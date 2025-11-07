El 2025 se está despidiendo de Millonarios con un sabor amargo. El equipo albiazul llegó a la penúltima fecha de la Liga BetPlay con una posibilidad mínima de seguir en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares. Dependía de ganar y esperar resultados. Sin embargo, en su visita al estadio Polideportivo Sur, frente a Envigado, el empate 1-1 terminó de cerrar cualquier ilusión. Aquel gol de Juan Esteban Carvajal alcanzó para puntuar, pero no para sostener el sueño.

Este empate, el quinto en 19 jornadas, condenó finalmente la campaña. Millonarios quedó con 23 puntos, ocupando la casilla 12, y solo le queda un partido más en el calendario: la visita a Boyacá Chicó. Más allá de lo que pase allí, el cierre está definido. Será el adiós a un 2025 sin títulos, sin finales y, lo más duro para su afición, fuera de la disputa de unos cuadrangulares por primera vez en cuatro años y medio.

La temporada que se fue para Millonarios: de la ilusión al desencanto

El año comenzó con expectativa por el cambio de ciclo y la llegada de nuevos liderazgos. Tras la salida de Alberto Gamero, se necesitaba renovar la idea de juego, reforzar líneas y responder a una hinchada que había disfrutado de equipos protagonistas durante varias campañas. Sin embargo, los resultados no acompañaron el discurso y la irregularidad se convirtió en sello permanente.

Lo que empezó como un proyecto para competir terminó siendo un semestre marcado por la frustración. Hubo partidos en los que el equipo mostró intención, fútbol y carácter, pero nunca logró sostener rendimiento durante varias fechas. La tabla, implacable, terminó dictando sentencia.

La tabla de posiciones y una realidad inevitable para Millonarios

Con 23 puntos en 19 fechas, Millonarios quedó en el puesto 12. Matemáticamente, la puerta se cerró. La diferencia con el octavo es de 3 puntos, con un partido más. Hay una diferencia abismal en sensaciones: el equipo nunca logró consolidar una versión estable en cancha.

Ahora, el partido ante Boyacá Chicó será el broche final de la campaña. No se juega clasificación, ni pelea directa, solo orgullo. Y en el fútbol, cuando un año se va sin nada qué celebrar, ese detalle cuenta mucho.

El 2025 sin títulos y sin finales para Millonarios

Este es quizás el dato que más pesa: por primera vez en cuatro años y medio, Millonarios no entró a cuadrangulares. El equipo venía de temporadas en las que era protagonista constante: finales de Liga, de Copa, de Superliga. Hoy, en cambio, la sensación es de retroceso.

La decepción no está solo en quedar fuera de cuadrangulares, sino en cómo se dio: con dudas futbolísticas, falta de contundencia y un vestuario que, por distintos motivos, nunca logró despegar colectivamente.

Hernán Torres y un cierre con más preguntas que respuestas

La dirección técnica también fue parte de la montaña rusa del semestre. El cambio de entrenador en mitad del proceso buscó corregir un rumbo que venía torcido. Hernán Torres llegó para darle identidad, cohesión y espíritu de competencia.

Hubo momentos en los que el equipo pareció reaccionar, se vieron partidos más ordenados, defensas más sólidas y ataques más directos. Pero el tiempo fue insuficiente y la reacción no alcanzó para revertir la situación en la tabla. Ahora, el futuro inmediato pasa por decisiones institucionales: continuidad, proyecto y refuerzos.

¿Y ahora qué sigue para Millonarios?

El club tendrá que sentarse a revisar la plantilla, reforzar líneas clave, evaluar continuidad de algunos referentes y, sobre todo, reconstruir confianza interna y externa. El año deportivo termina, pero el siguiente ya comenzó en los escritorios.

La hinchada lo sabe: Millonarios no puede permitirse otro año como este. La exigencia histórica, emocional y competitiva del club pide volver a ser protagonista. La pelota se volverá a mover, como siempre. La pregunta es si el equipo estará preparado para jugar de nuevo por lo más alto.