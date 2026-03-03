Millonarios entró en la última semana de inscripciones para jugadores con contrato en la Liga BetPlay 2026 con una pregunta abierta: ¿Quién ocuparía el cupo número 25 del plantel? Durante varias jornadas, el club analizó opciones de mercado, evaluó perfiles y sostuvo conversaciones internas para determinar si era conveniente sumar un refuerzo externo o apostar por talento de casa. La definición ya empieza a tomar forma.

La información fue compartida por Ariel Michaloutsos, Director Deportivo del equipo, en entrevista en Planeta Fútbol. Sus palabras dejaron claro que el club priorizó coherencia deportiva antes que incorporar un nombre por presión externa. La decisión no solo responde al mercado, sino al proyecto que Millonarios construye para 2026 bajo la dirección técnica de Fabián Bustos.

Qué dijo Ariel Michaloutsos sobre el cupo 25 en el plantel de Millonarios

El Director Deportivo explicó que el club estuvo analizando posibilidades hasta hace poco. Sin embargo, las condiciones del mercado no facilitaron una incorporación que cumpliera con todos los requisitos establecidos.

“Hasta hace un tiempo estuvimos analizando algunas posibilidades de mercado que siempre pueden aparecer, pero no es sencillo porque tiene que tener ciertas características: jugador nacionalizado colombiano y puesto específico. Rellenar la nómina por rellenarla no es bueno”, afirmó Michaloutsos.

La frase resume la postura institucional. Millonarios no quería sumar un futbolista únicamente para completar la plantilla. El perfil debía ser preciso y encajar en la planificación deportiva.

Las condiciones que debía cumplir el posible fichaje de Millonarios

El mercado imponía límites claros. El jugador debía ser colombiano o nacionalizado, estar disponible y ocupar una posición que realmente reforzara al equipo. Además, debía representar un aporte superior a las opciones actuales del plantel.

Michaloutsos también confirmó que el club evaluó la posibilidad de repatriar a algún jugador con pasado albiazul (Daniel Ruiz), pero esa alternativa no se concretó en este momento. Ante ese panorama, la opción que gana fuerza es completar el cupo con un futbolista de las divisiones menores.

Millonarios y la apuesta por la cantera en 2026

La estructura deportiva del club siempre ha destacado la importancia de las divisiones inferiores. Millonarios mantiene un proyecto formativo sólido, con presencia constante en torneos juveniles y promoción progresiva de talentos al primer equipo.

La definición del jugador número 25 podría reforzar esa identidad. Incorporar un canterano permite mantener la coherencia presupuestal y dar continuidad al modelo de desarrollo interno. En ese contexto, surge un nombre que toma relevancia: Brayan Campaz.

Brayan Campaz, el nombre que suena para el cupo 25 de Millonarios

Extraoficialmente, el jugador que ocuparía ese lugar sería Brayan Campaz, extremo diestro de 21 años, formado en las divisiones inferiores del club.

Campaz tuvo un paso destacado por el equipo sub-20 y ya conoce el entorno del plantel profesional. En 2024 disputó dos partidos oficiales con Millonarios: uno en Copa Libertadores frente a Bolívar y otro en Liga BetPlay ante Deportivo Pereira.

Durante 2025 estuvo cedido en Estados Unidos, jugando para Real Monarchs. En ese equipo disputó 18 partidos y anotó 3 goles, experiencia que le permitió sumar minutos y madurar competitivamente. Su eventual regreso en 2026 representaría una nueva oportunidad en el plantel principal.

El contexto deportivo del Millonarios 2026

La definición del cupo 25 llega en un momento en el que Millonarios empieza a consolidar su identidad con Fabián Bustos. El equipo ya muestra señales tácticas claras, con laterales protagonistas como Carlos Sarabia y Sebastián Valencia, delanteros efectivos como Leo Castro y Rodrigo Contreras, y referentes como Falcao.

En ese escenario, sumar un joven extremo como Campaz podría ampliar las variantes ofensivas y aportar velocidad por banda. El club no busca nombres rimbombantes, sino equilibrio competitivo.

Lo que significaría el regreso de Brayan Campaz al primer equipo

Si se confirma la inscripción de Brayan Campaz como el jugador número 25, su regreso tendría un componente simbólico. Sería la reafirmación del proyecto de cantera y la continuidad de un talento que ya tuvo contacto con la competencia profesional.

Campaz aportaría desequilibrio, velocidad y juventud en una plantilla que mezcla experiencia y proyección. El cierre del mercado definirá oficialmente la decisión, pero la información compartida por Ariel Michaloutsos deja claro el camino elegido: coherencia deportiva, identidad y apuesta por la formación interna.

Millonarios cerraría así uno de los capítulos pendientes de su mercado 2026, definiendo el cupo 25 con una visión que prioriza proyecto y equilibrio antes que improvisación.