Millonarios encontró en Beckham Castro a uno de los protagonistas de su temporada 2025-2. El atacante, canterano del club, regresó tras su paso por La Equidad y lo hizo en un momento clave: cuando el equipo necesitaba respuestas ofensivas, goles y un aire fresco en el frente de ataque.

En lo que va del semestre tanto con David González como con Hernán Torres como entrenadores, Beckham ya logró marcar diferencias, al punto de convertirse en uno de los jugadores más determinantes. Sus cifras lo respaldan y sus actuaciones lo han puesto nuevamente en la conversación como pieza clave del presente y futuro del “embajador”.

Beckham Castro y sus números en Millonarios

Beckham Castro ya suma 74 partidos oficiales con la camiseta albiazul, en los que ha convertido 15 goles y aportado desequilibrio en ofensiva. Su capacidad para jugar por las bandas, romper líneas y llegar al área con sorpresa lo convierten en un atacante muy difícil de referenciar para las defensas rivales.

Desde su regreso al equipo en el segundo semestre de 2025, acumula 7 goles en 16 compromisos, con una racha que lo pone como uno de los jugadores más efectivos de la plantilla. Ese registro incluye tanto la Liga BetPlay como la Copa BetPlay, dos torneos en los que se ha ganado el protagonismo.

Los goles de Beckham Castro en el semestre 2025-2

En este regreso, Beckham David Castro ya celebró en distintas competencias. Sus goles se distribuyen así:

Copa BetPlay : anotó un doblete en el triunfo 3-1 sobre Real Cartagena.

: anotó un doblete en el triunfo 3-1 sobre Real Cartagena. Liga BetPlay: convirtió ante Deportivo Cali, Unión Magdalena y, más recientemente, frente a Fortaleza CEIF, partido en el que firmó un triplete inolvidable.

Con esos registros, ya llegó a 5 goles en la Liga, una cifra que lo ubica entre los más efectivos del semestre.

Beckham Castro, solución ofensiva para Millonarios

El aporte de Beckham Castro no solo se mide en la cantidad de goles, sino también en la importancia de cada anotación. En varios partidos sus tantos han significado abrir el marcador o darle respiro a un equipo que venía sufriendo en el inicio del campeonato.

El canterano se ha convertido en la válvula de escape de un Millonarios que necesitaba referentes ofensivos tras la salida de figuras importantes y la llegada de nuevos refuerzos que aún se adaptan. Beckham, con su ritmo y hambre de triunfo, ha llenado ese vacío con autoridad.

El impacto de Beckham Castro en el esquema de Hernán Torres

El entrenador albiazul encontró en Beckham un jugador capaz de romper defensas desde la individualidad, pero también alguien que puede asociarse bien con el resto del ataque. Su movilidad entre líneas y su instinto goleador encajan en la idea de un Millonarios que intenta ser más vertical y efectivo de cara al arco rival.

Hernán Torres ha destacado su papel en el plantel, al considerar que se trata de un futbolista en constante evolución, que puede marcar diferencias en cualquier momento. Además, la confianza depositada en él ha sido clave para que el jugador responda con rendimiento y goles.

Un canterano con proyección

A sus 22 años, Beckham Castro no solo se perfila como figura del presente de Millonarios, sino también como un jugador con proyección internacional. Su regreso exitoso al club demuestra madurez y crecimiento tras la experiencia en La Equidad, donde tuvo continuidad que ahora le permite consolidarse en el equipo albiazul.

Su capacidad goleadora, sumada a la polivalencia de jugar por ambas bandas, lo convierten en un jugador que Millonarios espera retener y potenciar en esta nueva etapa.

La ilusión de la hinchada con Beckham Castro

El triplete contra Fortaleza en El Campín no solo significó una victoria contundente para Millonarios, también devolvió la ilusión a la hinchada que llevaba tiempo esperando una actuación estelar de uno de sus canteranos. Beckham Castro respondió con una noche brillante que quedará en la memoria colectiva.

Los aficionados celebran no solo el resultado, sino también la confirmación de que el club cuenta con un talento propio capaz de asumir responsabilidades y ser decisivo en momentos clave.

Beckham Castro y el camino que queda en 2025-2

Con más de medio semestre por delante, Beckham Castro se perfila como una de las cartas más importantes de Millonarios en su búsqueda de protagonismo en la Liga BetPlay. Si mantiene su ritmo goleador, puede terminar el año consolidado como uno de los atacantes más efectivos del fútbol colombiano.

Para el hincha embajador, cada gol de Beckham Castro significa más que una estadística: es la muestra de que el club sigue encontrando en su cantera los talentos que pueden marcar diferencia en el presente y en el futuro.