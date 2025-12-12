Millonarios continúa explorando el mercado de fichajes con una mirada puesta no solo en la experiencia, sino también en el talento joven con proyección. En ese contexto aparece el nombre de Julián Angulo Sevillano, extremo izquierdo de 23 años, nacido en Magüí Payán (Nariño), quien viene de cumplir un semestre destacado con Llaneros FC y cuyo rendimiento lo puso en el radar del club embajador.

La posibilidad de su llegada toma fuerza por varios factores que se cruzan en este mercado: su crecimiento reciente, su perfil ofensivo, la necesidad de Millonarios de reforzar las bandas y un detalle clave en la historia: el interés directo del técnico Hernán Torres, quien ya lo dirigió en Deportes Tolima y conoce de primera mano sus condiciones. Con negociaciones en curso y trámites avanzados, Angulo empieza a perfilarse como uno de los nombres jóvenes más atractivos del actual mercado azul.

Quién es Julián Angulo: origen, edad y perfil del jugador

Julián Angulo Sevillano es un extremo izquierdo de 23 años, caracterizado por su velocidad, desborde en el uno contra uno y capacidad para jugar abierto o atacar los espacios interiores. Nacido en Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, su historia futbolística es representativa del talento que surge desde regiones con poca visibilidad mediática, pero con enorme potencial.

En el campo se destaca por:

Cambio de ritmo explosivo

Capacidad para encarar defensores

Buen timing para asistir

Lectura para atacar el segundo palo

Compromiso táctico sin balón

Su juventud y versatilidad lo convierten en un perfil alineado con la idea de Millonarios de combinar experiencia con jugadores en etapa de crecimiento.

Formación en Distrito FC: la base de su desarrollo

Uno de los aspectos más valorados en el recorrido de Julián Angulo es su formación en Distrito FC, club reconocido por su trabajo estructurado con jóvenes talentos en Cali. Allí dio sus primeros pasos importantes como futbolista, desarrollando no solo sus condiciones técnicas, sino también una fortaleza mental que ha sido clave para sostener su crecimiento.

En Distrito FC se formó como extremo moderno: intenso, disciplinado tácticamente y con mentalidad competitiva. Ese proceso le permitió dar el salto al fútbol profesional con una base sólida, algo que hoy valoran los clubes de Primera División que siguen su evolución.

Primeras experiencias profesionales: Real Santander y Deportes Tolima

Tras su proceso formativo, Angulo tuvo pasos por Real Santander, donde comenzó a sumar minutos en competencia oficial y a adaptarse al ritmo del fútbol profesional. Su rendimiento le permitió seguir creciendo y llegar posteriormente a Deportes Tolima, uno de los clubes más competitivos del país.

En el conjunto pijao coincidió con Hernán Torres, técnico que lo conoce bien y que hoy es uno de los principales impulsores de su posible llegada a Millonarios. En Tolima, Angulo fortaleció conceptos tácticos, entendimiento del juego sin balón y responsabilidad defensiva, aspectos que complementaron su perfil ofensivo, más allá de tener poca participación a nivel profesional.

Paso por el DIM y cesión a Llaneros

Después de su etapa en Tolima, un regreso a Real Santander y el paso por Cúcuta Deportivo, Julián Angulo fue fichado por el Deportivo Independiente Medellín (DIM), un paso importante en su carrera por la exigencia y la competencia interna del club. Aunque no logró consolidarse como titular indiscutido, el DIM apostó por su crecimiento y decidió cederlo para que sumara continuidad.

El destino fue Llaneros FC, donde Angulo encontró el escenario ideal para mostrar su potencial. Con minutos, confianza y protagonismo, el extremo nariñense logró el mejor semestre de su carrera hasta ahora.

La temporada destacada de Julián Angulo en Llaneros: números y rendimiento

El semestre reciente de Julián Angulo en Llaneros fue determinante para que su nombre entrara en la conversación del mercado. En el equipo llanero disputó:

18 partidos de Liga BetPlay

3 goles anotados

5 asistencias

Más allá de las cifras, su impacto se reflejó en la influencia constante en el frente de ataque, generando desequilibrio por izquierda, participando en transiciones ofensivas y siendo una alternativa permanente para romper defensas cerradas. Incluso, Millonarios lo sufrió en un partido en el Campín en el que aportó una asistencia. Su rendimiento fue sostenido, sin altibajos marcados, lo que reforzó la percepción de que está listo para dar un salto competitivo.

Por qué Millonarios se interesa en Julián Angulo

El interés de Millonarios por Angulo se explica por varias razones estratégicas:

Perfil joven con proyección inmediata: Con 23 años, Angulo puede aportar desde el presente y proyectarse como activo del club a mediano plazo.

Con 23 años, Angulo puede aportar desde el presente y proyectarse como activo del club a mediano plazo. Necesidad de extremos en el plantel: Millonarios busca reforzar las bandas con jugadores rápidos, desequilibrantes y con capacidad de asistir y finalizar.

Millonarios busca reforzar las bandas con jugadores rápidos, desequilibrantes y con capacidad de asistir y finalizar. Conocimiento previo del cuerpo técnico: Hernán Torres lo dirigió en Tolima y confía en su evolución. Este factor acelera procesos de adaptación y toma de decisiones.

Hernán Torres lo dirigió en Tolima y confía en su evolución. Este factor acelera procesos de adaptación y toma de decisiones. Rendimiento reciente comprobado: Su semestre en Llaneros es una carta fuerte: números, continuidad y crecimiento visible.

Negociación en curso: qué se sabe del posible fichaje

De acuerdo con la información conocida, hay trámites avanzados y negociación en curso para que Julián Angulo se convierta en nuevo jugador de Millonarios. Las conversaciones incluyen la situación contractual con el DIM y las condiciones para su llegada al club embajador.

Aunque aún no hay anuncio oficial, el interés es real y sostenido. Millonarios ve en Angulo un extremo que puede ampliar el abanico ofensivo del equipo y aportar energía, velocidad y desequilibrio en el proyecto deportivo que se está construyendo para el 2026-I.

Un nombre joven que gana espacio en el mercado azul

Julián Angulo representa el tipo de fichaje que Millonarios viene explorando en este mercado: talento joven, formado con bases sólidas, con recorrido en distintos contextos y con un presente que respalda la apuesta. Su historia, su semestre en Llaneros y el respaldo de Hernán Torres lo convierten en un nombre a seguir de cerca en los próximos días.