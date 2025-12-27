La ventana de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano empieza a entrar en una fase decisiva y los movimientos comienzan a acelerarse con miras a una temporada 2026 que promete ser exigente, intensa y con poco margen de error. En medio de ese contexto, un nombre joven, atractivo y con recorrido internacional volvió a instalarse con fuerza en el radar del mercado local: Juan José Córdoba.

Con apenas 22 años, proyección intacta y un perfil que encaja en varios proyectos deportivos del país, el extremo se convirtió en una oportunidad que despierta interés real en al menos tres clubes grandes de la Liga BetPlay. Su situación contractual, su presente deportivo y la posibilidad de una cesión hacen que el escenario sea más viable de lo que parece a primera vista.

Actualmente con contrato vigente hasta junio de 2028 con el Dinamo Zagreb de Croacia, Córdoba atraviesa unos días de vacaciones en Colombia, específicamente en Santiago de Cali, mientras adelanta trabajos de fortalecimiento físico en la sede de Pance del Deportivo Cali tras una molestia muscular menor. En ese contexto, el futbolista dejó claro que está dispuesto a escuchar propuestas, lo que activó conversaciones, sondeos y proyecciones de mercado en el FPC.

Deportivo Cali, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla aparecen como los tres clubes que, por distintos motivos, podrían entrar en la puja por su fichaje de cara a 2026.

Deportivo Cali, el factor emocional prima

Para muchos, el Deportivo Cali representa el regreso natural. Fue allí donde Juan José Córdoba explotó sus mejores virtudes entre 2023 y 2024, consolidándose como uno de los extremos más desequilibrantes del país gracias a su velocidad, explosividad y capacidad para romper líneas por la banda derecha. Ese rendimiento fue el que motivó al Dinamo Zagreb a invertir cerca de dos millones de euros para llevarlo al fútbol europeo.

Sin embargo, su paso por Croacia no ha sido del todo regular. Las dificultades de adaptación física y cultural, sumadas a algunas lesiones musculares, impidieron que tuviera la continuidad esperada. Por eso, el propio jugador ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al entorno que mejor conoce, incluso gestionando personalmente un préstamo por un año con el club croata si el Cali decide avanzar.

En lo institucional, el cuadro Azucarero vive un proceso de reestructuración profunda. Con Rafael Tinoco como nuevo presidente, el mensaje ha sido claro: fichajes responsables, jerarquía medida y control estricto del presupuesto. Hoy, Córdoba no figura como prioridad absoluta, pero el mercado es dinámico y hay factores que juegan a su favor.

El futbolista ya sostuvo conversaciones preliminares con Alberto Gamero, y su disposición a ajustarse salarialmente, además de facilitar una negociación a préstamo, no pasa desapercibida en la interna del club. Sin ser una operación sencilla, el escenario está abierto y genera debate dentro de la dirigencia verdiblanca.

Atlético Nacional, un viejo interés que vuelve a escena

En Atlético Nacional el nombre de Juan José Córdoba no es nuevo. Ya en el mercado de 2024, la dirigencia verdolaga sostuvo diálogos avanzados con el Deportivo Cali para comprarlo, incluso con una oferta que rondaba los dos millones de dólares. En aquel momento, el Azucarero optó por venderlo al exterior y cerró la operación con el Dinamo Zagreb.

Las vueltas del fútbol hacen que año y medio después el panorama sea distinto. Nacional acaba de desprenderse de su extremo derecho titular, Marino Hinestroza, y volvió a activar una búsqueda intensa para cubrir esa vacante. En ese proceso, el nombre de Córdoba reaparece con fuerza.

A diferencia del pasado, esta vez la negociación sería directamente con el club europeo. En Nacional ven con buenos ojos tratar con equipos del exterior, entendiendo que las operaciones locales suelen encarecerse cuando el Verdolaga aparece en escena. La idea que se maneja es un préstamo por un año con opción de compra, fórmula que encaja con la realidad actual del jugador.

Córdoba, nacido en Medellín, no descarta vestir la camiseta del Rey de Copas y reconoce el peso deportivo del proyecto, aunque también ha manifestado que su prioridad emocional sigue siendo el Deportivo Cali. Aun así, el interés es real y el nombre está nuevamente sobre la mesa.

Junior de Barranquilla, músculo financiero y proyecto internacional

El Junior de Barranquilla aparece como el tercer actor en esta historia, pero no como uno menor. En la actualidad, el conjunto rojiblanco es el club con mayor músculo financiero del país y tiene asegurada su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que garantiza ingresos adicionales y margen de maniobra en el mercado.

El técnico Alfredo Arias proyecta para 2026 una renovación progresiva de la nómina y evalúa un cambio de estilo, apostando por un fútbol más vertical, con extremos rápidos y desbordes constantes. En esa idea, Juan José Córdoba encaja de manera ideal.

Aunque por preferencia personal el jugador ubica a Junior como tercera opción en Colombia, la realidad económica juega a favor de los barranquilleros. Son, hoy por hoy, los que tendrían mayor capacidad para cerrar una compra definitiva si deciden acelerar decididamente.

Un mercado que se mueve y un nombre que gana fuerza

Con juventud, experiencia internacional temprana y margen de crecimiento, Juan José Córdoba se convirtió en uno de los nombres más atractivos del mercado local. Su situación contractual, la posibilidad de un préstamo y el interés concreto de tres clubes grandes hacen que su futuro sea uno de los focos de atención en este cierre de año.

El Mercado de Fichajes del FPC apenas comienza a mostrar sus cartas, pero todo indica que el nombre de Córdoba seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas. El tablero está puesto, las opciones existen y la decisión final podría marcar uno de los movimientos más interesantes rumbo a 2026.