El debut oficial de Fabián Bustos como entrenador de Millonarios no será un partido más. El calendario quiso que su primer reto se dé como visitante frente a Deportivo Cali, equipo que hoy dirige Alberto Gamero, el DT que lideró uno de los procesos más influyentes del club albiazul en los años recientes.

La coincidencia encendió el interés y llevó a que Bustos fuera consultado en rueda de prensa. Lejos de eludir el tema, el entrenador argentino fue reflexivo, elogioso y crítico a la vez: destacó el fútbol de ese Millonarios, habló de lo que considera injusto en la evaluación del ciclo Gamero y analizó el contexto del partido que marcará su estreno en el banquillo embajador.

El respeto de Fabián Bustos por el proceso de Gamero en Millonarios

Bustos inició su análisis desde el reconocimiento. Para él, hablar de Gamero es hablar de resultados y de una identidad clara.

“Hablar del profe Gamero es hablar de una persona a la que vi conseguir muchísimos resultados”, afirmó.

El DT argentino dejó claro que su mirada no se limita a un balance frío, sino a lo que ese proceso representó para el club y para la Liga BetPlay: un equipo competitivo, protagonista y con una idea sostenida en el tiempo.

El Millonarios que jugaba bien y llegaba a instancias decisivas

Uno de los puntos que más subrayó Bustos fue el estilo de juego que caracterizó a ese equipo.

“Me encantaba ese equipo de Millonarios, que jugaba muy bien y llegó a muchas etapas definitivas”.

La frase conecta con la percepción general del entorno: Millonarios fue un equipo reconocible, con una propuesta ofensiva, capaz de competir en finales y cuadrangulares, y con regularidad en los momentos importantes del calendario.

Lo “injusto” del balance de títulos en la era Gamero, según Fabián Bustos

El concepto que más repercusión generó fue el de la injusticia. Bustos fue claro al expresar que, a su juicio, el proceso de Gamero merecía un balance distinto.

“Creo que fue injusto no haber tenido más títulos, con algunas finales que no pudo lograr. El equipo jugaba bien”.

Para el actual DT albiazul, reducir ese ciclo únicamente a la cantidad de trofeos es una lectura incompleta. El equipo estuvo cerca en varias definiciones y, en el fútbol, esos márgenes finos muchas veces determinan cómo se juzga un proceso.

La ventaja de Gamero en el duelo ante Millonarios del debut de Bustos

Pensando ya en el partido del próximo domingo, Bustos fue realista al analizar el escenario.

“Ahora la ventaja la tiene él porque conoce a sus exjugadores y conoce esta Liga porque ha transitado su carrera acá”.

Gamero no solo enfrentará a su antiguo club, sino a futbolistas con los que compartió años de trabajo. Ese conocimiento profundo del plantel y del entorno puede pesar en un partido que, de por sí, tiene una carga emocional importante.

El debut de Bustos como DT de Millonarios en un contexto exigente de la Liga BetPlay

Para Bustos, el reto es mayúsculo. Debutar como entrenador de Millonarios, fuera de casa y frente a un DT con tanta historia reciente en el club, supone una prueba inmediata.

Sin embargo, el argentino dejó claro que esa dificultad no se traduce en resignación. “La ventaja es para él, pero no vamos a achicarnos para nada”. La frase refleja una postura clara: respeto por el rival, pero convicción plena en su propio trabajo y en el grupo que dirige.

Un partido con múltiples lecturas para Millonarios

El cruce ante Deportivo Cali no será un encuentro cualquiera. Marca el inicio oficial de un nuevo ciclo, pero también funciona como un espejo del pasado reciente. Gamero representa un proceso que dejó huella y que aún genera debate, mientras que Bustos empieza el suyo midiendo fuerzas, precisamente, contra ese recuerdo.

Para la afición, el partido tendrá varias capas: el resultado, el rendimiento, las decisiones del nuevo DT y la inevitable comparación con lo que fue y lo que se busca reconstruir. En ese contexto, las palabras de Bustos dejan claro que entiende la historia reciente del club y que asume el reto con respeto, autocrítica y ambición.