Millonarios empieza a mostrar señales claras del cambio que prometió con la llegada de Fabián Bustos. El equipo que vivió semanas de críticas en el arranque de la Liga BetPlay 2026 ahora suma resultados positivos y empieza a construir una identidad reconocible. En 5 partidos con el entrenador argentino, el cuadro albiazul registra 3 victorias, un empate y una derrota, con 10 goles anotados, 5 recibidos y tres arcos en cero.

Más allá de los números, hay un detalle táctico que explica gran parte de esta evolución: el protagonismo de los laterales. El rendimiento de Carlos Sarabia y Sebastián Valencia se convirtió en una de las claves del nuevo Millonarios, un equipo que empieza a atacar con más profundidad, amplitud y sorpresa, generando ventajas en el último tercio.

El estilo de Fabián Bustos en Millonarios 2026

Desde su llegada, Fabián Bustos dejó claro que quería un equipo intenso, protagonista y con vocación ofensiva. Esa idea empezó a verse con claridad en los primeros partidos, en los que el equipo mejoró en presión alta, recuperación tras pérdida y volumen de ataque.

Millonarios pasó de ser un equipo previsible a uno con más variantes. El entrenador quiere laterales profundos, mediocampistas dinámicos y delanteros con movilidad constante. La idea es simple: recuperar rápido, abrir la cancha y llegar con más gente al área.

Ese estilo empezó a notarse especialmente en el triunfo ante Deportivo Pereira en el Campín, donde el equipo dominó el juego por las bandas y encontró goles desde posiciones inesperadas.

Carlos Sarabia y Sebastián Valencia, laterales protagonistas en Millonarios

Uno de los cambios más evidentes en el Millonarios de Bustos es el rol de los laterales. Carlos Sarabia y Sebastián Valencia dejaron de ser jugadores solo defensivos para convertirse en piezas clave en ataque. ¡LOS DOS ANOTARON ANTE DEPORTIVO PEREIRA!

Sebastián Valencia ya suma una asistencia (gol de Contreras a Llaneros) y un gol de tiro libre. Su capacidad para proyectarse, centrar y sorprender en el área rival ha sido fundamental. El lateral zurdo aporta velocidad, precisión en el último pase y personalidad en escenarios grandes.

Por su parte, Carlos Sarabia completa dos asistencias (gol de Leo Castro a Internacional y de Mateo García a Pereira) y un gol. En el juego ante Deportivo Pereira fue determinante, apareciendo en zona ofensiva con inteligencia y lectura de juego. Su capacidad para llegar desde atrás genera superioridad numérica en ataque. El Millonarios de Bustos ataca con muchos jugadores, algo que no era habitual en el semestre anterior.

Cómo cambió el ataque de Millonarios con Bustos

El protagonismo de los laterales impacta directamente en el rendimiento de los delanteros. Leo Castro, Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras y Mateo García han recibido más balones en zonas de gol.

Los centros desde banda, las diagonales al área y la presión alta generan más oportunidades. Leo Castro ya suma 3 goles en el ciclo con Bustos, mientras que Contreras, Falcao, Beckham Castro y Mateo García también han aportado en el marcador.

El equipo ahora llega con más claridad. No depende solo de jugadas individuales. Tiene sociedades, rotaciones y amplitud. El resultado es un Millonarios más ofensivo y más difícil de defender.

Resultados que devuelven confianza en Millonarios

El cambio táctico coincide con la recuperación de resultados. Millonarios pasó de un inicio con derrotas y críticas a sumar puntos importantes. Las victorias sobre Águilas Doradas y Llaneros, el empate ante Deportivo Cali y el triunfo reciente frente a Deportivo Pereira marcaron el punto de inflexión.

El equipo muestra otra actitud. Hay presión, intensidad y mayor compromiso colectivo. La confianza de los jugadores crece y eso se refleja en el juego. En un plantel con nombres como Falcao, Leo Castro, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Mateo García, la idea de Bustos empieza a potenciar el talento individual con funcionamiento colectivo.

La importancia del detalle táctico en el proyecto 2026

El protagonismo de los laterales no es casualidad. Es parte del modelo de juego que Bustos construyó en sus equipos campeones en Ecuador y Perú. Equipos intensos, con amplitud, verticalidad y presión constante.

En Millonarios ese modelo empieza a consolidarse. Sarabia y Valencia representan esa identidad. Son jugadores que atacan, defienden y compiten con determinación. El detalle explica la diferencia: cuando los laterales se convierten en armas ofensivas, el equipo gana profundidad, sorpresa y equilibrio. Millonarios encontró en ese recurso una de las claves para su recuperación.