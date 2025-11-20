El mercado de fichajes de Millonarios para el 2026-I avanza con rumores, análisis y movimientos que empiezan a perfilar la estructura del próximo semestre. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Lucas Mugni, mediocampista argentino de amplia trayectoria internacional y presente en el fútbol brasilero. Su posible llegada ha sido mencionada por prensa colombiana y brasileña, generando expectativa entre la hinchada embajadora.

Aunque se trata de una versión temprana de mercado, el interés reportado por parte de Millonarios coincide con la búsqueda del club de un mediocampista creativo, experimentado y con capacidad de liderazgo. Mugni, de 33 años, cumple esos requisitos y vive un buen momento futbolístico con Ceará. Sin embargo, su posible contratación depende de varias variables deportivas, administrativas y contractuales que todavía están en evaluación.

Quién es Lucas Mugni: perfil y trayectoria del posible fichaje de Millonarios

Lucas Mugni nació en Santa Fe, Argentina, y se formó en las divisiones menores de Colón, equipo en el que debutó profesionalmente. Desde joven destacó como volante creativo zurdo, con técnica depurada, visión de juego y facilidad para moverse entre líneas. Su capacidad para asociarse, filtrar pases y liderar transiciones ofensivas lo proyectó rápidamente a nivel internacional.

Su carrera ha recorrido varias ligas y países:

Colón de Santa Fe (cantera)

Newell’s Old Boys y Lanús (Argentina)

Rayo Majadahonda (España)

Everton de Viña del Mar (Chile)

Oriente Petrolero (Bolivia)

Genclerbirligi (Turquía)

Brasil: país donde ha jugado la mayor parte de su carrera desde 2014, cuando llegó a Flamengo. Luego vistió las camisetas de Sport Recife, EC Bahia y Ceará, consolidándose en el Brasileirao.

Además, representó a la Selección Argentina sub-17 y sub-20, compartiendo proceso con generaciones de alto nivel. Su presente lo encuentra en un momento de experiencia, madurez y regularidad deportiva, virtudes que Millonarios considera valiosas para reforzar el mediocampo.

Lucas Mugni: estadísticas y rendimiento reciente en Ceará durante el 2025

El mediocampista viene de completar un año sólido en Ceará, club de la Primera División de Brasil. Su aporte estadístico refleja consistencia y participación en las principales competencias del calendario:

46 partidos disputados

4 goles anotados

9 asistencias

Participación constante en la generación de juego

Presencia en el Brasileirao, Copa de Brasil, Copa Nordeste y campeonato estadual

Mugni ha sido utilizado como mediapunta, interior creativo y volante ofensivo, roles que le permiten adaptarse a distintos sistemas de juego. Su perfil zurdo, su lectura de espacios y su capacidad para conectar el mediocampo con el ataque encajan en las necesidades que Millonarios ha mostrado en los últimos mercados.

El interés de Millonarios: por qué aparece Mugni como opción

La versión del interés azul surgió inicialmente desde Brasil, donde medios locales informaron que Millonarios estaría dispuesto a presentar una propuesta por dos años de contrato. La noticia tuvo eco en Colombia debido a dos factores:

El club busca refuerzos de experiencia internacional. La salida de varios jugadores hace necesario sumar jerarquía en la mitad del campo.

Mugni cumple con esos parámetros y, además, tiene continuidad reciente en una liga muy competitiva. El futbolista también ha mostrado versatilidad táctica, una característica valorada por Millonarios para este nuevo ciclo deportivo.

De qué depende la llegada de Mugni a Millonarios: cupos, contrato y tiempos de negociación

Aunque el nombre del argentino toma fuerza, la operación está condicionada por diferentes elementos que Millonarios debe resolver antes de avanzar.

Cupos de extranjeros en Millonarios: El club actualmente evalúa movimientos internos para liberar cupos de extranjeros , un requisito indispensable antes de considerar cualquier incorporación foránea. De momento en el equipo están Guillermo De Amores (uruguayo), Juan Pablo Vargas (costarricense), Bruno Savio (brasilero) y Santiago Giordana (argentino).

El club actualmente evalúa movimientos internos para , un requisito indispensable antes de considerar cualquier incorporación foránea. De momento en el equipo están Situación contractual de Mugni en Ceará: Otro punto clave es que Mugni tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 . Esto significa que Ceará conserva sus derechos y está en posición de decidir si lo retiene o si escucha ofertas formales. De acuerdo con reportes de prensa en Brasil, se evalúa su continuidad , pues el jugador ha tenido un rol importante este año y el club no descarta mantenerlo.

Otro punto clave es que Mugni . Esto significa que Ceará conserva sus derechos y está en posición de decidir si lo retiene o si escucha ofertas formales. De acuerdo con reportes de prensa en Brasil, , pues el jugador ha tenido un rol importante este año y el club no descarta mantenerlo. Disponibilidad del jugador y su interés deportivo: Desde el entorno del jugador aún no se conocen declaraciones formales sobre su intención de cambiar de club. Para Millonarios, un fichaje de este perfil debe coincidir con la motivación del futbolista por asumir un rol protagónico en el proyecto deportivo del 2026-I.

El escenario actual del rumor Mugni y Millonarios

En este momento, la versión se mantiene en el rango de rumor respaldado por reportes internacionales, pero depende de variables que aún están en proceso: las decisiones administrativas de Millonarios respecto a sus cupos de extranjeros y la posición final de Ceará sobre el futuro del jugador.

Con el mercado apenas iniciando, el nombre de Lucas Mugni aparece como una posibilidad interesante, un perfil experimentado y competitivo que encaja en las necesidades del club. Su fichaje, sin embargo, está atado a la resolución de factores contractuales y reglamentarios que determinarán si la operación puede avanzar en las próximas semanas.