Millonarios confirmó a Sebastián Valencia como su tercer fichaje para la temporada 2026. Es una incorporación que combina rendimiento reciente, madurez competitiva y una historia particular que hoy cobra otro significado. El lateral zurdo antioqueño de 29 años llega al club después de firmar el mejor año de su carrera y con un episodio que no pasa desapercibido: le marcó gol a cuadro albiazul en El Campín, estadio que ahora será su casa.

El fichaje de Valencia responde a una lectura clara del mercado. Millonarios buscaba un lateral izquierdo con ritmo, continuidad, aporte ofensivo y capacidad para competir desde el primer día. Lo encontró en un futbolista que fue creciendo sin atajos, acumulando experiencias en distintos contextos y que en 2025 logró consolidarse como uno de los laterales más productivos del fútbol colombiano.

Quién es Sebastián Valencia y cómo se forjó su carrera

Sebastián Valencia es un lateral izquierdo antioqueño que ha construido su carrera lejos de los focos tempranos, apostando por la constancia y la evolución progresiva. Su perfil combina despliegue físico, lectura del juego y una clara vocación ofensiva, características que fueron puliéndose con el paso de los años y los distintos retos que enfrentó.

No se trata de un jugador formado directamente en un club grande, sino de uno que fue sumando herramientas en cada etapa, entendiendo los tiempos del fútbol profesional y aprovechando cada oportunidad para crecer. Esa trayectoria explica por qué llega a Millonarios en plenitud y no como una apuesta a desarrollar.

Equipos en los que jugó Sebastián Valencia

Limón FC y el primer aprendizaje: el recorrido profesional de Valencia comenzó fuera de Colombia, en el fútbol costarricense. Allí dio sus primeros pasos importantes como futbolista profesional, enfrentándose a un entorno distinto y a la exigencia de adaptarse rápidamente.

Boyacá Chicó: el debut en el Fútbol Profesional Colombiano: estuvo durante la temporada 2022. En el equipo ajedrezado empezó a mostrarse como un lateral con proyección, intensidad y capacidad para cumplir en fase defensiva.

Moca FC y una nueva experiencia internacional: un paso por el fútbol de la República Dominicana . Allí encontró continuidad y un contexto que le permitió seguir creciendo en ritmo y confianza.

Leones FC, continuidad, titularidad y madurez: de regreso en Colombia, Sebastián Valencia llegó al equipo de Segunda División en el que encontró el escenario ideal para consolidarse. En el Torneo BetPlay fue titular habitual, sumó minutos de forma constante y mejoró aspectos defensivos que equilibraron su juego.

Fortaleza CEIF y el año que lo proyectó al primer plano: el punto de quiebre llegó en 2025, cuando fue cedido al elenco bogotano. Allí vivió la mejor temporada de su carrera y se convirtió en uno de los laterales más destacados del campeonato.

Los números de Sebastián Valencia en 2025

42 partidos disputados

5 goles anotados

3 asistencias

Participación como lateral y carrilero

Rendimiento sostenido en esquemas de alta intensidad

Estos registros son poco habituales para un lateral izquierdo y explican por qué su nombre empezó a sonar con fuerza en equipos grandes del país.

El día que Sebastián Valencia le marcó a Millonarios en El Campín

Entre los momentos más llamativos de su temporada hay uno que hoy adquiere un valor especial. El 21 de septiembre de 2025, Sebastián Valencia le anotó gol a Millonarios en El Campín, en un partido de la Liga BetPlay.

Fue un gol de penal, ejecutado con tranquilidad y personalidad ante el arquero Diego Novoa. Más allá del tanto, lo que quedó fue la imagen de un jugador que no se escondió en un escenario grande y que asumió la responsabilidad sin titubeos, anotando en el último minuto. Fue el gol del descuento en la victoria del local por 3-2.

Un fichaje de Millonarios con historia y presente sólido

Sebastián Valencia llega a Millonarios no solo como el tercer refuerzo confirmado, sino como un futbolista que atraviesa el mejor momento de su carrera. Su recorrido, su temporada 2025 y aquella curiosa historia del gol en El Campín construyen el relato de un jugador que se ganó su lugar paso a paso.

Ahora, el reto será escribir el siguiente capítulo desde adentro, defendiendo la camiseta azul en el mismo estadio donde, hace poco, celebró un gol que hoy parece haber anticipado su destino.