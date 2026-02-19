Luis Fernando Muriel llegó a Junior de Barranquilla como uno de los fichajes más importantes del mercado en el fútbol colombiano. El atacante regresó desde la MLS con un objetivo claro: cumplir el sueño de jugar en el equipo del que es hincha.

Bajo la dirección técnica de Alfredo Arias y en un plantel que viene de ser campeón de la Liga BetPlay, el delantero comenzó su historia en Barranquilla con expectativa… y ya responde con números que llaman la atención.

Muriel avanza paso a paso en su adaptación al fútbol colombiano, pero sus primeras estadísticas ya muestran su impacto. En 7 partidos disputados en el año, con solo 2como titular, el delantero suma 3 goles. Una cifra que toma más valor cuando se analiza su tiempo en cancha: poco más de 350 minutos con la camiseta rojiblanca.

Los goles de Muriel con Junior en la Liga BetPlay

El más reciente tanto llegó en el estadio Romelio Martínez, en el duelo ante América de Cali. Muriel abrió el marcador con un cobro de penalti frente al arquero Jean Fernandes. Fue su tercer gol en el año y una anotación que confirmó su capacidad para responder en momentos clave.

Antes de ese partido, el delantero ya había marcado ante Deportivo Pereira, con un tiro libre de gran factura, y frente a Boyacá Chicó, nuevamente desde el punto penal. Tres anotaciones diferentes en partidos exigentes, que reflejan su precisión, experiencia y jerarquía.

Números de Luis Fernando Muriel en Junior 2026

En total, el atacante suma:

7 partidos disputados

2 como titular

Más de 350 minutos jugados

3 goles anotados

Es un promedio destacado para un jugador que aún está en fase de adaptación al equipo, al ritmo del torneo y al esquema táctico de Alfredo Arias. El dato se vuelve aún más llamativo si se tiene en cuenta que Muriel ha sido utilizado principalmente como alternativa, ingresando en momentos clave para cambiar el rumbo de los partidos.

Muriel y su adaptación al proyecto de Junior

La llegada del delantero no solo generó expectativa en Barranquilla. También despertó atención en todo el FPC, porque se trataba de un jugador con trayectoria internacional en Italia, España, Estados Unidos y la Selección Colombia. Su regreso al país, además, tenía un componente emocional: jugar en el club del que es hincha.

Junior apostó por su experiencia para reforzar el ataque en la temporada 2026, en la que el equipo compite en Liga, Copa y torneos internacionales. Alfredo Arias ha manejado con calma su integración al once titular, priorizando su recuperación física y adaptación táctica.

El resultado empieza a verse. Muriel aporta movilidad, liderazgo ofensivo y capacidad para definir en momentos clave. Sus goles tempranos alimentan la ilusión de la hinchada rojiblanca.

Luis Fernando Muriel, un fichaje top que ya marca diferencia

Cuando Junior anunció su llegada, se habló de un fichaje top para el fútbol colombiano. Hoy, con pocos partidos disputados, Muriel empieza a respaldar esa etiqueta con rendimiento. Sus cifras iniciales son un indicador de lo que puede aportar en un semestre largo.

Además, su presencia eleva el nivel del plantel y genera competencia interna en el frente de ataque. Compartir equipo con jugadores como Teo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Yimmi Chará, entre otros, fortalece el poder ofensivo del campeón.

El camino recién empieza, pero Luis Fernando Muriel ya dejó claro que su regreso a Junior no es solo sentimental. Es un paso competitivo que comienza a reflejarse en goles, minutos de calidad y números que sorprenden en el arranque de la Liga BetPlay 2026.