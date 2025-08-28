La ventana para inscribir jugadores libres en el fútbol colombiano cierra este 29 de agosto y en Millonarios no hay descanso. El entrenador Hernán Torres confirmó que el club trabaja a contrarreloj para cerrar al menos un fichaje que le permita reforzar el plantel en este segundo semestre de la Liga BetPlay.

En entrevista con Caracol Radio, el técnico no ocultó la complejidad de las gestiones. “Estamos en una situación, buscando y la verdad no está clara. Hay unas posibilidades que no me compete decir, esperando de hoy a mañana, pero se está haciendo un trabajo intenso. Que el que venga, venga a dar la mano, que venga a ayudar, apoyar y marcar diferencia”, señaló.

El refuerzo prioritario para Millonarios en la ventana para agentes libres

Hernán Torres fue muy claro al hablar de cuál es la posición que más urge reforzar: el equipo necesita más fútbol en el ataque. Con David Mackalister Silva fuera al menos un mes por lesión, la prioridad del cuerpo técnico es conseguir un mediocampista creativo que pueda darle volumen ofensivo al equipo y generar juego en la mitad de la cancha.

“Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos. Se necesita un delantero, pero no hay tanto cupo, tenemos que elegir el que nos dé la mano, si no, nos tocará quedarnos con lo que tenemos”, explicó el DT, dejando claro que la búsqueda principal está en ese sector del campo. Extraoficialmente se ha hablado de la opción de Andrés Andrade, libre tras su paso por Atlético Bucaramanga (jugó 5 partidos en el 2025-1). Tiene 36 años, un extenso recorrido por el FPC y el fútbol mexicano. Fue dirigido por Hernán Torres en Deportivo Cali durante 2024-2.

La opción del regreso del arquero Iván Arboleda a Millonarios

El nombre de Iván Arboleda, quien ya pasó por Millonarios en 2024-25, también ha sonado en las últimas horas. El arquero de 29 años está sin equipo desde que salió del club a mitad de año y reglamentariamente podría ser inscrito.

Torres reconoció que la opción existe, pero aclaró que no es la prioridad: “Hay una posibilidad, pero hay otra prioridad más importante, si no la podemos conseguir, la consideraremos. Arboleda estuvo en el club. Si se puede considerar la opción de un arquero, puede ser él, pero hay otras posibilidades que se necesitan, y si no se consigue, tocará tomar una decisión”, afirmó el entrenador.

El regreso del guardameta sería un movimiento estratégico para fortalecer el arco, especialmente considerando las dudas que han dejado las actuaciones de Guillermo De Amores y Diego Novoa, ya que al equipo le han hecho goles en 8 de los 9 partidos del semestre.

Las dificultades del mercado de fichajes para Millonarios

Torres también habló sobre lo complejo que ha sido encontrar el perfil adecuado en el mercado de jugadores libres. Las opciones son pocas y, en muchos casos, los futbolistas disponibles no cumplen con las condiciones deportivas que el club busca.

“Es una situación que uno quisiera conseguir la persona que sea la que necesitamos, pero es que no hay. Hay una posibilidad que estamos mirando, esperamos se consolide de hoy a mañana. Está muy difícil, muy complicada la situación”, reconoció el DT.

Este panorama obliga al club a trabajar con cautela para no sumar por sumar. En palabras del entrenador, el objetivo es que el refuerzo que llegue pueda ser determinante en el semestre y no simplemente un nombre más en la nómina.

Millonarios, un equipo que necesita respuestas en su rendimiento

Millonarios vive un momento deportivo complicado en la Liga BetPlay 2025-II, con resultados adversos que lo han dejado en los últimos lugares de la tabla. En este contexto, la llegada de un jugador que aporte soluciones inmediatas se vuelve clave no solo para el rendimiento en la cancha, sino también para recuperar la confianza del grupo y de la afición.

Además, el club sigue en carrera en la Copa BetPlay, donde enfrentará a Envigado en los octavos de final, por lo que un refuerzo ofensivo podría ser fundamental en las fases definitivas del torneo.

Lo que viene en la temporada de Millonarios

El cierre de inscripciones marcará las próximas horas en el cuadro albiazul. Si el club logra concretar el fichaje prioritario, podría anunciarlo de manera oficial antes del final del día 29 de agosto. De no ser así, la opción del regreso de Iván Arboleda ganaría fuerza como una solución de emergencia para reforzar el arco y aumentar la competencia interna en el plantel.

Mientras tanto, el mensaje del entrenador es claro: “Que el que venga, venga a ayudar, a marcar diferencia”. Millonarios está en la búsqueda de ese jugador que le dé un giro a la campaña y permita encarar lo que resta del semestre con una nómina más competitiva.