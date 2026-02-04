Con Fabián Bustos ya presentado oficialmente como director técnico, en Millonarios empiezan a aclararse varios temas clave del proyecto deportivo. Uno de ellos, inevitable en este punto de la temporada, es el mercado de fichajes y la posibilidad de reforzar el plantel para lo que resta del semestre.

El propio entrenador argentino se encargó de ponerle contexto a la situación en su primera rueda de prensa como DT albiazul. Sus palabras dejaron un mensaje claro: existe un cupo disponible, se analiza el mercado con calma y no habrá incorporaciones por presión, sino solo si aparece un nombre que realmente eleve el nivel del equipo.

La primera postura de Fabián Bustos sobre los fichajes para Millonarios

Fabián Bustos fue directo al abordar el tema. Confirmó que Millonarios tiene un cupo para inscribir un jugador más, pero dejó claro que la decisión no se tomará a la ligera.

“Hay un cupo. La Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva y la gente que maneja el club están viendo la posibilidad”.

Con esta frase, el DT dejó en evidencia que el análisis del mercado no es una decisión unilateral, sino un trabajo conjunto entre las áreas deportivas del club.

El perfil de jugador que buscaría Millonarios

Más allá de confirmar la existencia del cupo, Bustos detalló qué tipo de futbolista justificaría una incorporación en este momento del semestre.

“Si viene un jugador que sea importante, con paso importante en distintos equipos o acá mismo, que sea de muy buena capacidad, seguramente vamos a poder contar con él”.

El mensaje es claro: Millonarios no busca sumar por sumar. El refuerzo tendría que ser un jugador contrastado, con recorrido, jerarquía y capacidad para impactar de inmediato en el rendimiento del equipo.

Sin urgencias si no aparece el nombre adecuado

El DT argentino también fue enfático en un punto clave: no habrá fichajes por obligación si el mercado no ofrece una opción que convenza plenamente.

“Si no, estamos conformes con el plantel que tenemos”.

Esta frase marca una diferencia respecto a otros momentos del club, donde la presión por resultados llevaba a movimientos apresurados. Bustos apuesta por la calidad antes que la cantidad y por la coherencia del proyecto.

Un plantel albiazul que Fabián Bustos considera competitivo

En su análisis inicial, el entrenador explicó que el grupo actual tiene un tamaño y una estructura que considera adecuados para competir.

“Son 24 jugadores más algunos chicos con los que estamos bien”.

La referencia a los futbolistas jóvenes también es importante. Bustos dejó abierta la puerta para que los jugadores de las divisiones inferiores ganen espacio en el proceso, algo que suele ser valorado en clubes con identidad formativa como Millonarios.

El rol de los entrenamientos en la toma de decisiones

Otro aspecto que Bustos remarcó es que el diagnóstico del plantel no está cerrado. El día a día será determinante para definir si realmente hace falta un refuerzo.

“Seguramente, con el transcurrir de los entrenamientos vamos a ver dónde hay un ajuste para hacer”.

Esto sugiere que el DT se tomará un tiempo prudente para evaluar rendimientos, roles, alternativas internas y necesidades reales antes de avalar cualquier movimiento en el mercado.

Qué implica que Millonarios tenga un cupo disponible

Desde lo reglamentario, el hecho de que Millonarios tenga un cupo abierto le da margen de maniobra. El club puede moverse si aparece una oportunidad de mercado, sin necesidad de liberar fichas ni realizar salidas forzadas.

Sin embargo, el discurso del DT indica que ese cupo no es una obligación, sino una posibilidad condicionada a la calidad del jugador que pueda llegar.

Un mercado condicionado por el momento del equipo

El contexto también pesa. Millonarios atraviesa un inicio de semestre complejo en resultados, pero Bustos no quiere que esa urgencia derive en errores de planificación. Su mensaje apunta a corregir desde el trabajo, fortalecer lo que hay y sumar solo si el impacto es claro. Ese enfoque contrasta con escenarios donde los fichajes funcionan como una respuesta inmediata a la presión externa.

La experiencia de Fabián Bustos como factor de calma

El discurso del entrenador argentino refleja experiencia. Bustos ha pasado por mercados similares en otros clubes y entiende que no siempre fichar es la solución. A veces, ajustar roles, potenciar futbolistas y ordenar el funcionamiento colectivo tiene un impacto mayor que una incorporación de último momento. Esa lectura es la que hoy intenta trasladar a Millonarios.

Un mensaje claro para la hinchada de Millonarios y el entorno

Las palabras del DT también funcionan como un mensaje hacia la afición: hay un cupo, se analiza el mercado, pero no se prometen fichajes. El foco está en el trabajo diario, en la evaluación interna y en la construcción de un equipo competitivo con las herramientas disponibles.

Millonarios entra así en una nueva etapa, con un entrenador que pone condiciones claras sobre el mercado y que prioriza el proyecto por encima del ruido externo.