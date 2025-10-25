En el inicio de la Fecha 17 de la Liga BetPlay, ganaron Alianza, Águilas Doradas y América de Cali, 3 equipos que pelean por entrar al grupo de los 8 que disputarán los cuadrangulares semifinales.
De tal forma que los 3 se mantienen con opciones matemáticas. Es una lucha cerrada en la que ninguno de ellos dio ventajas en esta jornada. Ganaron así:
- Alianza FC 2-0 La Equidad (Jesús Muñoz y Edwin Torres)
- Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas (Christian Cadavid, Jorge Obregón, Santiago Mosquera –autogol-, Fabián Charales y Javier Mena).
- América de Cali 2-1 Junior (Yimmi Chará -autogol- y Luis Ramos Leiva)
Esos resultados los llevaron a puntajes que los tienen activos en la intención de avanzar en el certamen. De momento, el que alcanzó el cupo en los 8 es Águilas Doradas, dirigido por el español Jonathan Risueño.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 17
En el inicio de la jornada 17, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.
- Atlético Bucaramanga: 31 puntos, +14 (16 partidos)
- Independiente Medellín: 31 puntos, +12 (16 partidos)
- Junior de Barranquilla: 31 puntos, +10 (17 partidos)
- Fortaleza CEIF: 31 puntos, +7 (17 partidos)
- Atlético Nacional: 28 puntos, +8 (16 partidos)
- Deportes Tolima: 26 puntos, +6 (16 partidos)
- Llaneros: 25 puntos, +2 (16 partidos)
- Águilas Doradas: 24 puntos, +3 (17 partidos)
- América de Cali: 23 puntos, +2 (17 partidos)
- Alianza FC: 23 puntos, 0 (17 partidos)
- Santa Fe: 22 puntos, +2 (16 partidos)
- Deportivo Cali: 20 puntos, -3 (16 partidos)
- Once Caldas: 19 puntos, -5 (16 partidos)
- Millonarios: 18 puntos, -5 (16 partidos)
- Unión Magdalena: 18 puntos, -6 (16 partidos)
- Deportivo Pereira: 18 puntos, -6 (17 partidos)
- Envigado: 16 puntos, -4 (16 partidos)
- Deportivo Pasto: 13 puntos, -8 (17 partidos)
- Boyacá Chicó: 13 puntos, -12 (16 partidos)
- La Equidad: 11 puntos, -17 (17 partidos).
Lo que les queda a Águilas Doradas, América de Cali y Alianza en la Liga BetPlay 2025-2
Son equipos que se mantienen en la competencia por entrar al grupo de los 8 y a los que ahora les quedan 3 compromisos en el calendario del Todos contra Todos. Este es su panorama.
- Águilas Doradas: Envigado (local), Atlético Nacional (visitante) y Deportes Tolima (local).
- América de Cali: Boyacá Chicó (visitante), Unión Magdalena (local) e Independiente Medellín (visitante).
- Alianza FC: Deportivo Cali (visitante), Boyacá Chicó (local) y Santa Fe (visitante).
Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 17)
El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.
- FRANCISCO FYDRISZEWSKI – INDEPENDIENTE MEDELLÍN: 9 GOLES
- Carlos Lucumí – Alianza FC: 8 goles
- Luciano Pons – Atlético Bucaramanga: 8 goles
- Yoshan Valois – Deportivo Pasto: 8 goles
- Jefry Zapata – Once Caldas: 7 goles
- Jannenson Sarmiento – Unión Magdalena: 7 goles.
- Ricardo Márquez – Unión Magdalena: 7 goles.