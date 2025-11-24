El mercado de fichajes para el 2026-I empieza a tomar forma para Millonarios y, como es habitual en esta etapa del año, los rumores, las versiones y las opciones internacionales empiezan a multiplicarse. En las últimas horas surgió un nombre que ha generado conversación inmediata: Kevin Velasco, extremo vallecaucano de 28 años, con paso por el Deportivo Cali y presente en el fútbol brasilero. La información, revelada por el periodista argentino Mariano Olsen, se instaló rápidamente en la agenda azul.

Según Olsen, Millonarios ya habría iniciado gestiones por el futbolista, quien termina su préstamo con Athletico Paranaense y pertenece contractualmente al Club Puebla de México. La posible operación toma fuerza por el perfil del jugador, su versatilidad ofensiva y su disponibilidad en el mercado justo al cierre de 2025, donde su futuro debe definirse. Además, el interés compite con otros clubes que también evalúan al colombiano tras su año en Brasil.

Quién es Kevin Velasco: trayectoria y consolidación como extremo

Kevin Velasco es un atacante zurdo de 28 años formado en las divisiones menores del Deportivo Cali. Su carrera profesional en Colombia incluye pasos por:

Cúcuta Deportivo

Atlético FC

Deportivo Cali, club en el que se consolidó como jugador titular y figura (Campeón de Liga).

Velasco destacó en el fútbol colombiano por su velocidad, su capacidad para desequilibrar en uno contra uno y su precisión en el pase final. Su proyección lo llevó a salir al exterior en 2023, cuando fue transferido al Puebla FC de México, dando su primer paso internacional.

En territorio mexicano tuvo una participación constante y desde allí dio el salto al fútbol brasilero. En 2025 fichó por Athletico Paranaense, que lo incorporó para fortalecer su ataque en la Segunda División. Su temporada fue clave en la campaña del club, que terminó logrando el ascenso a Primera.

Su año en Athletico Paranaense: números, rol y ascenso a Primera División

La llegada de Velasco a Athletico Paranaense lo puso en un escenario exigente: un club con ambición de volver a la élite del Brasileirao y con un plantel que buscaba soluciones inmediatas por bandas. El colombiano cumplió con un rol funcional y continuo:

25 partidos jugados

1 gol

3 asistencias

Minutos en posiciones de extremo zurdo, carrilero ofensivo y mediapunta abierto

Más allá de los números, Velasco fue pieza táctica determinante por su capacidad de estirar el campo, acelerar transiciones ofensivas y ofrecer amplitud en el último tercio, condiciones muy valoradas en el fútbol brasilero actual.

El ascenso de Athletico a la Primera División cierra su ciclo en el club de manera positiva. Sin embargo, su futuro no está asegurado allí, pues su préstamo concluye y la decisión final corresponde a Puebla, dueño de sus derechos.

El interés de Millonarios: perfil, razones y encaje en el proyecto 2026-I

La versión de Mariano Olsen asegura que Millonarios estaría interesado en contratarlo, lo que abre una nueva línea de análisis dentro del proyecto deportivo azul. El club bogotano busca fortalecer su ataque con jugadores capaces de romper defensas cerradas, aportar desequilibrio y ofrecer variantes por banda.

Además, Kevin Velasco es colombiano, lo que supone una ventaja importante en un club que, como ha trascendido en los últimos días, evalúa liberar cupos de extranjeros para moverse en el mercado internacional. Su incorporación no condicionaría esa gestión.

Gestión iniciada: qué se sabe y cuáles son las condiciones del negocio

La información entregada por Olsen señala que la gestión ya está en marcha. Este es un punto clave, pues Millonarios suele trabajar los fichajes con procesos silenciosos y bien estructurados. El hecho de que el nombre haya trascendido desde el exterior sugiere una primera fase de acercamientos o consultas.

El negocio depende de tres frentes:

Decisión de Puebla, dueño de sus derechos

Puebla debe determinar si desea venderlo, renovarlo o buscar un nuevo préstamo. La actuación del jugador en Brasil le abrió mercado, lo cual puede influir en la valoración económica.

Situación deportiva en Athletico Paranaense

El club brasilero logró el ascenso y aún analiza su plantel para afrontar la Primera División. Decidirán si hacen uso de alguna opción, si existe, o si buscan ampliar el préstamo. Hasta ahora, no se ha confirmado intención formal de retenerlo.

Proyecto deportivo de Millonarios 2026-I

El club azul ya inició movimientos de mercado y busca reforzar varias posiciones. Velasco podría encajar en la reestructuración del frente ofensivo, sobre todo para generar competencia interna en los extremos.

Con quién compite Millonarios: panorama del mercado para Kevin Velasco

Como es habitual con jugadores colombianos que brillan en el exterior, Millonarios no sería el único club interesado. Para el regreso a Colombia, también está la opción de Deportivo Cali. El cuadro verdiblanco con el que supo brillar y ahora dirige Alberto Gamero, también quiere tenerlo de nuevo.

El mercado para un futbolista con ritmo internacional y en edad competitiva suele tener varios pretendientes. La ventaja de Millonarios sería su capacidad de ofrecer: