El nombre de Fabián Bustos apareció con fuerza en el análisis que adelanta Millonarios para definir a su próximo director técnico. ¡Sería el elegido! En un momento en el que el club busca un perfil con experiencia, manejo de presión y antecedentes ganadores, el recorrido del entrenador argentino ofrece un argumento concreto: ha sido campeón en distintos países y contextos competitivos.

Ese historial cobra un valor adicional para Millonarios porque uno de esos títulos fue conseguido dirigiendo a un jugador que hoy hace parte del plantel albiazul, un antecedente reciente que conecta su pasado exitoso con el presente deportivo del club. Por eso, más allá del debate táctico o de estilo, el foco también se posa sobre los logros que respaldan su carrera.

Quién es Fabián Bustos y por qué interesó en Millonarios

Fabián Bustos es un entrenador argentino, nacido en Córdoba, de 56 años, con una trayectoria extensa en el fútbol sudamericano. Dirige de manera oficial desde 2009 y supera los 550 partidos en el banco, una cifra que refleja continuidad y experiencia en distintos niveles de competencia.

A lo largo de su carrera estuvo al frente de 12 equipos en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay, enfrentando realidades institucionales diversas. Esa capacidad de adaptación es uno de los aspectos que Millonarios valora en la evaluación de su perfil.

Los títulos de Fabián Bustos en su carrera como entrenador

El palmarés de Bustos incluye 4 títulos oficiales, logrados en ligas donde la exigencia por resultados es constante y la presión mediática elevada.

Serie B de Ecuador 2015: Su primer título llegó con Delfín SC , cuando se consagró campeón de la Serie B y logró el ascenso a la máxima categoría. Fue un logro estructural, clave para el crecimiento del club y para el posicionamiento del DT en el fútbol ecuatoriano.

Su primer título llegó con , cuando se consagró campeón de la Serie B y logró el ascenso a la máxima categoría. Fue un logro estructural, clave para el crecimiento del club y para el posicionamiento del DT en el fútbol ecuatoriano. Serie A de Ecuador 2019: Cuatro años después, Bustos volvió a hacer historia con Delfín. Esta vez ganó la Serie A , consiguiendo el primer título de liga en la historia del club , un hito que elevó su prestigio regional.

Cuatro años después, Bustos volvió a hacer historia con Delfín. Esta vez ganó la , consiguiendo el , un hito que elevó su prestigio regional. Serie A de Ecuador 2020: Luego asumió el reto de dirigir a Barcelona SC , uno de los gigantes del país. En 2020, respondió a la presión con resultados y se coronó campeón de la Serie A, demostrando que también podía ganar en clubes grandes y con alta exposición.

Luego asumió el reto de dirigir a , uno de los gigantes del país. En 2020, respondió a la presión con resultados y se coronó campeón de la Serie A, demostrando que también podía ganar en clubes grandes y con alta exposición. Primera División de Perú 2024: El título más reciente llegó con Universitario de Deportes. En 2024, Bustos condujo al club crema a la consagración en la liga peruana, cerrando una campaña sólida y regular.

El título que conecta a Fabián Bustos con el presente de Millonarios

El campeonato logrado con Universitario en 2024 adquiere un significado especial para Millonarios. En ese plantel, Bustos dirigió a un futbolista que hoy es uno de los fichajes del equipo albiazul: ¡RODRIGO UREÑA! El chileno fue pieza clave en ese mediocampo, lo que establece una conexión directa entre el DT y el actual proyecto deportivo del club.

Ese antecedente no es menor. Se trata de un contexto reciente, con exigencia alta y objetivos claros, en el que Bustos logró potenciar a sus jugadores y llevar al equipo a lo más alto. Para Millonarios, ese dato suma en la evaluación, porque habla de conocimiento previo, confianza mutua y experiencia compartida en un proceso ganador.

La experiencia de ganar como argumento en su favor

En procesos de cambio, la experiencia de haber sido campeón pesa. Bustos no solo levantó títulos, sino que lo hizo en escenarios distintos: con clubes en crecimiento, con instituciones grandes y en ligas de alta presión. Esa diversidad fortalece su hoja de vida y lo diferencia dentro del mercado de entrenadores disponibles.

Para Millonarios, que necesita respuestas rápidas pero también una base sólida, ese recorrido ganador es uno de los puntos más fuertes de su candidatura.

Un perfil que mezcla pasado exitoso y presente cercano

El interés por Fabián Bustos no se explica únicamente por su nombre o por su experiencia internacional. Se sostiene, sobre todo, en resultados concretos, en títulos que marcaron procesos y en un antecedente reciente que lo conecta directamente con el plantel actual del club.

Esa combinación -palmarés, conocimiento del fútbol sudamericano y vínculos deportivos vigentes- es la que hoy lo pone en el centro del análisis en Millonarios, en la búsqueda de un entrenador capaz de liderar un proyecto exigente y devolver al equipo a la senda competitiva.