja más que una decepción: obliga a replantear el camino. El proyecto deportivo necesita reencontrar la solidez defensiva, la regularidad en ataque y el liderazgo dentro del vestuario. Torres, conocedor del entorno y de la presión del club, sabe que el margen de error es mínimo.

La hinchada, exigente y fiel, espera que las próximas semanas definan un nuevo punto de partida. Por ahora, la voz del técnico deja un mensaje de compromiso, responsabilidad y esperanza en medio de un cierre amargo de temporada.