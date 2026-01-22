El nombre de James Rodríguez volvió a ocupar titulares en el mercado de fichajes, esta vez vinculado con Millonarios. El contexto explica por qué el rumor tomó fuerza: el volante colombiano es agente libre, lleva varias semanas sin equipo tras finalizar su vínculo con Club León y atraviesa un momento clave de su carrera, justo en el último semestre previo a la Copa del Mundo 2026.

Esa combinación (libertad contractual, ausencia de club y la cercanía del Mundial) reactivó especulaciones en distintos países y, como suele ocurrir, llevó a relacionarlo con opciones en el FPC, esta vez con Millonarios. Por eso, cuando el tema llegó a una entrevista en televisión, la pregunta fue directa. Y la respuesta, oficial.

James, agente libre y en el centro del mercado

Tras cerrar su etapa en Club León, James Rodríguez quedó sin contrato vigente, una condición que siempre multiplica versiones en el mercado. En su caso, el impacto es mayor por tratarse de un futbolista con recorrido internacional, liderazgo en la Selección Colombia y la necesidad de competir con regularidad de cara al Mundial de 2026.

Llevar varias semanas sin equipo alimentó los rumores. Se habló de ligas, de regresos simbólicos y de proyectos que pudieran ofrecerle minutos, protagonismo y estabilidad. En ese escenario, Millonarios aparece como una posibilidad recurrente en el imaginario colectivo, ya que el equipo recientemente volvió a lograr el fichaje de Radamel Falcao García.

Por qué se relacionó a James con Millonarios

En un mercado en que el cuadro albiazul se ha enfocado en rearmarse y logró convencer nuevamente a Falcao, la ecuación parecía sencilla para muchos: agente libre, sin equipo, último semestre antes del Mundial y un club que ya lo ha buscado anteriormente. Esa narrativa fue suficiente para que el rumor creciera, se replicara y llegara a los micrófonos. No como una información confirmada, sino como una posibilidad planteada desde el deseo.

La pregunta directa a Enrique Camacho

En ese contexto, el tema llegó a una entrevista de Win Sports. Allí, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, fue consultado directamente sobre si el club contemplaba la contratación de James Rodríguez.

La respuesta fue clara, extensa y, sobre todo, oficial, poniendo contexto a un rumor que había ganado tracción por la situación contractual del jugador.

La respuesta oficial del presidente de Millonarios

Camacho fue transparente al abordar el tema y separó el deseo histórico de la realidad actual del club:

“Pues nosotros siempre hemos querido tener un jugador de la talla de James Rodríguez en el equipo, naturalmente sería un honor poder vincularlo en algún momento. Hemos tenido esa intención y la hemos expresado. Sería maravilloso, pero en este momento no estamos trabajando en esa idea. Ya el equipo está conformado y tenemos restricciones de presupuesto que hacen que no seamos tan ágiles para poder llegar a un acuerdo en ese sentido”. Con esta declaración, Millonarios dejó clara su posición institucional.

El deseo existe, la gestión no

Uno de los puntos más relevantes de la respuesta es que el deseo no se niega. Millonarios reconoce abiertamente que contar con un jugador como James Rodríguez sería un honor y que esa intención ha existido en el pasado.

Sin embargo, el presidente fue enfático en el tiempo verbal: no estamos trabajando en esa idea. Es decir, no hay conversaciones, no hay negociaciones y no hay acercamientos formales en curso.

Las razones de fondo del porqué Millonarios no va por James Rodríguez: presupuesto y planificación

Camacho explicó por qué el rumor no se traduce en gestión real, incluso con James en condición de agente libre.

Restricciones presupuestales: Aunque James no tenga contrato, su llegada implicaría una estructura económica elevada , muy por encima del promedio del fútbol colombiano. Salario, primas, impuestos y compromisos financieros hacen que la operación no sea viable dentro del presupuesto actual del club.

Aunque James no tenga contrato, su llegada implicaría una , muy por encima del promedio del fútbol colombiano. Salario, primas, impuestos y compromisos financieros hacen que la operación no sea viable dentro del presupuesto actual del club. Plantel ya conformado: Millonarios ya cerró su nómina para la temporada. El proyecto deportivo está definido y la llegada de un jugador de ese perfil alteraría el equilibrio financiero y deportivo del equipo. En ese punto, la dirigencia prioriza la estabilidad sobre el impacto mediático.

Una aclaración necesaria en medio del rumor con James Rodríguez

La intervención de Camacho cumplió un objetivo fundamental: bajar la espuma del rumor. En un mercado donde la condición de agente libre suele distorsionar la realidad, la palabra oficial devolvió el tema a su dimensión correcta.

James Rodríguez está libre, despierta interés y es protagonista del mercado. Millonarios reconoce el valor simbólico de su nombre, pero no trabaja en su fichaje.

La postura institucional queda fijada

Con esta declaración, Millonarios fijó una postura clara y responsable. El club no se deja llevar por el ruido del mercado y prioriza la coherencia financiera y deportiva. James Rodríguez y Millonarios siguen siendo una historia cargada de ilusión para muchos hinchas, pero no es una opción real en el presente.

Al menos no en este mercado ni bajo las condiciones actuales. La verdad del tema quedó expuesta con contexto, cifras y argumentos oficiales. Y así, el rumor vuelve a su punto de origen: el deseo, no la negociación.