Millonarios avanza con firmeza en el armado de su plantilla para el 2026-I. Después de confirmar los fichajes de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, el club ahora concentra esfuerzos en reforzar el mediocampo con un perfil de experiencia y presencia internacional. Ese nombre es el del chileno Rodrigo Ureña, mediocampista de 32 años que actualmente juega en Universitario de Deportes en Perú y que ya tuvo un destacado paso por el fútbol colombiano.

La información revelada por el periodista Julián Capera indica que Millonarios ya inició conversaciones por el jugador, un movimiento que confirma la intención del club de sumar jerarquía en una zona clave del campo. La operación, sin embargo, no es sencilla: Ureña tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y su salida requiere negociación directa o el pago de una cláusula, punto central de las discusiones actuales entre ambos clubes.

Quién es Rodrigo Ureña: perfil del mediocampista que interesa a Millonarios

Rodrigo Ureña es un volante de primera línea con alta capacidad táctica, despliegue físico y experiencia en equipos con exigencia competitiva. Su juego se caracteriza por:

Recuperación de balón

Orden y lectura defensiva

Salida limpia desde atrás

Regularidad física

Carácter y liderazgo

Se trata de un mediocampista que ofrece equilibrio y control en la mitad del campo, dos atributos que Millonarios busca reforzar para el 2026-I.

En Colombia dejó muy buenas sensaciones tras su paso por América de Cali (2020–2021) y Deportes Tolima (2022). Fue campeón con ambos. Con el primero ganó una Liga BetPlay y con el segundo, una Superliga. En ambos clubes se consolidó como un jugador confiable, disciplinado y eficaz en duelos defensivos, lo que explica por qué su nombre vuelve a sonar en el fútbol colombiano.

Su etapa en Perú: números, títulos y consolidación en Universitario

Desde 2023, Ureña juega en el Club Universitario de Deportes, uno de los equipos más importantes de Perú y protagonista constante en torneos internacionales. Su rendimiento allí ha sido sobresaliente y lo ha llevado a convertirse en una de las piezas más valoradas del mediocampo crema.

En sus tres temporadas acumula:

99 partidos oficiales

2 goles

7 asistencias

5 títulos en diferentes competencias

en diferentes competencias Campeonato del Torneo Apertura 2025

Campeonato del Torneo Clausura 2025

Su protagonismo en las campañas recientes con títulos lo posiciona como un jugador en plenitud, con ritmo competitivo alto y capacidad para liderar un mediocampo. Esta regularidad, sumada a su experiencia en el continente, es uno de los motivos principales por los que Millonarios lo considera una opción estratégica.

Interés de Millonarios por Rodrigo Ureña: razones del movimiento

Millonarios ve en Ureña un complemento ideal para su estructura de mediocampo y una incorporación con impacto inmediato. Las razones del interés incluyen:

Un volante con experiencia internacional

Ha competido en Chile, Colombia y Perú, además de participar en torneos de alta exigencia como Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Perfil táctico ideal para el modelo azul

Aporta equilibrio, recuperación, orden y salida, aspectos necesarios para acompañar a los volantes mixtos del equipo.

Conocimiento previo del fútbol colombiano

No requiere adaptación, ya que jugó en dos clubes de alto nivel en el país.

Edad y liderazgo

Con 32 años, ofrece madurez competitiva y capacidad para asumir roles de control y guía dentro del campo.

Respaldo estadístico reciente

Su regularidad en Universitario muestra continuidad, resistencia física y rendimiento estable.

Cómo avanza la negociación: contrato, cláusula y conversaciones en curso

La situación contractual de Ureña es el punto clave para entender el estado actual de la negociación. El chileno tiene contrato con Universitario hasta diciembre de 2026, lo que significa que su salida no depende únicamente del deseo del jugador ni del interés de Millonarios.

Para avanzar, el club embajador debe:

Negociar directamente con Universitario, buscando un acuerdo económico por el traspaso. O activar una cláusula de salida estipulada en el contrato del jugador.

De acuerdo con la información de Capera, Millonarios ya está en conversaciones, pero la negociación requiere tiempo y acercamientos formales entre las directivas. La cifra de la cláusula y la disposición del club peruano serán determinantes para destrabar la operación. El interés es firme y las partes mantienen diálogo constante, pero aún no hay acuerdo final.

Rodrigo Ureña, un nombre que toma fuerza en el mercado azul

El caso de Rodrigo Ureña se convierte en uno de los temas más importantes del mercado de Millonarios para el 2026-I. Tras cerrar dos fichajes de peso, el club continúa reforzando zonas clave y busca jugadores que eleven la competitividad del plantel.

El interés está confirmado, las conversaciones avanzan y la negociación depende ahora de resolver la situación contractual con Universitario. Mientras tanto, Ureña se posiciona como uno de los nombres más fuertes y atractivos del actual mercado azul.