Hay camisetas que no solo se visten, se sienten. Y para Daniel Ruiz, Millonarios no ha sido solo el club que le permitió crecer como futbolista, sino también el equipo que transformó su entorno y escribió un antes y un después en su historia personal. En entrevista con AS Colombia, el mediocampista habló con honestidad sobre lo que ha significado para él jugar en el que considera «el más grande de Colombia», la conexión especial con su hinchada y cómo esa pasión terminó tocando también a su familia.

Campeón de Copa y Superliga, con más de 185 partidos disputados y números que respaldan su aporte, Ruiz no se guardó nada a la hora de describir el vínculo emocional que ha construido con Millonarios. En su relato, hubo espacio para la gratitud, el orgullo y una anécdota particular: la transformación de su propio padre, quien comenzó con otro escudo en el corazón y hoy celebra con el azul.

Millonarios, un salto que le cambió la vida a Daniel Ruiz

Daniel Ruiz comenzó su carrera profesional en Fortaleza CEIF, equipo del Torneo BetPlay. Allí dio sus primeros pasos, pero fue el llamado de Millonarios el que cambió su destino. Pasar de la B al equipo capitalino fue un ascenso deportivo y una transformación total en su vida.

“Sí me cambió la vida venir a Millonarios. Fue un cambio total. Venir de un equipo de la B que está muy bien ordenado, cambia totalmente venir a Millonarios, el más grande de Colombia. El impacto fue positivo”, expresó con claridad y firmeza en la entrevista.

Desde que llegó al club en 2021, ha sido protagonista en diferentes torneos locales e internacionales. Ha vestido la camiseta azul en más de 185 partidos, anotando 21 goles y entregando 28 asistencias, incluyendo los 2 goles y 4 asistencias que suma en 2025. Más allá de los números, ha sido un nombre recurrente en las tanto de Alberto Gamero como de David González.

La hinchada de Millonarios, un factor que no se compara

En su testimonio, Daniel Ruiz dedicó palabras especiales para la hinchada de Millonarios, a la que calificó como una de las grandes razones por las que su paso por el club ha sido tan significativo. “La hinchada es otro punto acá. Cada vez que vas al estadio, en los entrenamientos, antes de un clásico, cuando hemos jugado torneo internacional hasta donde llegan. La hinchada es un punto que no tiene comparación”, dijo con emoción.

Y no se quedó ahí. “Creo que Millonarios tiene la mejor hinchada, de lejos. Siempre están apoyando, animándote. Nunca han dejado de ir al estadio”, aseguró. Esa conexión permanente con la tribuna lo ha acompañado en sus momentos más brillantes y también en los desafíos. Para él, no hay duda: el respaldo que recibe dentro y fuera de la cancha ha sido determinante en su proceso.

Una pasión que también se vive en la casa de Daniel Ruiz

En medio de sus reflexiones, Daniel Ruiz reveló un detalle íntimo que habla del poder que tiene el fútbol para unir, incluso dentro de una misma familia con banderas distintas. Su madre es hincha de Millonarios y su padre no lo era.

“Mi mamá es hincha de Millonarios. Mi papá creo que se volvió hincha, era hincha de Santa Fe pero hoy por hoy creo que es hincha de Millonarios. La mayoría de mi familia de parte de mamá es de Millonarios y de parte de papá, Santa Fe”, contó.

Esa transformación es símbolo de lo que ha logrado Daniel Ruiz: que incluso quienes no tenían afinidad con el club terminen vibrando con sus jugadas, sus goles y sus triunfos. Lo que empezó como una camiseta ajena, se volvió motivo de orgullo familiar.

El presente sólido de Daniel Ruiz en Millonarios

A sus 23 años, Daniel Ruiz no solo vive uno de sus mejores momentos deportivos, también representa la continuidad de un proyecto que ha crecido con bases sólidas. En Millonarios, ha sido parte de títulos, ha jugado en competencias internacionales y ha aprendido a convivir con la presión de ser figura.

Cada pase de gol, cada aparición en el Campín, cada clásico jugado, han reforzado su relación con la institución. No es un jugador de paso. Es uno de los nombres que hoy define la identidad del equipo. Su historia con Millonarios no se mide solo en cifras. Se mide en emociones, en gratitud, en fidelidad. Y en cómo, gracias a su entrega y rendimiento, ha logrado que hasta en su propia casa el rojo haya cedido terreno al azul.