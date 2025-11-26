Lucas González está escribiendo uno de los capítulos más importantes de su carrera como entrenador en el fútbol colombiano. Afronta sus terceros cuadrangulares de Liga BetPlay (ahora al frente del Deportes Tolima), y lo hace con una versión completamente diferente a las anteriores. Por primera vez, su equipo no solo compite, sino que lidera, suma puntos valiosos y se posiciona como uno de los favoritos para llegar a la final.

Luego de dos experiencias frustrantes con Águilas Doradas y América de Cali, en las que fue eliminado tempranamente y con pobres resultados, un equipo dirigido por Lucas González ha dado un golpe de autoridad en este nuevo ciclo. Su Tolima cerró la primera vuelta de los cuadrangulares con 7 puntos de 9 posibles, invicto, con victorias de visitante y una propuesta táctica que lo ubica en lo más alto del rendimiento en esta etapa.

Los cuadrangulares fallidos de Lucas González: Águilas Doradas y América de Cali

Antes de llegar al presente alentador con Deportes Tolima, Lucas González tuvo dos experiencias en cuadrangulares que lo marcaron como DT:

Con Águilas Doradas en 2023-I , fue el gran protagonista del Todos contra Todos. Su equipo terminó líder de la fase regular con 39 puntos en 20 fechas. Sin embargo, en cuadrangulares, el rendimiento fue opaco: solo sumó 2 puntos en seis partidos, no ganó ninguno, tuvo una diferencia de gol de -7 y finalizó último en el grupo.

, fue el gran protagonista del Todos contra Todos. Su equipo terminó líder de la fase regular con 39 puntos en 20 fechas. Sin embargo, en cuadrangulares, el rendimiento fue opaco: Con América de Cali en 2023-II, clasificó tercero en la tabla con 37 puntos, pero volvió a naufragar en la instancia decisiva. Enfrentando a DIM, Millonarios y Nacional, perdió los primeros cuatro partidos, ganó el quinto y cerró con una derrota. Terminó de nuevo en la última casilla del grupo con apenas 3 puntos.

Estas dos campañas dejaron dudas sobre su capacidad para competir en momentos decisivos. Sin embargo, su paso por Tolima en 2025 ha comenzado a cambiar esa percepción.

La revancha de Lucas González en unos cuadrangulares: protagonista con Deportes Tolima

El panorama cambió radicalmente para Lucas González en el segundo semestre de 2025. Al mando de Deportes Tolima, el entrenador encontró el equilibrio entre posesión, solidez defensiva y contundencia ofensiva. Clasificó a cuadrangulares como segundo en la tabla general, con 38 puntos, asegurando la ventaja deportiva en caso de empate.

Los primeros tres partidos en esta fase lo posicionaron como uno de los mejores entrenadores del momento:

Fecha 1: victoria 0-1 ante Fortaleza en Bogotá.

victoria 0-1 ante Fortaleza en Bogotá. Fecha 2: empate 0-0 frente a Bucaramanga en Ibagué.

empate 0-0 frente a Bucaramanga en Ibagué. Fecha 3: triunfo 1-2 sobre Santa Fe en El Campín.

Con 7 puntos, su Tolima cerró la primera vuelta como líder del grupo y con una de las mejores defensas del torneo. El rendimiento es consistente, la idea de juego clara y los resultados, por fin, están acompañando.

Lección aprendida: el giro táctico de Lucas González en la Liga BetPlay

Más allá de los resultados, lo que ha sorprendido es la capacidad de adaptación que ha demostrado el técnico. Mientras que en sus anteriores campañas los equipos parecían depender de una propuesta rígida y arriesgada, con Tolima ha mostrado un enfoque más pragmático y equilibrado.

En estos cuadrangulares ha sabido leer mejor los partidos, ajustar durante los encuentros y potenciar a figuras clave. También se ha notado una mejor preparación física y una respuesta mental más sólida en momentos de presión. El discurso de revancha no solo está en lo emocional, sino también en la transformación futbolística que ha vivido.

Lo que viene para Tolima y Lucas González en los cuadrangulares

A Deportes Tolima le restan 3 partidos para definir su futuro. Con el impulso de una primera vuelta exitosa y el liderazgo de Lucas González en el banquillo, el equipo se perfila como firme candidato a llegar a la gran final de la Liga BetPlay.

El DT bogotano que venía siendo cuestionado por su falta de resultados en fases finales, hoy tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que aprendió, evolucionó y está listo para dar el salto definitivo. Su versión 2025 ya no es promesa ni experimento: es rendimiento puro.

En modo revancha, Lucas González está cambiando el rumbo de su historia. Y con Tolima como aliado, puede estar más cerca que nunca de conseguir su primera clasificación a una final de Liga BetPlay.