En el inicio de la Fecha 17 de la Liga BetPlay, ganaron Alianza, Águilas Doradas y América de Cali, 3 equipos que pelean por entrar al grupo de los 8 que disputarán los cuadrangulares semifinales.

De tal forma que los 3 se mantienen con opciones matemáticas. Es una lucha cerrada en la que ninguno de ellos dio ventajas en esta jornada. Ganaron así:

Alianza FC 2-0 La Equidad (Jesús Muñoz y Edwin Torres)

2-0 La Equidad (Jesús Muñoz y Edwin Torres) Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas (Christian Cadavid, Jorge Obregón, Santiago Mosquera –autogol-, Fabián Charales y Javier Mena).

(Christian Cadavid, Jorge Obregón, Santiago Mosquera –autogol-, Fabián Charales y Javier Mena). América de Cali 2-1 Junior (Yimmi Chará -autogol- y Luis Ramos Leiva)

Esos resultados los llevaron a puntajes que los tienen activos en la intención de avanzar en el certamen. De momento, el que alcanzó el cupo en los 8 es Águilas Doradas, dirigido por el español Jonathan Risueño.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 17

En el inicio de la jornada 17, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Atlético Bucaramanga: 31 puntos, +14 (16 partidos) Independiente Medellín: 31 puntos, +12 (16 partidos) Junior de Barranquilla: 31 puntos, +10 (17 partidos) Fortaleza CEIF: 31 puntos, +7 (17 partidos) Atlético Nacional: 28 puntos, +8 (16 partidos) Deportes Tolima: 26 puntos, +6 (16 partidos) Llaneros: 25 puntos, +2 (16 partidos) Águilas Doradas: 24 puntos, +3 (17 partidos) América de Cali: 23 puntos, +2 (17 partidos) Alianza FC: 23 puntos, 0 (17 partidos) Santa Fe: 22 puntos, +2 (16 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -3 (16 partidos) Once Caldas: 19 puntos, -5 (16 partidos) Millonarios: 18 puntos, -5 (16 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -6 (16 partidos) Deportivo Pereira: 18 puntos, -6 (17 partidos) Envigado: 16 puntos, -4 (16 partidos) Deportivo Pasto: 13 puntos, -8 (17 partidos) Boyacá Chicó: 13 puntos, -12 (16 partidos) La Equidad: 11 puntos, -17 (17 partidos).

Lo que les queda a Águilas Doradas, América de Cali y Alianza en la Liga BetPlay 2025-2

Son equipos que se mantienen en la competencia por entrar al grupo de los 8 y a los que ahora les quedan 3 compromisos en el calendario del Todos contra Todos. Este es su panorama.

Águilas Doradas: Envigado (local), Atlético Nacional (visitante) y Deportes Tolima (local).

Envigado (local), Atlético Nacional (visitante) y Deportes Tolima (local). América de Cali: Boyacá Chicó (visitante), Unión Magdalena (local) e Independiente Medellín (visitante).

Boyacá Chicó (visitante), Unión Magdalena (local) e Independiente Medellín (visitante). Alianza FC: Deportivo Cali (visitante), Boyacá Chicó (local) y Santa Fe (visitante).

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 17)

El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.