En pleno proceso de ajuste del plantel y con el mercado de fichajes todavía abierto, en Millonarios volvió a surgir un nombre que no pasa desapercibido en el fútbol colombiano. Se trata de Jarlan Barrera, volante creativo que quedó libre tras su paso por el DIM y que, según se conoció en las últimas horas, fue ofrecido al club albiazul.

La información tomó fuerza porque Millonarios cuenta actualmente con un cupo disponible para inscribir un jugador más y porque la posición de mediocampista ofensivo está dentro de las alternativas que se analizan en la planificación deportiva. Sin embargo, el solo ofrecimiento no implica una negociación avanzada ni mucho menos una decisión tomada. En el club hubo estudio, debate y una conclusión que hoy marca distancia.

El ofrecimiento de Jarlan Barrera a Millonarios

El nombre de Jarlan no llegó por casualidad. De acuerdo con la información compartida por Guillermo Arango, el futbolista fue ofrecido formalmente a Millonarios a esta altura del mercado de pases.

El ofrecimiento se dio aprovechando su condición de agente libre, un factor que suele facilitar las conversaciones desde lo contractual. No tener que pagar transferencia siempre es un punto que se evalúa con atención.

Por qué Millonarios estudió el nombre de Jarlan Barrera

El análisis interno no fue superficial. Millonarios entendió que se trata de un jugador con recorrido en el fútbol colombiano, experiencia en equipos grandes y un perfil que, en lo teórico, encaja en una de las posiciones que el cuerpo técnico considera reforzables.

La posición de volante creativo aparece como una de las alternativas en el análisis del plantel. En ese contexto, el nombre de Jarlan entró en la conversación, no como una prioridad automática, sino como una opción a revisar dentro de un abanico más amplio.

El principal reparo con la actualidad de Jarlan: la falta de competencia reciente

Más allá del ofrecimiento y del análisis, hubo un punto que terminó pesando de manera determinante en la evaluación: la falta de competencia en el momento de su posible llegada.

En Millonarios preocupa que Jarlan llegaría sin haber hecho pretemporada con un equipo profesional, un aspecto que hoy tiene un valor clave en la planificación deportiva del club. La idea del cuerpo técnico es sostener niveles físicos altos y evitar incorporaciones que requieran largos periodos de puesta a punto.

Este factor, según la información conocida, fue el principal reparo que surgió en la Dirección Deportiva y que frenó cualquier avance más decidido.

Los números de Jarlan Barrera en su último semestre con el DIM

En lo estadístico, Jarlan viene de un semestre con actividad, pero con impacto limitado. En su último paso por el DIM disputó 25 partidos oficiales, en los que anotó un gol y dio 4 asistencias.

Si bien no se trata de cifras alarmantes para un volante creativo, tampoco son números que generen consenso inmediato como para justificar una apuesta sin matices, especialmente en un contexto donde Millonarios busca futbolistas con impacto más inmediato.

La postura de la dirección deportiva de Millonarios con Jarlan

Tras estudiar el perfil, los antecedentes y el contexto físico-deportivo del jugador, en Millonarios no hubo convencimiento total. El nombre ha sido evaluado, sí, pero la conclusión se inclina a que hoy no encaja del todo en lo que el club pretende para este momento específico del semestre.

La falta de pretemporada, sumada a la exigencia física que el cuerpo técnico quiere imponer, terminaría inclinando la balanza hacia la cautela. No se trata de una descalificación futbolística, sino de una decisión ligada al timing y a la planificación.

El cupo disponible y el análisis que sigue abierto en Millonarios

Millonarios sigue teniendo un cupo libre para inscribir un jugador más. Eso mantiene vivo el análisis del mercado, pero también refuerza una idea: ese lugar no se ocupará por presión externa ni por nombre propio.

La dirigencia y el cuerpo técnico coinciden en que, si llega alguien, debe ser un futbolista que aporte desde el primer momento, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Si no aparece ese perfil, el club no descarta continuar con el grupo actual.

La posición de volante creativo sigue en evaluación

Aunque el nombre de Jarlan no terminó de convencer, el análisis de la posición sigue vigente. El mercado ofrece alternativas y Millonarios se toma el tiempo necesario para estudiar opciones que encajen mejor en el proyecto.

La idea no es tapar un hueco, sino potenciar el funcionamiento del equipo sin alterar la estructura ni los tiempos de trabajo que el cuerpo técnico considera fundamentales.

Un mensaje claro sobre la forma de fichar en este mercado para Millonarios

El caso Jarlan Barrera deja una señal clara sobre cómo se está moviendo Millonarios en este mercado de fichajes. Los nombres se escuchan, se analizan y se discuten, pero la decisión final pasa por filtros estrictos, especialmente en lo físico y lo competitivo.

En un semestre donde cada punto y cada ajuste cuentan, el club prioriza coherencia, planificación y rendimiento inmediato. Por eso, aunque Jarlan fue ofrecido y evaluado, hoy el panorama indica que no hay avance concreto, mientras Millonarios sigue atento al mercado y a las opciones que realmente se alineen con su proyecto deportivo.