Todo definido en la Liga BetPlay 2025-2 que llegó a la Fecha 20 con la definición de los últimos 2 cupos a cuadrangulares y la disputa por la ventaja deportiva.

A la última jornada llegaron 4 equipos en busca del último par de cupos a la siguiente fase del certamen. Los que terminaron quedándose con ellos fueron Santa Fe y América de Cali, dos históricos que pasaron altibajos a lo largo del semestre y se ratificaron en la disputa por el título sobre el final del Todos contra Todos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 20

Así se terminó el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia, con la definición de los 8 equipos que seguirán en competencia por el título.

Independiente Medellín: 40 puntos, +18 (20 partidos) Deportes Tolima: 38 puntos, +12 (20 partidos) Atlético Nacional: 37 puntos, +14 (20 partidos) Atlético Bucaramanga: 37 puntos, +11 (20 partidos) Junior de Barranquilla: 35 puntos, +10 (20 partidos) Fortaleza CEIF: 35 puntos, +6 (20 partidos) Santa Fe: 31 puntos, +4 (20 partidos) América de Cali: 29 puntos, +4 (20 partidos) Alianza FC: 29 puntos, +2 (20 partidos) Águilas Doradas: 27 puntos, +2 (20 partidos) Once Caldas: 27 puntos, -3 (20 partidos) Millonarios: 26 puntos, -3 (20 partidos) Llaneros: 25 puntos, -8 (20 partidos) Deportivo Cali: 21 puntos, -6 (20 partidos) Unión Magdalena: 21 puntos, -10 (20 partidos) Envigado: 20 puntos, -4 (20 partidos) Deportivo Pasto: 19 puntos, -2 (20 partidos) Deportivo Pereira: 18 puntos, -17 (20 partidos) Boyacá Chicó: 16 puntos, -15 (20 partidos) La Equidad: 14 puntos, -15 (20 partidos).

Los 8 equipos que jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2

Independiente Medellín: 40 puntos Deportes Tolima: 38 puntos Atlético Nacional: 37 puntos Atlético Bucaramanga: 37 puntos Junior de Barranquilla: 35 puntos Fortaleza CEIF: 35 puntos Santa Fe: 31 puntos América de Cali: 29 puntos.

Resultados de la Fecha 20 en la Liga BetPlay 2025-2

La Equidad 4-0 Deportivo Pereira (Juan Valencia x 2, Kevin Parra y Juan Castilla)

(Juan Valencia x 2, Kevin Parra y Juan Castilla) Boyacá Chicó 1-2 Millonarios (Jairo Molina; Leo Castro y Beckham Castro)

(Jairo Molina; Leo Castro y Beckham Castro) Unión Magdalena 2-0 Fortaleza CEIF (Cristian Iguarán)

(Cristian Iguarán) Santa Fe 1-0 Alianza FC (Hárold Santiago Mosquera)

(Hárold Santiago Mosquera) Llaneros FC 0-3 Envigado (Édison López x 2 y Didier Dawson)

(Édison López x 2 y Didier Dawson) Independiente Medellín 3-0 América de Cali (Alexis Serna x 2 y Brayan León)

(Alexis Serna x 2 y Brayan León) Deportivo Pasto 3-0 Atlético Bucaramanga (John Méndez, Nicolás Gila y Yoshan Valois)

(John Méndez, Nicolás Gila y Yoshan Valois) Deportivo Cali 1-1 Once Caldas (Felipe Aguilar; Luis Francisco Sánchez)

(Felipe Aguilar; Luis Francisco Sánchez) Junior 2-1 Atlético Nacional (Didier Moreno y Joel Canchimbo; Alfredo Morelos)

(Didier Moreno y Joel Canchimbo; Alfredo Morelos) Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima (Royner Benítez; Mauricio González y Éver Valencia)

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 19)

El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.