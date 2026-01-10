Luis Fernando Muriel vuelve al lugar donde todo comenzó. El delantero internacional, hincha declarado del Junior de Barranquilla, está a punto de concretar su fichaje con el club que lo formó en sus primeros pasos como futbolista. Pero este no es solo un regreso deportivo: es una historia marcada por la superación, las segundas oportunidades y un amor que nunca se rompió.

En 2006, cuando apenas tenía 15 años, Muriel fue descartado por Junior. Una decisión que parecía cerrar su historia con el club rojiblanco, pero que hoy, dos décadas después, se transforma en uno de los regresos más simbólicos del fútbol colombiano. Con el título de la Liga BetPlay 2025-2 recién celebrado, Junior va por más: quiere pelear la Copa Libertadores 2026 con Muriel como fichaje estelar.

Luis Fernando Muriel y sus inicios en Junior de Barranquilla

Luis Fernando Muriel llegó a Junior cuando tenía apenas 11 años. Procedente de la Escuela de Fútbol de Santo Tomás, su talento lo llevó a vincularse a las divisiones menores del club barranquillero. Allí comenzó a soñar con convertirse en profesional y defender los colores del equipo del que siempre fue hincha.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. En 2006, tras una tendinitis que lo mantuvo alejado de las canchas, no logró superar unas pruebas físicas para continuar con el proceso formativo. El club decidió dejarlo en libertad. Así consta en una carta firmada por Antonio Char el 2 de junio de ese año, documento revelado por EL VBAR de Caracol Radio.

La versión del polémico “cambio” por un CD de Iván Villazón

Uno de los mitos que más ha rodeado su salida del club es el rumor de que Muriel fue “cambiado por un CD de Iván Villazón”. Aunque suena inverosímil, la versión ha tomado fuerza con los años. En una entrevista con El Nuevo Periódico Deportivo en 2010, el propio Muriel aclaró la historia:

“Hay algo de cierto, pero no es que me hubiesen cambiado por un CD. Lo que sucedió es que el señor que habló en Junior (Fagith Villanueva), ese día le entregaban música de Villazón y desde ahí para acá nos han molestado con ese tema, pero es pura mamadera de gallo”.

El episodio quedó como anécdota, pero representó un punto de quiebre. Muriel, desmotivado, dejó de jugar por un año. Luego, no aceptó las pruebas que le exigieron para regresar y se despidió del club. Recibió su paz y salvo y buscó nuevos caminos. Así empezó su recorrido profesional.

El despegue de Luis Fernando Muriel: Deportivo Cali, Europa y Selección Colombia

Después de salir de Junior, Luis Fernando Muriel llegó a Deportivo Cali, donde finalmente debutó como profesional. Su talento lo llevó pronto al fútbol europeo, con una carrera destacada en clubes como Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina, Atalanta y más recientemente Orlando City en la MLS. Además, ha sido parte de la Selección Colombia en varias competencias internacionales.

Desde entonces, su nombre ha sido sinónimo de gol, regate y desequilibrio. Pero para él, siempre quedó pendiente esa espinita: volver algún día al equipo del que es hincha, al que lo dejó ir cuando apenas era un niño.

La confirmación de Fuad Char y el anuncio inminente

Ese anhelo está a punto de hacerse realidad. En entrevista con EL HERALDO, el máximo accionista de Junior, Fuad Char, lo confirmó: “Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos (Orlando City). Ya la decisión está tomada. Solo faltan las firmas. Los agentes de Muriel son italianos, ellos están revisando los documentos. Este viernes se anunciará todo”.

Las palabras del directivo no dejan dudas. El regreso está sellado de manera verbal y solo resta la firma de los papeles. Un movimiento que pone a Junior en el centro del mercado de fichajes y que ilusiona a toda la hinchada para la temporada 2026.

Muriel en Junior: más que un fichaje, una historia de vida

El regreso de Luis Fernando Muriel no es solo un refuerzo para un equipo campeón. Es la historia de un chico que soñó con vestir la camiseta de Junior, que fue descartado, que creció, que se convirtió en figura internacional y que ahora vuelve para cumplir la promesa que alguna vez se hizo a sí mismo.

Muriel no vuelve solo a jugar fútbol. Vuelve a cerrar un ciclo, a escribir el capítulo que le faltaba y a demostrar que, incluso cuando te dicen que no, el fútbol siempre da revancha. En Junior lo esperan con los brazos abiertos. Y en Barranquilla, su llegada ya se vive como una fiesta.