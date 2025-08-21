La caída de Millonarios ante Unión Magdalena en el Campín (1-2) pasó a ser el último partido de David González como entrenador del equipo. Sale por decisión del club en un momento en que el equipo suma 5 caídas y no tiene triunfos en 6 jornadas de la Liga BetPlay. El DT antioqueño sale del club tras 34 compromisos dirigidos, sin títulos y sin llegar a finales.

Así lo confirmó en la rueda de prensa en el Campín tras el partido ante Unión Magdalena que terminó 1-2: “Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió en el estadio es difícil. Definitivamente no es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Decisiones en caliente, me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero ya desde el club he sido comunicado que no continúo. La situación es insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”.

Los 6 partidos de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-2

Los resultados se resumen en 5 derrotas y un empate. El equipo está último en la tabla de posiciones, con estos resultados.

Equidad 1-0 Millonarios (Manuel Mónaco)

(Manuel Mónaco) Millonarios 0-1 Llaneros (Daniel Mantilla)

(Daniel Mantilla) Independiente Medellín 1-0 Millonarios (José Ortiz)

(José Ortiz) Millonarios 3-3 Deportivo Cali (Beckham Castro, Helibelton Palacios y Danovis Banguero; Avilés Hurtado x 2 y Johan Martínez)

(Beckham Castro, Helibelton Palacios y Danovis Banguero; Avilés Hurtado x 2 y Johan Martínez) Deportes Tolima 3-1 Millonarios (Brayan Rovira x 2 y Yhormar Hurtado; Jorge Arias)

(Brayan Rovira x 2 y Yhormar Hurtado; Jorge Arias) Millonarios 1-2 Unión Magdalena (Beckham Castro; Jannenson Sarmiento)

Los números de Millonarios con David González

Desde su arribo al banco azul, David González dirigió 34 partidos oficiales entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Conmebol Sudamericana. En ese recorrido el equipo sumó 14 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

Más de David González en su última rueda de prensa como entrenador de Millonarios

“Al final, para eso contratan a un entrenador. Es el que pone la cara y el que tiene que conseguir los resultados. Aún hoy yéndome, es un producto de malos momentos. Se lo comentaba a uno de las personas que están siempre conmigo que si en ese primer partido con La Equidad hubiésemos hecho ese penalti (errado por Daniel Ruiz) y hubiéramos ganado, estoy convencidísimo que la historia hubiera sido otra. Lastimosamente empezó a rondar una inseguridad, el rumor, el efecto de bola de nieve. Dejarse contagiar de la opinión pública, uno mismo colabora para que la bola siga creciendo. Eso fue lo que se generó: un entorno de incertidumbre, de desconfianza y no fuimos capaces de salir de él. Debíamos haberlo hecho. Somos profesionales, llevamos muchos años haciendo esto y tendríamos que estar en la capacidad de hacerlo, pero al final esto es fútbol. Así terminó y ahora no puedo salir a buscar culpables en algún lado. Soy el entrenador, me contrataron para llevar a este equipo a ser campeón y al final es entendible que los directivos sientan que es insostenible en este momento. Ya está, hay que aceptarlo”.

David González y el mercado de fichajes en Millonarios

“Cuando hablo en una rueda de prensa, hablo con la verdad. Todo lo que digo, dije y diré en las próximas en el equipo en el que esté es lo que verdaderamente siento. No vengo a maquillar nada ni a no exponer a nadie. Cuando dije que no era fácil conseguir refuerzos por cómo se presentó el mercado, por los tiempos y porque algunas contrataciones que quisimos se cayeron. Los que llegaron lo hicieron porque fueron los mejores que en el momento pudimos haber traído. Nada más que decir”.

David González sobre el respaldo de los jugadores en Millonarios

¿Cree que el grupo lo respaldó?, le preguntaron: “Totalmente. Nunca vi a un equipo entregado en la cancha sin deseos de correr y de ganar. Lastimosamente, por más que se intentó, es como querer nadar o moverte demasiado cuando te estás ahogando y lo único que haces es hundirte más. Definitivamente el deseo de estos chicos en cada entrenamiento y el día a día en el que se conoce la dinámica de un grupo, siempre fue querer lo mejor. No hay ningún reproche en ese sentido”.

El mensaje de David González a la hincha de Millonarios en su despedida

“Un mensaje a esta gran hinchada: ojalá el hecho de que el técnico salga los traiga con otra energía el sábado. Es lo que más deseo. Que puedan llegar con una energía menos hostil, con un poco más de apoyo, que el reseteo no sea solo para el grupo de jugadores sino para todo el mundo Millonarios. Que sea un reseteo, que la hinchada venga a apoyar. A lo mejor con eso podemos ayudar a que estos chicos puedan estar un poco más tranquilos y puedan expresar todo lo que saben hacer en la cancha y ganar partidos, que es lo que se necesita”.