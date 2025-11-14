Con el sorteo completado, comienzan los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. Los 8 mejores equipos del semestre ya conocen a sus rivales en esta nueva fase, tras haber disputado las 20 fechas del Todos contra Todos. Se trata de una etapa crucial que determinará a los dos finalistas del semestre.

La Dimayor llevó a cabo el sorteo oficial que definió la composición de los grupos. Siguiendo el reglamento, Independiente Medellín y Deportes Tolima, al ser primero y segundo en la tabla de posiciones, fueron ubicados automáticamente como cabezas de serie en los grupos A y B, respectivamente. El resto de la distribución se hizo por sorteo, generando gran expectativa entre los aficionados.

Cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II: así quedaron los grupos tras el sorteo

El sorteo generó interés, ya que la paridad mostrada durante la fase regular anticipa cuadrangulares reñidos. Todos los equipos que avanzaron lo hicieron con méritos futbolísticos y planteles competitivos, lo que garantiza una lucha cerrada por el cupo a la gran final.

Los grupos definidos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A

INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Atlético Nacional

Junior FC

América de Cali

Grupo B

DEPORTES TOLIMA

Atlético Bucaramanga

Fortaleza CEIF

Santa Fe

Con esta distribución, tendremos duelos entre históricos y enfrentamientos con aroma a final anticipada. Varios equipos llegan en su mejor momento futbolístico, mientras otros apuestan a su experiencia en instancias decisivas para dar el golpe.

Fase definitiva: formato, fechas y camino a la final

La fase de cuadrangulares se disputará en un calendario de seis fechas, en las que cada equipo jugará tres partidos como local y tres como visitante, enfrentando únicamente a los otros integrantes de su grupo. El sistema es todos contra todos dentro de cada zona, en modalidad de ida y vuelta.

Al término de las seis jornadas, los líderes de cada grupo clasificarán a la gran final del torneo, en la que se definirá el campeón del primer semestre del 2025. En caso de empate en puntos, los criterios de desempate serán diferencia de gol, goles a favor, y enfrentamiento directo, en ese orden.

La ventaja deportiva: el punto invisible que puede marcar la diferencia en la Liga BetPlay

En esta fase definitiva de la Liga BetPlay 2025-II, un factor que puede resultar clave es el conocido punto invisible o ventaja deportiva. Este beneficio lo tienen Independiente Medellín y Deportes Tolima, al haber ocupado los dos primeros lugares de la tabla de posiciones durante el Todos contra Todos.

Este mecanismo establece que, en caso de igualdad en puntos al finalizar las seis jornadas de cuadrangulares, este par de equipos clasificarán directamente a la final sin necesidad de apelar a diferencia de gol, goles marcados ni enfrentamientos directos. Es un privilegio que los posiciona como los principales favoritos desde el plano estadístico, obligando a sus rivales a superarlos en puntos para eliminarlos.

Lo que está en juego en la Liga BetPlay 2025-II: título y cupo internacional

Más allá de la lucha por el trofeo, los equipos clasificados a cuadrangulares tienen un incentivo adicional: el campeón del primer semestre obtendrá un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Esta recompensa convierte cada partido en un duelo de alta exigencia, donde no solo se juega una estrella más, sino el derecho a representar al país en el torneo continental más importante.

Con los cuadrangulares ya en marcha, la Liga BetPlay entra en su recta final con todo por definirse. Ocho equipos, dos grupos y un mismo objetivo: alcanzar la gran final del semestre. El escenario está listo, los protagonistas definidos y la ilusión intacta. El DIM y Tolima parten con ventaja, pero la historia del fútbol colombiano ha demostrado que todo puede pasar. La emoción apenas comienza.