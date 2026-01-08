La imagen lo dijo todo. Radamel Falcao García volvió a la concentración de Millonarios y el ambiente cambió de inmediato. Abrazos largos, sonrisas sinceras y miradas cargadas de historia marcaron el reencuentro del Tigre con el grupo. Así empezó oficialmente su tercer semestre con el club, un nuevo capítulo que ya tiene nombre propio: “The Last Dance”.

El regreso no es uno más. Falcao vuelve al fútbol profesional después de un semestre de inactividad, con todo lo que eso implica en lo físico, lo mental y lo emocional. Lo hace lejos de Bogotá, en territorio argentino, donde Millonarios prepara una exigente gira internacional que incluye amistosos de alto impacto ante River Plate y Boca Juniors. Es el inicio de un ciclo que huele a despedida, pero también a ilusión.

El reencuentro del Tigre con el grupo en Millonarios abrazos que hablan

El club bogotano compartió un video del momento exacto en el que Falcao se integró nuevamente al grupo. No hubo discursos largos ni poses forzadas. Hubo abrazos. Muchos. De esos que no se ensayan y que dicen más que cualquier declaración pública.

Viejos conocidos fueron los primeros en acercarse. Andrés Llinás, David Mackálister Silva, Leonardo Castro, Sergio Mosquera, Diego Novoa. Compañeros de batallas recientes, de entrenamientos compartidos, de partidos donde la exigencia fue máxima. Con ellos, el saludo fue el de quien se vuelve a encontrar con alguien que nunca se fue del todo.

En cada gesto se notó algo más profundo: el respeto por lo que representa Falcao y el cariño genuino que supo construir en el vestuario durante sus primeros dos semestres.

👀 ¡Mira quién llegó! 🐯💙🙌 ¡Que lindo siempre tenerte entre nosotros @FALCAO! pic.twitter.com/AsvJ4AOCki — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

Falcao y los nuevos rostros: liderazgo que se transmite

El regreso del Tigre también fue un momento especial para los nuevos integrantes del plantel. Mateo García, Julián Angulo, Carlos Darwin Quintero y Rodrigo Ureña vivieron su primer contacto directo con el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia dentro del día a día del club.

No fue un saludo distante. Fue cercano, natural, casi pedagógico. Para muchos de ellos, compartir concentración con Falcao es mucho más que coincidir con un compañero: es convivir con una referencia del fútbol colombiano y sudamericano. En silencio, ese liderazgo empieza a marcar el tono del grupo.

La mirada del cuerpo técnico y Hernán Torres

Desde el cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, el regreso de Falcao se vive con una mezcla de ilusión y responsabilidad. No se trata solo de gestionar a un futbolista de 39 años, sino de acompañar un proceso emocional y deportivo muy particular.

Torres conoce los tiempos del fútbol y entiende el momento. Sabe que este ciclo no se mide solo en goles, sino en impacto colectivo, en lo que Falcao puede transmitir dentro y fuera del campo. Por eso, su llegada a la concentración no fue un acto simbólico: fue el inicio real de un trabajo planificado, cuidado y consciente.

“The Last Dance”: un nombre que pesa en la historia de Falcao con Millonarios

El nuevo ciclo tiene nombre propio y no es casual. “The Last Dance” resume una sensación que se percibe en el ambiente: la de estar viviendo algo especial, probablemente irrepetible. No se trata de una despedida inmediata, pero sí de la conciencia de que cada entrenamiento, cada partido y cada abrazo pueden ser parte de los últimos capítulos de una historia extraordinaria.

Falcao vuelve con esa carga emocional y la asume. No esquiva el momento ni lo dramatiza. Lo vive. Y eso conecta con el grupo, con el cuerpo técnico y, sobre todo, con la hinchada.

El regreso de Falcao al fútbol profesional tras el silencio

Después de un semestre sin competencia oficial, el Tigre vuelve al ritmo del fútbol profesional. No fue un tiempo de retiro ni de desconexión. Fue un período de preparación, de reflexión y de decisión. Volver a Millonarios, volver al vestuario, volver a sentir el día a día del fútbol es parte de esa elección.

Su presencia en la concentración no es solo la de un delantero más. Es la de un jugador que sabe lo que significa cada entrenamiento y cada partido, especialmente en esta etapa de su carrera.

River y Boca: escenarios para empezar a escribir el ciclo

El calendario marca dos fechas que elevan la expectativa. El 11 de enero, Millonarios enfrentará a River Plate en Maldonado, Uruguay. El 14 de enero, lo hará ante Boca Juniors en La Bombonera. Dos escenarios cargados de historia, presión y simbolismo.

Que el regreso de Falcao se dé en la antesala de estos partidos no es menor. Son escenarios que exigen personalidad, experiencia y temple. Justamente los atributos que definen al Tigre.

Un regreso que emociona al vestuario y al hincha embajador

El video publicado por el club, con los abrazos de cada compañero, no tardó en generar reacciones. Porque más allá de lo deportivo, hay algo que se siente auténtico: Falcao es querido dentro del grupo. Y eso no se construye solo con goles, sino con convivencia, respeto y coherencia.

Su llegada a la concentración marca el inicio real de este tercer semestre. Uno que se vive con emoción, con expectativa y con la sensación de estar acompañando a un ídolo en un tramo muy especial de su camino. Millonarios empieza a escribir un nuevo capítulo. Y Falcao ya está ahí, otra vez, listo para bailar su última danza vestido de azul.