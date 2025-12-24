El cierre de 2025 trae una versión que rápidamente captó la atención del fútbol colombiano: la posibilidad de que Luis Fernando Muriel regrese al FPC en 2026. No es un nombre cualquiera. Se trata de uno de los atacantes colombianos más importantes de los últimos años, con una extensa trayectoria internacional y un vínculo emocional que nunca ha cortado con el país.

La información toma fuerza por dos caminos que hoy se cruzan: lo que el propio Muriel ha dicho públicamente sobre volver a Colombia y el rumor que lo vincula con Atlético Nacional, club que estaría explorando su fichaje para la próxima temporada. En ese contexto, sus palabras del pasado y las más recientes cobran un nuevo significado.

El rumor de mercado que apunta a Muriel con Atlético Nacional

En los últimos días de 2025, versiones de prensa señalaron que Atlético Nacional ya habría preguntado condiciones por Muriel. Incluso se habla de contactos preliminares y de una oferta presentada, a la espera de que se resuelva su situación contractual en Estados Unidos.

El factor clave está en Orlando City, equipo con el que el delantero tiene contrato vigente. Según el periodista Pipe Sierra, el club estadounidense busca liberar un cupo de Designated Player (DP), lo que lo haría más flexible para negociar una cesión o una salida anticipada. Ese escenario abre la puerta para que otros clubes, como Nacional, entren en la conversación.

La situación contractual de Muriel en la MLS

Muriel tiene contrato con Orlando City hasta finales de 2026, pero en este tipo de movimientos no siempre manda solo el tiempo. En la MLS, las decisiones administrativas y los cupos salariales suelen ser determinantes, y en este caso el interés del club en liberar espacio es una variable clave.

El propio jugador ha sido claro en que, mientras tenga contrato, su voluntad no es el único factor. Por eso, aunque el rumor crece, el movimiento depende de negociaciones entre clubes y de un acuerdo que satisfaga a todas las partes, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Lo que Muriel ha dicho sobre volver al FPC

La posibilidad de regresar al fútbol colombiano no es nueva en el discurso de Muriel. En 2020, durante una charla transmitida por las redes oficiales de Deportivo Cali, el atacante dejó una frase que marcó a la hinchada verdiblanca.

“Creo que el Cali está por encima de todo porque me dio la posibilidad de todo y lo que haría volviendo a Colombia sería ir al Cali. Obviamente siempre tendré también la ilusión de vestir la camiseta del Junior”, expresó en ese momento. Esa declaración mostró que, más allá de lo profesional, existe un componente emocional fuerte ligado a su historia personal y familiar.

La declaración más reciente: cautela y realismo de Muriel sobre el regreso al FPC

Cinco años después, ya en diciembre de 2025, Muriel volvió a ser consultado sobre el tema. Ocurrió en Barranquilla, cuando asistió al estadio Metropolitano para ver a Junior en la final de la Liga BetPlay.

“Vamos a ver. Son muchas cosas que se tienen que dar para dar un paso así. Ojalá que sea pronto, todavía tengo un año de contrato, entonces a veces la voluntad de uno no termina de influir del todo”, explicó en declaraciones a El Heraldo. Sus palabras reflejan prudencia y conciencia del contexto contractual en el que se encuentra.

El factor familiar y económico en la decisión de Luis Fernando Muriel

En esa misma conversación, Muriel agregó un elemento que suele ser decisivo en este tipo de regresos: la familia. “Por ese lado, mi esposa y mis hijas serían las más contentas de que yo venga a Barranquilla. Se trata también de lo contractual, lo económico podría ser un factor importante”, señaló.

Ese enfoque deja claro que el regreso al FPC no pasa únicamente por el deseo deportivo. La estabilidad familiar, el proyecto que ofrezca el club y las condiciones económicas pesan tanto como la ilusión de volver a jugar en Colombia después de tantos años.

El recorrido internacional que respalda el interés en Luis Fernando Muriel

Muriel salió del FPC en 2010, cuando Deportivo Cali lo transfirió al exterior. Desde entonces, construyó una carrera extensa en Europa y Norteamérica. Jugó en España con Granada y Sevilla FC, y tuvo un largo paso por Italia con Udinese, Lecce, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta. Luego llegó la MLS, donde se convirtió en uno de los referentes de Orlando City.

Ese recorrido explica por qué su nombre genera impacto cada vez que aparece un rumor de regreso. No se trata solo de nostalgia, sino de un futbolista con experiencia, jerarquía y conocimiento del alto nivel.

Atlético Nacional, el proyecto y el momento deportivo

Que Atlético Nacional aparezca como posible destino no es menor. Es un club con ambición deportiva, presión constante por títulos y un entorno que exige resultados inmediatos. Para Muriel, encajar en un proyecto así implicaría un reto distinto al de otros posibles regresos al FPC.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Lo que sí existe es una combinación de factores -rumor de mercado, situación contractual y declaraciones del propio jugador- que hacen que 2026 se perciba como un año clave para definir su futuro.

El regreso de Luis Fernando Muriel al fútbol colombiano ya no suena descabellado. Sus palabras, dichas en distintos momentos, y el interés que empieza a tomar forma alrededor de Atlético Nacional alimentan una expectativa que seguirá creciendo mientras el mercado avanza.