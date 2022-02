Los partidos de Santa Fe en la Liga Femenina

Así será el calendario que tendrán las ‘Leonas’ en la sexta edición de la Liga Femenina BetPlay.

A la espera de la confirmación de los días y horarios en los que se jugarán los partidos, ya está el calendario que tendrá que enfrentar el equipo femenino de Independiente Santa Fe en este campeonato que ira hasta el 6 de junio.

Con su plantilla de jugadoras completa, las novedades y salidas para este año, las ‘Leonas’ ya se encuentran preparando lo que será su competición en el torneo colombiano. La idea de ganar la tercera estrella para el club, está clara y por eso lucharán las dirigidas por Ómar Ramírez.

El torneo iniciará la fecha del 19 o 20 de febrero, será la sexta edición del certamen, será el campeonato más largo hasta el momento y será el abrebocas a la Copa América Femenina que se jugará en el mes de julio en Colombia.

Calendario de Independiente Santa Fe

Fecha 1: Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Fecha 2: Atlético Huila vs Independiente Santa Fe

Fecha 3: Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Descanso

Fecha 5: Fortaleza vs Indpendiente Santa Fe

Fecha 6: Independiente Santa Fe vs Independiente Medellín

Fecha 7: Llaneros vs Independiente Santa Fe

Fecha 8: Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Fecha 9: Real Santander vs Independiente Santa Fe

Fecha 10: Independiente Santa Fe vs Tolima

Fecha 11: América de Cali vs Independiente Santa Fe

Fecha 12: Independiente Santa Fe vs La Equidad

Fecha 13: Millonarios vs Independiente Santa Fe

Fecha 14: Independiente Santa Fe vs Junior

Fecha 15: Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Fecha 16: Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Fecha 17: Orsomarso vs Independiente Santa Fe