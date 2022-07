Liga BetPlay 2022-II: Dimayor publicó fechas y horarios de primeras 4 fechas

Hace poco terminó la Liga Betplay 2022 – I y este viernes, 1 de julio, se conoció el calendario oficial de las primeras cuatro fechas del segundo semestre del año.

En las primeras jornadas veremos partidos interesantes como Tolima vs. DIM en la fecha 1. En la 2 tendremos el duelo de Junior vs. Atlético Nacional y Tolima vs. Cali. En la 3 será el clásico, para muchos, del fútbol colombiano, entre el Verdolaga ante Millonarios.

El calendario de Dimayor

FECHA 1

7 de julio

Unión Magdalena vs Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

Patriotas FC vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

9 de julio

Envigado FC vs América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +

Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

10 de julio

La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +

Atlético Nacional vs Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Por definir

Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López

Por definir

Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali

FECHA 2

12 de julio

Alianza Petrolera vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +

Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

13 de julio

Cortuluá vs Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/ Win+

Deportivo Pasto vs Envigado FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/ Win+

Once Caldas DAF vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

14 de julio

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/ Win+

Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Por definir

América de Cali vs Deportivo Pereira

Hora: Por definir

Estadio: Pascual Guerrero

FECHA 3

16 de julio

Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

La Equidad vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +

17 de julio

Envigado FC vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

18 de julio

Unión Magdalena vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+

Once Caldas DAF vs Águilas Doradas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

19 de julio

Deportivo Pereira vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+

21 de julio

Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

Por definir

Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López

FECHA 4

22 de julio

Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+

Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

23 de julio

Águilas Doradas vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio Metropolitano

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

24 de julio

América de Cali vs Cortuluá

Hora: 2:45 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs Once Caldas DAF

Hora: 4:50 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

25 de julio

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+

26 de julio

Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+