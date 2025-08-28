El paso de Iván Arboleda por Millonarios fue breve pero significativo. El arquero de 29 años llegó con la ilusión de competir por la titularidad y aportar su experiencia, pero tras un año en el club, su contrato no fue renovado para el segundo semestre de 2025. El guardameta decidió buscar nuevos horizontes y quedó como agente libre, sin firmar con ningún otro equipo desde su salida.

Ahora, en pleno mercado de jugadores libres, el nombre de Arboleda vuelve a aparecer en el radar del club bogotano. Según el periodista Guillermo Arango, existe una posibilidad real de que el arquero regrese al equipo antes del cierre de inscripciones (el 29 de agosto), con el visto bueno del nuevo entrenador, Hernán Torres.

Por qué Iván Arboleda salió de Millonarios

La salida de Iván Arboleda no estuvo marcada por conflictos, sino por una decisión deportiva y contractual. Con pocas oportunidades durante su primer año en Bogotá y una rotación que favoreció a otros arqueros del plantel, el club optó por no extender su vínculo inicial.

El guardameta, por su parte, buscó nuevas alternativas en el mercado, pero ninguna se concretó. Este escenario mantiene abierta la puerta para su regreso, en un momento en que Millonarios evalúa reforzar la posición tras las dificultades recientes con el arco cuyo puesto está siendo competido entre Diego Novoa y el uruguayo Guillermo De Amores y la recuperación física de Guillermo De Amores.

Los números de Iván Arboleda en Millonarios

Durante su estancia entre 2024 y 2025, Iván Arboleda disputó 9 partidos oficiales con la camiseta azul, 8 de ellos como titular. En esos encuentros:

Dejó su arco en cero solo una vez.

Recibió 12 goles.

Su última presentación fue el 12 de junio de 2025, antes de la finalización de su contrato.

Si bien no logró consolidarse como titular indiscutido, Arboleda siempre se mantuvo como una alternativa confiable, especialmente en partidos de Copa BetPlay y algunas jornadas de Liga BetPlay.

La llamada de Hernán Torres a Iván Arboleda

El factor que podría cambiar el rumbo de esta historia es el interés del actual técnico albiazul. Según la información revelada por Arango, Hernán Torres se comunicó directamente con Arboleda para expresarle su intención de contar con él como parte de la plantilla en este semestre.

La situación reglamentaria juega a favor: al ser agente libre, Arboleda puede ser inscrito sin mayores trabas hasta el 29 de agosto, fecha límite establecida para este tipo de movimientos en el fútbol colombiano.

El contexto del arco en Millonarios

El presente del arco embajador es una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. Con la salida de Álvaro Montero y las presencias de Diego Novoa y Guillermo De Amores, el club ha tenido que recurrir a variantes que no han terminado de dar seguridad en los primeros partidos de la temporada.

En ese escenario, la experiencia de Arboleda podría ser clave para reforzar la competencia interna y aportar solidez en un semestre que ya tiene compromisos importantes en Liga y Copa.

La ventana de oportunidad para el regreso de Iván Arboleda

El mercado de jugadores libres se cierra el 29 de agosto y Millonarios tiene ese plazo para definir si concreta el regreso de Arboleda. Para el arquero, la opción de volver al equipo no solo le permitiría retomar competencia oficial, sino también aspirar a pelear por títulos con un club que conoce bien y donde dejó una buena impresión en el vestuario.

En caso de cerrarse el acuerdo, Arboleda podría sumarse rápidamente a los entrenamientos y estar disponible en cuestión de semanas, dependiendo de su estado físico actual y el plan de trabajo que defina el cuerpo técnico.

Lo que significaría su regreso

El regreso de Iván Arboleda representaría una apuesta por la experiencia y el conocimiento previo del entorno albiazul. Aunque sus números no fueron destacados en su primera etapa, su adaptación al club y la confianza del nuevo técnico le darían un contexto diferente para buscar mayor protagonismo.

Además, el movimiento enviaría un mensaje claro de respaldo al plantel y de intención de reforzar una zona que, hasta ahora, ha estado en el centro de las críticas en este inicio de semestre.