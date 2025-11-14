Todo definido en la Liga BetPlay 2025-2 que llegó a la Fecha 20 con la definición de los últimos 2 cupos a cuadrangulares y la disputa por la ventaja deportiva.
A la última jornada llegaron 4 equipos en busca del último par de cupos a la siguiente fase del certamen. Los que terminaron quedándose con ellos fueron Santa Fe y América de Cali, dos históricos que pasaron altibajos a lo largo del semestre y se ratificaron en la disputa por el título sobre el final del Todos contra Todos.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 20
Así se terminó el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia, con la definición de los 8 equipos que seguirán en competencia por el título.
- Independiente Medellín: 40 puntos, +18 (20 partidos)
- Deportes Tolima: 38 puntos, +12 (20 partidos)
- Atlético Nacional: 37 puntos, +14 (20 partidos)
- Atlético Bucaramanga: 37 puntos, +11 (20 partidos)
- Junior de Barranquilla: 35 puntos, +10 (20 partidos)
- Fortaleza CEIF: 35 puntos, +6 (20 partidos)
- Santa Fe: 31 puntos, +4 (20 partidos)
- América de Cali: 29 puntos, +4 (20 partidos)
- Alianza FC: 29 puntos, +2 (20 partidos)
- Águilas Doradas: 27 puntos, +2 (20 partidos)
- Once Caldas: 27 puntos, -3 (20 partidos)
- Millonarios: 26 puntos, -3 (20 partidos)
- Llaneros: 25 puntos, -8 (20 partidos)
- Deportivo Cali: 21 puntos, -6 (20 partidos)
- Unión Magdalena: 21 puntos, -10 (20 partidos)
- Envigado: 20 puntos, -4 (20 partidos)
- Deportivo Pasto: 19 puntos, -2 (20 partidos)
- Deportivo Pereira: 18 puntos, -17 (20 partidos)
- Boyacá Chicó: 16 puntos, -15 (20 partidos)
- La Equidad: 14 puntos, -15 (20 partidos).
Los 8 equipos que jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2
Resultados de la Fecha 20 en la Liga BetPlay 2025-2
- La Equidad 4-0 Deportivo Pereira (Juan Valencia x 2, Kevin Parra y Juan Castilla)
- Boyacá Chicó 1-2 Millonarios (Jairo Molina; Leo Castro y Beckham Castro)
- Unión Magdalena 2-0 Fortaleza CEIF (Cristian Iguarán)
- Santa Fe 1-0 Alianza FC (Hárold Santiago Mosquera)
- Llaneros FC 0-3 Envigado (Édison López x 2 y Didier Dawson)
- Independiente Medellín 3-0 América de Cali (Alexis Serna x 2 y Brayan León)
- Deportivo Pasto 3-0 Atlético Bucaramanga (John Méndez, Nicolás Gila y Yoshan Valois)
- Deportivo Cali 1-1 Once Caldas (Felipe Aguilar; Luis Francisco Sánchez)
- Junior 2-1 Atlético Nacional (Didier Moreno y Joel Canchimbo; Alfredo Morelos)
- Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima (Royner Benítez; Mauricio González y Éver Valencia)
Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 19)
El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.
- FRANCISCO FYDRISZEWSKI – INDEPENDIENTE MEDELLÍN: 11 GOLES
- Carlos Lucumí – Alianza FC: 10 goles
- Luciano Pons – Atlético Bucaramanga: 10 goles
- Yoshan Valois – Deportivo Pasto: 10 goles
- Brayan León Muñiz – Independiente Medellín: 8 goles.
- Jefry Zapata – Once Caldas: 7 goles
- Jannenson Sarmiento – Unión Magdalena: 7 goles.
- Ricardo Márquez – Unión Magdalena: 7 goles.