Millonarios vive una situación tan llamativa como inquietante en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Luego de 3 partidos disputados, el equipo dirigido por David González está invicto y tiene la portería invulnerable. Sin embargo, no lidera el Grupo B. La razón: apenas ha marcado un gol en 270 minutos, y eso le ha impedido sumar más que cinco puntos de nueve posibles.

La solidez defensiva ha sido incuestionable, pero el déficit ofensivo empieza a preocupar. Santa Fe, su clásico rival, lidera con seis puntos gracias a dos victorias. Y ese detalle deja al cuadro albiazul en una posición que obliga a mejorar su rendimiento si quiere soñar con la final del torneo.

Los resultados de Millonarios en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Jugó 3 compromisos, uno como local y un par en condición de visitante. El equipo que dirige David González se mantiene invicto, pero solo ganó un partido.

Fecha 1: Santa Fe 0-1 Millonarios (Radamel Falcao García)

Santa Fe 0-1 Millonarios (Radamel Falcao García) Fecha 2: Millonarios 0-0 Atlético Nacional

Millonarios 0-0 Atlético Nacional Fecha 3: Once Caldas 0-0 Millonarios

Fortaleza atrás: el arco en cero con Álvaro Montero como sello de garantía

Uno de los puntos más destacados de Millonarios en estos cuadrangulares es su impecable desempeño defensivo. No ha recibido goles en los tres partidos jugados: 0-0 ante Once Caldas en Manizales, 0-0 contra Atlético Nacional en Bogotá y 0-1 frente a Santa Fe, en el que el único tanto azul lo anotó Radamel Falcao.

Ese bloque defensivo, con figuras como Andrés Llinás Jorge Arias, Helibelton Palacios, Danovis Banguero y Álvaro Montero en el arco, ha respondido con solvencia. El equipo cierra espacios, reduce riesgos y neutraliza con eficacia a los atacantes rivales. Pero sin goles a favor, la seguridad en el fondo no basta para marcar diferencia en la tabla.

Faltan goles: solo uno en tres partidos y fue de Falcao

El ataque de Millonarios se ha visto limitado. En tres fechas solo ha celebrado una vez, con el gol de Falcao frente a Santa Fe. En los otros dos compromisos, a pesar de tener control territorial, posesión y varias ocasiones de anotar, no logró vulnerar la portería rival.

Es un contraste con lo mostrado en el Todos contra Todos, donde el equipo marcó 30 goles en 20 partidos. Vale recordar que en esta instancia el equipo no cuenta con Leo Castro, lesionado desde el Todos contra Todos. Quienes están teniendo chances en ataque son Luis Marimón, Jhon Córdoba, Neyser Villarreal, Jáder Valencia, Santiago Giordana, además de Falcao, principalmente. El desafío con ellos está en recuperar la chispa ofensiva sin sacrificar el equilibrio defensivo.

El Grupo B en cuadrangulares tras la Fecha 3: apretada y con margen mínimo

Al cierre de la tercera jornada, el Grupo B tiene una clasificación muy pareja:

Santa Fe: 6 puntos (+1) Millonarios: 5 puntos (+1) Once Caldas: 2 puntos (-1) Atlético Nacional: 2 puntos (-1)

Millonarios sigue en carrera. A solo un punto del liderato, el margen es mínimo, pero también lo es el espacio para errores. En los tres partidos que restan, el equipo necesita sumar al menos dos victorias para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

El reto para Millonarios: mantener la solidez, reencontrar el gol

David González ha sido claro en su análisis: el equipo mantiene su forma, genera ocasiones, pero le falta contundencia. Millonarios no ha sido superado en ninguno de los encuentros, pero tampoco ha encontrado la manera de inclinar la balanza a su favor con goles.

El reto para lo que viene será mantener ese orden táctico y convertirlo en victorias. La confianza en Falcao es alta, pero necesita más compañía en ese rubro. Los nombres ya mencionados en ataque, además del apoyo de mediocampistas ofensivos como Daniel Ruiz y Daniel Cataño, serán vitales. El tiempo se agota y la clasificación está en juego.

Un antecedente que permite creer en Millonarios

A pesar de este arranque irregular, Millonarios tiene antecedentes que invitan a creer. En la fase regular fue uno de los equipos con mayor capacidad para levantarse en tramos complejos. Supo ganar de visitante y demostrar jerarquía en partidos grandes. Ese carácter será clave ahora.

Con dos partidos en condición de local y uno de visitante (vs. Atlético Nacional), el fixture no es sencillo, pero el equipo sabe jugar en escenarios adversos. El invicto y la solidez defensiva son una base. La tarea urgente es que el gol vuelva y que no se queden cortos en el intento por llegar a la gran final del campeonato. La hinchada lo sabe y lo espera. Millonarios tiene con qué, pero debe probarlo ya.