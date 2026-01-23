Millonarios ya puso en marcha una estrategia clara para poder contar con Radamel Falcao García en cancha lo más pronto posible durante la Liga BetPlay 2026-1. Aunque el delantero ya fue inscrito oficialmente y entrena con normalidad junto al plantel, su regreso competitivo depende de una sanción disciplinaria vigente que el club ahora intenta reducir utilizando los mecanismos reglamentarios disponibles.

El objetivo es concreto: acortar los tiempos y habilitar al Tigre antes de que se cumplan las 4 fechas de suspensión originalmente impuestas. Para ello, Millonarios ya confirmó que presentará una solicitud formal ante el Comité Disciplinario, confiando en que el marco normativo permita reducir la sanción y acelerar el regreso de su principal referente ofensivo.

Por qué Falcao sigue sin jugar en la Liga BetPlay pese a estar inscrito

El motivo por el cual Falcao aún no ha podido reaparecer en competencia oficial no tiene que ver con lo físico ni con decisiones técnicas. Se trata de una sanción disciplinaria que arrastra desde el primer semestre de 2025 y que debe cumplirse ahora que volvió a estar inscrito en torneos Dimayor.

Esa sanción quedó en pausa mientras el jugador no figuraba en competencia oficial, pero se reactivó automáticamente con su inscripción para la temporada 2026.

El origen de la sanción: declaraciones tras un clásico

La sanción se produjo luego de la eliminación de Millonarios FC en la Liga BetPlay 2025-1, cuando el equipo cayó en un clásico ante Independiente Santa Fe. En la rueda de prensa posterior a ese partido, Falcao realizó declaraciones críticas hacia el equipo arbitral, las cuales fueron catalogadas como acusaciones graves. Como consecuencia, el Comité Disciplinario impuso dos sanciones:

Multa económica: 15 salarios mínimos legales vigentes (equivalentes a $21.352.500 )

15 salarios mínimos legales vigentes (equivalentes a ) Suspensión deportiva: 4 fechas sin poder jugar oficialmente.

Esa suspensión quedó registrada y debía cumplirse una vez el jugador regresara a la competencia oficial.

La sanción ya empezó a correr en la Liga BetPlay 2026-1

Con el inicio de la Liga BetPlay 2026-1, Falcao quedó nuevamente habilitado administrativamente y, por ende, la sanción comenzó a descontarse. La primera fecha ya fue cumplida. El delantero no pudo jugar en el partido de la Fecha 1, en el que Millonarios perdió como visitante ante Atlético Bucaramanga.

Tras ese encuentro, el panorama quedó así:

Fechas totales: 4

Fechas cumplidas: 1

Fechas restantes: 3

Es en ese punto donde Millonarios decidió actuar.

La clave legal: artículo 42 del Código Disciplinario

La sanción impuesta a Falcao es considerada de oficio, un detalle fundamental. Este tipo de sanciones pueden ser objeto de reducción según lo estipulado en el artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Dicho artículo permite que, una vez cumplida la mitad de la sanción, el club solicite formalmente que el castigo restante sea reducido o conmutado, siempre que el Comité Disciplinario lo considere procedente. En términos prácticos, eso significa que Falcao podría quedar habilitado tras cumplir solo dos fechas.

Millonarios confirma que la solicitud por Falcao ya está en proceso

Desde la dirigencia del club no dejaron dudas: la reducción de sanción no es una idea, es una gestión en curso. Millonarios anunció que presentará la solicitud formal ante el Comité Disciplinario una vez se cumpla el trámite administrativo correspondiente.

La confirmación fue directa, compartida por el presidente Enrique Camacho en entrevista en Win Sports: “No solamente lo estamos pensando, sino que lo estamos trabajando; definitivamente, después del partido contra Junior, el lunes presentaremos esa solicitud para que la estudie el Comité Disciplinario de la Dimayor”. Con esta declaración, Millonarios dejó claro que el plan ya está en marcha.

Qué necesita pasar para que Falcao quede habilitado

El escenario que maneja Millonarios es concreto y está claramente trazado:

Falcao ya cumplió 1 fecha Debe cumplir 1 fecha adicional Tras eso, el club solicita la reducción Si el Comité acepta, la sanción se da por cumplida. En ese caso, la suspensión efectiva quedaría reducida de cuatro a dos fechas.

El partido marcado en el calendario para el posible regreso de Falcao: Deportivo Pasto

Si la respuesta del Comité Disciplinario es positiva, Falcao quedaría habilitado para reaparecer en la Fecha 3, cuando Millonarios visite a Deportivo Pasto. Ese partido es hoy el gran objetivo del club: contar con su máximo referente ofensivo lo antes posible, respetando el reglamento y utilizando las herramientas que este permite.

La urgencia no es solo simbólica. Millonarios entiende que la presencia de Falcao impacta directamente en el rendimiento deportivo, en el liderazgo del equipo y en la lectura de partidos cerrados. Además, el delantero viene de un semestre sin competencia oficial, por lo que cada fecha ganada en su regreso es clave para su ritmo competitivo.

Un regreso que se define fuera de la cancha

Paradójicamente, el retorno anticipado de Falcao no depende de goles ni entrenamientos, sino de decisiones administrativas. Millonarios ya hizo su parte: lo inscribió, lo tiene listo y activó el mecanismo reglamentario.

Ahora, el desenlace está en manos del Comité Disciplinario. Si la respuesta es favorable, el Tigre estará en cancha antes de lo previsto. Si no, el club deberá esperar. Lo cierto es que el plan está en marcha y Millonarios ya juega su partido más importante fuera del campo: acelerar el regreso de Falcao.