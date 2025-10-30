Son los 3 equipos que llegaron a la Fecha 18 de la Liga BetPlay estando fuera de los 8 y con la posibilidad de mantenerse en la pelea por entrar. Un par de partidos clave en esa definición que dejó a Santa Fe aún peleando.

El cuadro bogotano lo logró ganándole a Junior en Barranquilla (1-2) con goles de Hugo Rodallega y Hárold Santiago Mosquera. Con eso, la posibilidad de llegar a 25 puntos que le dejan opción de ir por el bicampeonato al campeón vigente. Sigue con chances de entrar a cuadrangulares. Mientras tanto, Millonarios y Once Caldas se enfrentaron en el Campín sin pasar del empate sin goles. Con eso ambos quedaron lejos del octavo lugar.

Resultados de la Fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-2

Deportivo Pasto 4-0 Deportivo Pereira (Patrick Preciado, Yoshan Valis y Santiago Jiménez)

(Patrick Preciado, Yoshan Valis y Santiago Jiménez) Águilas Doradas 1-0 Envigado (Jorge Obregóm)

(Jorge Obregóm) Deportivo Cali 0-1 Alianza FC (Edwin Torres)

(Edwin Torres) La Equidad 0-1 Fortaleza CEIF (Emilio Aristizábal)

(Emilio Aristizábal) Junior 1-2 Santa Fe (Yimmi Chará; Hugo Rodallega y Hárold Santiago Mosquera)

(Yimmi Chará; Hugo Rodallega y Hárold Santiago Mosquera) DIM 3-0 Atlético Bucaramanga (Brayan León, Francisco Fydriszewski y Léider Berrío)

(Brayan León, Francisco Fydriszewski y Léider Berrío) Millonarios 0-0 Once Caldas

Unión Magdalena vs Deportes Tolima | Se juega el jueves 30 de octubre

| Se juega el jueves 30 de octubre Llaneros vs Atlético Nacional | Se juega el jueves 30 de octubre

| Se juega el jueves 30 de octubre Boyacá Chicó vs América de Cali | Sin fecha confirmada

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 18

En el inicio de la jornada 18, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Atlético Bucaramanga: 34 puntos, +13 (18 partidos) Independiente Medellín: 34 puntos, +12 (18 partidos) Fortaleza CEIF: 34 puntos, +8 (18 partidos) Atlético Nacional: 31 puntos, +11 (17 partidos) Junior de Barranquilla: 31 puntos, +9 (18 partidos) Deportes Tolima: 29 puntos, +7 (17 partidos) Águilas Doradas: 27 puntos, +4 (18 partidos) Alianza FC: 26 puntos, +1 (18 partidos) Santa Fe: 25 puntos, +2 (18 partidos) Llaneros: 25 puntos, 0 (17 partidos) América de Cali: 23 puntos, +2 (17 partidos) Once Caldas: 23 puntos, -4 (18 partidos) Millonarios: 22 puntos, -4 (18 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -5 (18 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -7 (17 partidos) Deportivo Pereira: 18 puntos, -10 (18 partidos) Deportivo Pasto: 16 puntos, -4 (18 partidos) Envigado: 16 puntos, -10 (18 partidos) Boyacá Chicó: 16 puntos, -10 (17 partidos) La Equidad: 11 puntos, -18 (18 partidos).

Lo que les queda a Santa Fe, Once Caldas y Millonarios

Son los equipos que se juegan sus posiciones en las últimas jornadas del certamen y tienen este calendario pendiente para las Jornadas 19 y 20:

Santa Fe: Deportivo Cali (local) y Alianza (local).

Deportivo Cali (local) y Alianza (local). Once Caldas: Deportivo Pasto (local) y Deportivo Cali (visitante).

Deportivo Pasto (local) y Deportivo Cali (visitante). Millonarios: Envigado (visitante) y Boyacá Chicó (visitante).

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 18)

El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.