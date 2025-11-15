La confirmación de Carlos Darwin Quintero como fichaje abrió oficialmente el mercado de Millonarios para la temporada 2026-I. El club no esperó demasiado después de su último partido del 2025 y comenzó a mover fichas para construir un proyecto competitivo que vuelva a ilusionar a la afición azul. Con el fichaje del atacante chocoano ya cerrado, el ambiente se llenó de versiones y filtraciones sobre los futbolistas que podrían sumarse al plantel dirigido por Hernán Torres.

La contratación de Carlos Darwin fue el primer golpe del mercado: firmó por un año y llega tras su paso por Deportivo Pereira, decidido a poner su experiencia y desequilibrio al servicio de un equipo que necesita variantes ofensivas. Pero no sería el único. En las últimas horas, la prensa deportiva ha filtrado tres nombres que estarían en los planes de Millonarios, todos con perfiles distintos, pero con un punto en común: pueden aportar soluciones inmediatas en un semestre clave.

Carlos Darwin Quintero ya es oficial: primer fichaje de Millonarios para el 2026-I

El fichaje de Carlos Darwin Quintero marca un punto de partida en la planificación del nuevo semestre. El atacante, reconocido por su capacidad para romper líneas, su visión de juego y su experiencia internacional, firmó contrato por un año después de cerrar un 2025 destacado con Deportivo Pereira. Millonarios apuesta por su desequilibrio natural y su inteligencia para jugar entre líneas, una necesidad evidente tras el rendimiento irregular del semestre anterior.

Su llegada también envía un mensaje claro: Millonarios quiere potenciar su zona ofensiva con creatividad, liderazgo y jerarquía. Carlos Darwin será un jugador clave en el armado del equipo, tanto por su aporte en el campo como por el peso que tiene en el vestuario, especialmente en un plantel que busca retomar el protagonismo.

Mateo García: otro intento que haría Millonarios por él

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Mateo García, mediocampista bogotano de 27 años y actual jugador de Once Caldas. Su perfil encaja con lo que Millonarios busca: buen pie, dinámica para romper desde segunda línea y versatilidad en la mitad del campo. Además, su pasado en las inferiores del club lo convierte en una alternativa con sentido de pertenencia, un valor que siempre ha sido importante en la institución.

El equipo azul ya había intentado ficharlo a mediados del año, pero las conversaciones no avanzaron. Ahora, con el mercado abierto nuevamente, se estaría evaluando la compra de un porcentaje de sus derechos deportivos. García viene de un semestre sólido en Once Caldas y su nombre aparece como una prioridad para reforzar el mediocampo, especialmente si Millonarios busca ampliar su profundidad en esa zona.

Juan David Ríos: experiencia y jerarquía para el mediocampo

Otro de los jugadores con los que se rumorea en el mercado de fichajes albiazul es Juan David Ríos, mediocampista caldense de 34 años y campeón con Hernán Torres en Deportes Tolima durante la Liga 2021 y la Superliga 2022. Su último semestre lo disputó con Deportivo Pereira, donde compartió plantilla con Carlos Darwin. Actualmente se encuentra evaluando propuestas para su futuro inmediato.

Ríos destaca por su capacidad de recuperación, orden táctico y fortaleza en los duelos. Millonarios lo ve como un posible complemento ideal para equilibrar el mediocampo, especialmente en un plantel que necesita liderazgo y presencia en los momentos decisivos. Su veteranía puede ser clave en una temporada exigente, donde los azules buscan volver a competir por los títulos locales.

Hárold Santiago Mosquera: el anhelado regreso

La tercera posibilidad que ha surgido en la prensa es el nombre de Hárold Santiago Mosquera, extremo formado en las divisiones menores de Millonarios y protagonista de la consecución de la Estrella 15 en 2017. En la actualidad juega con Independiente Santa Fe, pero termina contrato y no ha renovado, lo que abre la puerta a su salida.

Aunque algunas versiones apuntan a que podría fichar por América de Cali, también se ha conocido el interés de Millonarios en repatriarlo. Mosquera conoce la casa, entiende la presión y aporta desequilibrio por las bandas, una de las necesidades más repetitivas del club en los últimos mercados. Su regreso sería un movimiento cargado de simbolismo y de impacto deportivo.

Millonarios mueve el mercado y marca el ritmo del 2026-I

Apenas unos días después de su último compromiso oficial del 2025, Millonarios ya activó su mercado de fichajes con una estrategia clara: sumar experiencia, talento y jugadores con pasado azul o con potencial de adaptación inmediata. Con Carlos Darwin confirmado y tres nombres en carpeta, el club empieza a delinear la base de un equipo que buscará recuperar protagonismo en el 2026-I y ser nuevamente candidato en la Liga BetPlay.